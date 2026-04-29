Više stotina hiljada ljudi očekuje se na skupu SNS u centru Beograda između 26. i 29. juna, najavili su iz vrha stranke. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić poručio je da je Srpska napredna stranka u skladu sa zakonom prijavila veliki skup i da je rezervisani prostor ispred Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića, kao i okolne ulice do Trga Republike.