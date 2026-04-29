Anastasija Obradović (25) teško je povređena u saobraćajnoj nesreći 1. decembra 2025. godine, nakon čega je hitno primljena u Klinički centar Vojvodine u jedinicu intenzivne nege.

Kako je Kurir pisao, do nesreće je došlo kada su se sudarili automobil marke "BMW" i taksi vozilo u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu, a sa Anastasijom u taksiju je bilo još dve devojke, kao i taksista Boro Kuzmanović (53) koji je preminuo u bolnici.

Anastasija je zadobila višestruke, životno ugrožavajuće povrede, uključujući teške povrede mozga (krvarenja i prelome lobanje), brojne prelome kostiju, povrede unutrašnjih organa, kao i respiratornu insuficijenciju i sepsu. Tokom lečenja prošla je kroz više operacija, uključujući neurohirurške i abdominalne zahvate, uz dugotrajno intenzivno lečenje i stalni nadzor.

Nakon stabilizacije, zbog teških neuroloških i fizičkih posledica, prebačena je na dalju specijalizovanu rehabilitaciju u kliniku u Švajcarskoj, gde se trenutno nalazi na intenzivnom programu neurorehabilitacije.

Dalji oporavak zahteva dugotrajno i kontinuirano lečenje, koje je izuzetno finansijski zahtevno. Dan u klinici košta oko 3.000 eura.

Kako pomoći Anastasiji

Uplata na žiro račun oca Vladana Obradovića: 160230010006829064

Prva akcija prikupljanja sredstava biće na kvizu u petak, a ovih dana biće postavljene kutije za donacije po gradu, objavljeno je na Fejsbuk profilu: Bratoljub online - nezavisni portal Opštine Ljubovija.

Stravični detalji saobraćajne nesreće

Nakon stravičnog udesa, uhapšen je Andrija S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je priveden uz krivičnu prijavu nadležnom javnom tužiocu.

U Klinički centar te večeri primljeni su i putnici iz BMW-a koji su bili u vozilu kojim je upravljao A. S. Obojica su puštena na kućno lečenje.

- Vozač zelenog BMW-a je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Vatrogasci su morali da seku vozila kako bi izvukli putnike.

Očevici su naveli posle nesreće da je prizor izazvao šok među prolaznicima. Posle nesreće šestoro ljudi je prevezeno u bolnicu.