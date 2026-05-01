Nisu nas obradovali meteorolozi kad su rekli da će biti kišovito za Prvi maj. Menjali su nekoliko puta prognozu, ali u svakoj je bilo kiše. Ipak, nije to razlog da odustanemo od uživanja koje smo planirali. Kiša na reci, zvuči zanimljivo.

Neko se odluči da ode u prirodu, neko ostane kod kuće, neko ide po lokalima. Mi smo izabrali da odemo na reku. Kako bi izgledala jedna tura za Prvi maj?

- Okupimo se na brodiću, krenemo da se vozimo do plaže, napravimo roštilj, druženje, odbojka, ko šta voli. Beg od užurbanosti grada, na reci ljudi osete smirenost i toplinu Kada stignu niko više nigde ne žuri - rekao je Miloš Rodić, kapetan broda.

Uranak na brodiću ne može da prođe bez muzike, hrane, pića i dobrih priča.

Sa brodića pohitali smo među drveće, kao i većina Beograđana. Za 1. maj prepuni su parkovi i šume. A osim roštiljanja važno je osmisliti zanimljive aktivnosti. Zato su tu društvene igre.

Ako ste već stigli na lokaciju, a niste poneli društvene igre, možete igrati asocijacije Potrebni su vam papirići na koje ćete napisati pojmove, promeštati ih, izvlačiti redom i objašnjavati drugima. Postoje i aplikacije koje vam olakšavaju posao.

Važan je fer plej, da se društvo okupi i proslavi Prvi maj onako kako dolikuje, u društvu i dobrom raspoloženju.

Marfijev zakon na sprski način kaže da je velika šansa da baš kada isplanirate boravak u prirodi - padne kiša. Ali kiša ne znači da je proslava Prvog maja otkazana. Ima kafića koji rade i tada, a uvek možete okupiti ekipu kod kuće i napraviti kućnu verziju pab kviza.

