Nesvakidašnja scena zabeležena je u prelepom, ali i pomalo surovom predelu Kanjona Jerme, nadomak Pirota, gde je jedan vozač doživeo šok koji bi mnoge naterao da naglo zakoče - ili pobegnu glavom bez obzira!

Naime, Jovan je, kako se pretpostavlja, krenuo u ribolov, kada je video prizor koji ledi krv u žilama. Na spoljašnjoj strani njegovog automobila nalazila se, ni manje ni više, nego - zmija!

Ali ne bilo kako.

Kako se vidi na snimku koji je objavio na Instagramu zmija, za koju se veruje da je reč o ribarici, podigla je glavu i - gledala pravo u njega!

Ovog saputnika Jovan nije očekivao. Foto: Fejsbuk Printscreen/Jovan Stefanovic

Njeno telo priljubljeno uz vetrobransko staklo, a pogled nepomičan, stvarali su prizor koji bi mnoge paralisao od straha.

I dok bi većina vozača u panici izgubila kontrolu, Jovan je ostao - potpuno pribran!

Bez naglih pokreta, bez vriske, nastavio je da vozi kao da je sve pod kontrolom, dok mu je gmizavi "saputnik" pravio društvo na svega nekoliko centimetara udaljenosti.

"Saputnica me iznenadila u toku vožnje...", napisao je u opisu snimka koji je postavio na mrežama.

"Ja bih umro", komentarisao je jedan Marko.

"Lele, ja bih udarila negde!", dodala je Ana, a na pribranosti mu je čestitala i Jasna.

"Spolja je, možda bi bila drugačija situacija da je bila unutra.", objasnio je Jovan.

Zanimljivo, javili su se i oni koji tvrde da ovo nije usamljen slučaj, već da su slične situacije dešavale bilo njima ili nekom koga znaju.

I čuveni zmijolovac Vladica Stanković je nemalo puta vadio zmije iz automobila gde se one često sakriju kako bi se ugrejale. Foto: Tatjana Stojković

- Ima jedna zanimljiva priča koja kruži po Zemunu, a zapravo se dogodila mom tati - započela je priču Jelena:

- U toku vožnje, na prometnoj ulici, primetio je da ga neko posmatra. Kao da nije sam u kolima... A onda mu se iznenada pogled susreo sa slepim putnikom koji je gledao ravno u njega, u njegovoj neposrednoj blizini. Auto je bio još u vožnji kad je izleteo sa suvozačeve strane napolje. Momak koji je bio u blizini video je dotičnu gospođicu u kolima - dakle postoji svedok! Najjače od svega je to što kad su naišli policajci - jer su svi drugi odbijali da dođu - oladili su se kad su čuli o čemu je reč. Ali igrom slučaja se tu pojavio i neki čovek koji nije imao strah od gmizavaca i počeo da pretražuje po kolima, da bi je u nekom trenutku uhvatio i izvadio napolje i rekao: "Evo je! Nije uopšte tako velika". Tata, šokiran, kapira da to nije ista, na šta mu ovaj čovek kaže: "Ma, u strahu su velike oči...".

Sva sreća, tu je bio i onaj momak sa početka priče (svedok). Tata ga zove i pita: "Jel to ta zmija?". On isto kaže: "Ne ne, ova je bila veća". Epilog priče - auto je odvežen na servis gde se detaljno pregledao, a onda je u njega ubačena dimna bomba, auto se posle toga nekoliko dana luftirao i vrlo brzo nakon toga je - prodat. Za svaki slučaj! - završila je Jelena.

Mnogi u komentarima su, neobičnu zgodu koja se Jovanu desila, opisivali kao fascinantan susret čoveka i prirode, ali većina je priznala da se ježi na samu pomisao da im se ovako nešto desi.