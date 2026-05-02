Slušaj vest

Mnogi parovi danas žive u vanbračnoj zajednici ili stupaju samo građanski brak, često odlažući odlazak pred crkveni oltar - iz praktičnih razloga, ličnih uverenja ili jednostavno zbog drugačijeg pogleda na zajednički život.

I dok jedni u tome ne vide ništa sporno, drugi se pitaju gde je granica između savremenih izbora i tradicionalnih vrednosti. Upravo na dilemu da li je ovakav način života greh odgovorio je sveštenik Borislav Petrić, koji je dao vrlo jasan i nedvosmislen stav. Na direktno pitanje gledalaca o braku koji nije crkveno venčan, njegov odgovor ne ostavlja mnogo prostora za tumačenje.

- To je greh. Tu nema sad nikakvih nedoumica da li je to greh ili nije greh - rekao je on.

Ipak, sveštenik odmah nudi i utehu vernicima objašnjavajući da se greške mogu ispraviti.

- Ali svakako da to nije greh zbog koga mi treba da padnemo na kolena i da kažemo sve je propalo. Nego da taj greh ispravljamo kao i svaki drugi greh. Dakle, to je popravljivo - naveo je.

Da za dobijanje crkvenog blagoslova zaista nikada nije kasno, otac Borislav je ilustrovao prelepim primerom iz svoje prakse.

- Evo mene je danas zvala jedna žena... Ljudi su 29 godina u građanskom braku... Danas me pozvala, rekla mi je da će se venčati i meni je puno srce. Svi ljudi koji iole su počeli da žive crkvenim životom osećaju teret toga da žive u braku koji nema blagoslov, pa onda polako ali sigurno, sigurnim koracima idu ka tom blagoslovu - rekao je on gostujući na televiziji Hram.

"To je ljudska slabost"

Kada su u pitanju dugogodišnje veze u kojima parovi odlažu venčanje u nedogled, sveštenik upozorava da su razlozi za to često ljudske slabosti.

- Malo je to nekad naša i lenjost, nekad i malo konformizam, nekad i želja da ne stradamo nego nam je tu lepo. Ako prepoznamo da neka stvar nije blagoslovena, mi odmah treba da se ne samo toga otklonimo nego da nađemo način kako da uđemo u blagoslov. Nije dovoljno samo ne biti u grehu... Bežimo od greha i idemo u blagoslov - naveo je on.

Na kraju, sveštenik podseća da sam čin venčanja ne briše automatski sve životne izazove, ali menja suštinu odnosa.