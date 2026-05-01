Zahlađenje je zahvatilo Srbiju, donoseći niže temperature, kišu i čak sneg na planinama, ali se već za vikend očekuje naglo otopljenje i povratak prolećno-letnjih vrednosti.

Kakvo nas zapravo vreme očekuje za prvomajske praznike, za emisiju "Puls Srbije", otkrio je Slobodan Sovilj - meteorolog RHMZ-a.

-Zahlađenje je stiglo, ali ne u onom obimu koji se očekivao. Temperature su niže nego prethodnih dana - u ovom trenutku u Vojvodini, Beogradu i delu zapadne Srbije kreću se između 12 i 14 stepeni, dok su u južnijim krajevima, gde pada kiša, u nižim predelima svega 6 do 7 stepeni. Na visokim planinama pada sneg, uz simboličan snežni pokrivač od 1 do 2 centimetra - počeo je Sovilj.

Slobodan Sovilj - meteorolog RHMZ-a

"Temperature i do -1 stepen"

Kako je Sovilj naveo, posle hladne noći sa mogućim mrazom, sledi dan uz smenu oblaka i sunca, uz retke kratkotrajne padavine.

- Predstojeća noć biće suva, ali hladna za ovaj period godine. Minimalne temperature kretaće se od -1 stepen u pojedinim delovima Vojvodine i zapadne Srbije do oko 4 stepena u Beogradu.

Očekuju se i slabi, naročito prizemni mrazevi u većini krajeva, ali bez padavina. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U većini mesta biće suvo, ali tokom dana i posle podne u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji mogući su kratkotrajni pljuskovi. Dnevna temperatura biće od 13 do 19 stepeni.

- Za vikend sledi postepeno otopljenje - u subotu temperature prelaze 20 stepeni, u nedelju dostižu oko 23, dok početkom naredne sedmice mogu ići i do 25-26 stepeni u većini krajeva.

To znači da nam stižu letnje temperature, ali i tipični prolećni pljuskovi, naročito nakon 6. ili 7. maja. U nastavku meseca ne očekuju se nagle temperaturne oscilacije - promene će biti umerene, ali uz povremene padavine karakteristične za maj - za "Puls Srbije", zaključio je Sovilj.

