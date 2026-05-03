Slušaj vest

Svako ime nosi svoje posebno značenje, a prema verovanjima, ono može oblikovati i karakter i životni put osobe.

Pred vama je spisak imena - pronađite svoje i saznajte zanimljivosti koje možda do sada niste znali.

Počnimo:

ANDREA / ANDRIJANA / ANDRIJA / ANDREJA

Ime potiče od grčkog "Andreas" i simbolizuje hrabrost i muževnost. Iz ovog korena izvedena su imena Andra, Andreja, Andrija i Andrijana. Smatra se da osobe sa ovim imenom krase odlučnost, jaka volja i hrabrost.

ANA / ANJA / ANITA / ANETA / ANKA

Anja je varijanta imena Ana, koje potiče iz starohebrejskog "hanna" i znači milost i zahvalnost. Osobe sa ovim imenom se opisuju kao blage, skromne, ljubazne i društvene. Iz istog korena izvedena su i imena Aneta, Anita, Anica, Anka i Ankica.

ANIKA

Ime Anika vodi poreklo od grčkog "aniketos" i znači nepobediva, nesavladiva. Povezuje se sa pojmom pobede.

ANĐELA / ANĐA / ANĐELIJA

Ime je povezano sa rečju anđeo – duhovnim bićem koje simbolizuje zaštitu i dobrotu. Osobe sa ovim imenom se često opisuju kao mudre i mentalno jake.

ALISA

Postoji više teorija o poreklu imena - od latinskog, francuskog, pa do tumačenja koja ga povezuju sa vernošću i plemenitošću.

ANASTASIJA / ANASTASJA / ANASTAS

Potiče od grčkog "anastasis" što znači uskrsnuće. Tradicionalno se daje deci rođenoj oko Uskrsa, a iz ovog imena izvedeni su brojni oblici poput Nastasija, Nasta, Stasa i drugih.

ALEKSANDAR / ALEKSANDRA

Ime grčkog porekla i znači "zaštitnik ljudi". Osobe sa ovim imenom se često opisuju kao pravedne i spremne da se bore protiv nepravde.

ALMIR / ALMIRA

Arapskog porekla, znači vladar, princ ili zapovednik.

ANABELA

Spoj imena Ana i reči "bela", pa simbolizuje čistoću, lepotu i blagost.

BOŽANA / BOŽICA

Ime je povezano sa pojmom Boga i označava duhovnost i božansku dobrotu.

BISERA / BISERKA

Ime potiče od bisera kao simbola savršenstva, lepote i čistote.

BOJAN / BOJANA

Postoji više tumačenja - od "borca", preko "plašljivog", do "razigrane osobe", u zavisnosti od interpretacije korena reči.

BRANKO / BRANKA

Potiče od glagola "braniti" i simbolizuje zaštitnika i čuvara.

BOSILJKA / BOSA

Ime inspirisano biljkom bosiljak, simbolom mira, zdravlja i tradicije.

BRANIMIR

Staroslovensko ime koje znači "onaj koji brani mir."

Foto: Profimedia

BILJANA / BILJAN

Ime Biljana je žensko srpsko i makedonsko ime, a najverovatnije potiče od reči "biljka". Skraćeni oblik ovog imena je Bilja.

BARBARA

Ime potiče od grčkog "barbaros", što znači strani, tuđi ili nepoznat. Kasnije je dobilo širu upotrebu i popularnost, posebno zahvaljujući Svetoj Barbari.

BORIS / BORISLAV / BORISAV / BORISAVKA / BORISLAVKA

Ime Boris je u naše krajeve došlo preko ruskog jezika krajem 19. i početkom 20. veka. Smatra se skraćenicom od Borislav, gde koren "bor" označava borbu, a "slava" - slavu, pa ime simbolizuje borca i ratnika.

BORKA / BORKO

Ime može da potiče od reči "bor" (drvo) ili "borba." U prvom značenju simbolizuje snagu i dugovečnost, a u drugom borbenost i istrajnost.

BEBA

Ime domaćeg porekla, nastalo od reči "beba", što označava malo, nežno i voljeno dete.

Poreklo i značenje imena na slovo C, Č, Ć

CVETAN / CVETANA / CVETKO / CVETA / CVETANKA

Sva ova imena potiču od reči "cvet" i simbolizuju lepotu, nežnost i prirodu.

CECA

Skraćeni oblik imena Svetlana, koje potiče od slovenske osnove "svetlo" i simbolizuje osobu koja zrači i obasjava.

ČARNA

Postoje dva tumačenja - jedno je da potiče od reči "čar" i znači očaravajuća, dok drugo povezuje ime sa značenjem "crna."

ČEDOMIR / ČEDA / ČEDOMIRKA

Ime je sastavljeno od reči "čedo" (dete) i "mir", pa simbolizuje mir, dobrotu i nežnost.

ČUBRILO

Potiče od biljke čubrice i u prenesenom značenju označava zdravlje i vitalnost.

ČASLAV / ČASLAVKA / ČASLAVA

Ime je složenica reči "čast" i "slava" i simbolizuje dostojanstvo i ugled.

ČEDOLJUB

Ime nastalo od "čedo" i "ljubiti", pa označava osobu koja voli decu i nežnu prirodu.

ĆIRILO

Ime grčkog porekla koje potiče od reči "kyrios", što znači gospodar ili vladar.

Poreklo i značenje imena na slovo D i DŽ

DRAGANA / DRAGAN / DRAGINJA / DRAGICA / DRAGA / DRAGUTIN

Sva ova imena potiču od slovenske reči "drag" i simbolizuju nešto milo, voljeno i drago.

DARINKA / DARA

Ime potiče od reči "dar" i označava nešto što je poklonjeno, često "dar od Boga."

DRINKA / DRINA

Ime je povezano sa rekom Drinom i može označavati poreklo ili vezu sa tim područjem.

DRENKA

Ime potiče od biljke dren, koja simbolizuje snagu, zdravlje i dug život.

DANIJELA / DANIJEL

Ime hebrejskog porekla i znači "Bog je moj sudija." Na ovim prostorima povezivalo se i sa rečju "dan."

DANICA

Ime je povezano sa zvezdom Danicom (Venerom) i simbolizuje svetlost, jasnoću i dobrotu.

DOBRILA / DOBRILO

Ime potiče od reči "dobar" i označava dobrotu, plemenitost i pozitivnost.

DUŠICA / DUŠANKA / DUŠAN

Ime potiče od reči "duša" i simbolizuje dobrotu, život i nežnost. Jedan od najpoznatijih nosilaca bio je car Dušan Nemanjić.

DOBRIVOJE / DOBRIVOJ

Staro slavenosrpsko ime nastalo od reči "dobar" i "vojnik/borac." Značenje imena je "dobar ratnik" ili "dobar borac." Zabeleženo je još u ranom srednjem veku, što govori o njegovoj starini.

DAMIR / DAMIRA

Ime Damir potiče od reči "dati" i "mir", pa znači "onaj koji donosi mir." U nekim tumačenjima ima i tursko poreklo, gde označava osobu koja je ustrajna i snažna. Ženski oblik je Damira.

DOBROMIR

Složeno slovensko ime od reči "dobar" i "mir." Simbolizuje želju roditelja da dete bude spokojno, stabilno i u harmoniji sa okruženjem.

DRAGOLJUB

Staroslovensko ime nastalo od reči "drag" i "ljubav." Označava osobu koja je voljena i koja voli. Od njega su izvedena imena Dragoj, Dragoje i Dragolj.

DUNJA

Ime potiče od voćke dunje, ali se povezuje i sa grčkim imenom Eudokia, koje znači "dobar glas" i "dobra procena." U arapskom tumačenju označava "svet."

DIJANA / DAJANA

Poteklo od latinskog imena Diana - rimske boginje lova, meseca i plodnosti. U grčkoj mitologiji odgovara joj Artemida. Povezuje se sa božanskim i svetlosnim simbolima.

DEJANA / DEJAN

Staro slovensko ime čije poreklo nije potpuno jasno. Povezuje se sa rečima "činiti", "desiti se" ili sa pojmom sreće. Postoji i tumačenje da dolazi od latinskog "Deus" (Bog).

DALIBOR / DALIBORKA

Staroslovensko ime koje znači "borac iz daljine" ili "onaj koji je daleko od borbe." Simbolično označava osobu zaštićenu od sukoba.

DAVOR / DAVORKA

Ime koje potiče od starog uzvika emocija (radost, tuga, čuđenje). Povezuje se i sa slovenskim bogom rata.

DENIS / DENISA

Ime ima više porekla – francusko, tursko ("deniz" - more) ili grčko (Dionis - bog vina i uživanja). Ženski oblik je Denisa.

DAMJAN / DAMIJAN / DEMJAN

Potiče od grčkog i latinskog korena i znači "onaj koji ukroćuje i pobeđuje." U narodu se povezuje i sa tamjanom - simbolom čišćenja i zaštite.

DAVID / DAVIDA

Biblijsko ime hebrejskog porekla koje znači "voljeni, ljubljeni." David je bio izraelski kralj i simbol mudrosti i snage.

DESANKA / DESA

Staro slovensko ime povezano sa pojmom "desiti se", nekada povezivano i sa srećom i sudbinom.

DUBRAVKA / DUBRAVA

Izvedeno od reči "dubrava" - hrastova šuma. Hrast se smatra svetim drvetom u mnogim tradicijama.

DESIMIR / DESIMIRKA

Složeno ime od "desiti" i "mir", sa značenjem želje za mirom i blagostanjem.

DIMITRIJE / MITAR

Grčko ime povezano sa boginjom Demetrom - zaštitnicom plodnosti i zemlje. U pravoslavlju je poznat i kroz praznik Mitrovdan.

ĐORĐE / ĐURĐA / ĐURĐICA

Potiče od grčkog "georgos" - zemljoradnik. Simbolizuje rad, zemlju i plodnost.

ĐULIJA / ĐULIJA / ĐULA

Ime persijskog porekla, gde "đul" znači ruža. Simbol je lepote i nežnosti.

ELIZABETA / ELIZABET

Biblijsko ime hebrejskog porekla koje znači "Bog je savršen" ili "Božija zakletva." Rašireno je u mnogim kulturama i jezicima.

kraljica Elizabeta II Foto: Images / Alamy / Alamy / Profimedia

EMILIJA / EMILIJANA

Emilija je žensko ime latinskog porekla. Potiče od reči aemula, što znači "ona koja se takmiči", kao i od rimskog roda Aemilius. Iz ovog korena izvedeni su oblici: Emilia, Emilijan, Emilio, Milija, Milijana i drugi.

EMINA

Emina je žensko ime arapskog i turskog porekla (Amina/Emine). Simbolizuje osobu koja je poštena, verna, pouzdana i časna. Muški oblik je Emin. Ime se često prevodi i kao "žena mira i harmonije."

ELEONORA

Eleonora je ime složenog i ne sasvim sigurnog porekla. Povezuje se sa grčkim, germanskim i latinskim korenima. Najčešća tumačenja vezuju ga za "milost", "saosećanje" ili "svetlost i sjaj." Iz ovog imena nastali su oblici: Leonora, Elenora, Nora, Nora i drugi.

EMANUELA / EMANUEL

Ime hebrejskog porekla i znači "Bog je s nama." Jedno je od tradicionalnih biblijskih imena sa snažnom religijskom simbolikom.

ELENA

Elena je varijanta imena Jelena, grčkog porekla (Helene), koje znači "sjajna", "blistava", "svetlost." U grčkoj mitologiji povezuje se sa najlepšom ženom sveta, Helenom Trojanskom. Iz ovog imena izvedeni su oblici: Lela, Lena, Lenka, Jeka i drugi.

EMA

Ema ima više mogućih porekla. Najčešće se vezuje za nemačko ime Emma, koje označava "veliko", "sveobuhvatno" ili "moćno." Može biti i skraćeni oblik imena Emilija ili Emilijana.

EGON

Egon je muško ime germanskog porekla, sa značenjem "snažan mač." Ženski oblik je Egona, a izvedenice uključuju Egzon i druge varijante.

EMIR / EMIRA

Emir je ime arapskog porekla i znači "zapovednik", "princ" ili "vladar." U islamskoj tradiciji predstavlja i plemićku titulu. Ženski oblik je Emira.

ENA

Ena može biti skraćenica imena Irena (grčki Eirene – mir), ali i varijanta imena Enesa. U različitim tumačenjima nosi značenja mira, zahvalnosti ili strasti.

EVA

Eva je biblijsko ime hebrejskog porekla i znači "život", "živo biće." Prema Bibliji, Eva je prva žena i pramajka čovečanstva. Od ovog imena izvedeno je i ime Evica.

FILIP / FILIPA

Ime Filip potiče iz grčkog i latinskog jezika i znači "ljubitelj konja" (philos - ljubav, hippos - konj). Ime je poznato još iz antičkih vremena i često u hrišćanskoj tradiciji.

FRANJO

Franjo potiče od latinskog Franciscus i znači "slobodan." Ime je postalo poznato po Svetom Franji Asiškom, osnivaču franjevačkog reda.

FRIDA

Frida je ime germanskog porekla i najčešće se tumači kao "mir" ili "zaštita."

GORDAN / GORDANA

Ime grčkog porekla, povezano sa Gordijem iz Frigije. U narodnom tumačenju često se povezuje i sa pojmom "gordost", pa označava ponosnu i dostojanstvenu osobu.

GVOZDEN / GVOZDENKA

Staroslovensko zaštitno ime, izvedeno od reči "gvožđe." Simbolizuje snagu, čvrstinu i otpornost.

GORAN / GORANA

Ime slovenskog porekla, izvedeno od reči "gora" (planina, šuma). Označava osobu koja je povezana sa prirodom, snagom i stabilnošću.

GLIGORIJE / GRIGOR / GREGOR

Ime grčkog porekla i znači "onaj koji je budan", "onaj koji pazi“. Iz ovog imena izvedeni su oblici: Grga, Gliša, Grigor i drugi.

GABRIJEL / GABRIJELA / GAVRILO

Hebrejskog porekla i znači "Bog je moja snaga". U religijskoj tradiciji, arhanđel Gavrilo je glasnik božijih poruka.

GOJKO

Staroslovensko ime od reči "goj" - mir. Može značiti i "onaj koji pripada narodu." U modernom tumačenju povezuje se i sa blagostanjem i prosperitetom.

GEORGIJE / GEORGINA

Grčkog porekla i znači "zemljoradnik" (geo - zemlja, ergon - rad). Od ovog imena izvedeni su oblici: Đorđe, Đura, George, Georgina i drugi.

GLORIJA

Latinskog porekla i znači "slava", "čast", "pobeda." Odgovara slovenskom imenu Slavica.

GROZDANA / GROZDAN

Slovenskog porekla, izvedeno od reči "grozd" (grožđe). Simbolizuje plodnost, obilje i radost.

GLORIJA

Latinskog porekla i znači "slava", "čast", "pobeda." Odgovara slovenskom imenu Slavica.

GROZDANA / GROZDAN

Slovenskog porekla, izvedeno od reči "grozd" (grožđe). Simbolizuje plodnost, obilje i radost.

GOSPAVA

Ime domaćeg porekla, izvedeno od reči "gospa". Može označavati poštovanu ženu, ali i duhovnu povezanost i svetost.

GRADIMIR / GRADISLAV

HANA

Hebrejskog porekla i znači "milost". U nekim tumačenjima povezuje se i sa ljupkošću i lepotom.

HELENA

Grčkog porekla i znači "svetlost", "sjaj". U mitologiji je poznata kao Helena Trojanska.

HRISTIVOJE / HRISTOSLAV

Ime povezano sa Hristom i slovenskim korenom "slava/voj". Označava "slavu Hristu" ili "božijeg ratnika".

IGOR

Ime koje potiče iz staroskandinavskog jezika i znači "zaštićen od boga" ili "ratnik".

IBRAHIM

Arapskog porekla i znači "otac naroda". U Bibliji odgovara imenu Avram/Abraham.

ILIJA

Hebrejskog porekla i znači "Bog je moj Gospod". Poznat kao prorok Ilija Gromovnik.

IVAN

Hebrejskog porekla (Johanan) i znači "Bog je milostiv". Jedno je od najrasprostranjenijih imena u hrišćanskom svetu.

IMAN

Arapskog porekla i znači "vera", "verovanje".

Foto: Printscreen

IMRAN

Ime arapskog porekla i označava dug život, dugovečnost i životni vek. U Turskoj se koristi i kao muško i kao žensko ime.

INA

Ina ima više mogućih tumačenja porekla. Može biti skraćenica imena poput Inokentije, ili izvedenica imena koja se završavaju na "-ina" (npr. Katarina, Agripina). Postoje i tumačenja da potiče iz mitologije, latinskog ili persijskog jezika. U različitim kulturama povezuje se sa značenjima "božanska", "čista" ili "cvet".

INES

Latinski oblik grčkog imena Hagne, izvedenog od hagnos, što znači "čista", "nevina", "sveta". U hrišćanskoj tradiciji povezuje se i sa simbolikom "božjeg jagnjeta". Iz ovog imena izveden je i oblik Inesa.

IRENA

U grčkoj mitologiji Irena je boginja mira, a ime potiče od reči eirene što znači "mir". U prenesenom značenju označava mirnu, spokojnu i harmoničnu osobu.

INOSAVA / INOSAV / INOĆENTIJE

Ime grčkog porekla od innokentios, što znači "bezgrešan", "nevin", "čist".

IRMA

Ime nemačkog porekla, izvedeno iz korena irmin, što znači "velika", "sveobuhvatna". U sanskritu se povezuje sa značenjem "vetar" ili "kretanje".

IZABELA

Varijanta imena Elizabeta ili spoj elemenata koji simbolizuju lepotu i duhovnost. U različitim tumačenjima povezuje se sa značenjima "božanska lepota" i "čistoća".

ISAK

Biblijsko ime hebrejskog porekla (Yishaq), što znači "on se nasmejao". Prema Bibliji, ime je vezano za radost roditelja Avrama i Sare zbog rođenja sina.

ISMET

Arapskog porekla i znači "čistota", "neporočnost", "očuvanost" i "bezgrešnost".

ISKRA

Ime novijeg porekla, izvedeno iz reči "iskra". Simbolizuje svetlost, početak, energiju i životnu radost. Često se daje sa željom da dete unese svetlost i sreću u dom.

ISIDOR / ISIDORA

Grčkog porekla (Isidoros) i znači "dar boginje Izide". Simbolično označava "božji dar". Iz ovog imena izvedeni su oblici Isa, Isica i Iso.

ISTOK

Ime može označavati stranu sveta gde izlazi sunce, pa simbolizuje svetlost, početak i novi život. Takođe se povezuje sa izvorom, vodom i čistotom.

IŠTVAN

Mađarska varijanta imena Stefan, koje znači "ovenčan", "krunisan". U istoriji je često bilo kraljevsko ime.

ISUS

Hebrejskog porekla i znači "Bog spašava". U hrišćanstvu predstavlja centralnu religijsku figuru - Isusa Hrista.

Foto: Printscreen

IZVORINKA

Žensko ime nastalo od reči izvor. Izvedenica je i oblik Izvorka. Simbolizuje početak, čistotu i "izvor života", a u prenesenom značenju plodnost, bistrinu, nežnost i unutrašnju snagu.

IRIS

Ime koje može biti i muško i žensko. U grčkoj mitologiji Iris je glasnica bogova i personifikacija duge. Ona povezuje svet bogova i svet ljudi, prelazeći između njih kao posrednik.

Ime se vezuje i za cvet iris, pa simbolizuje lepotu, boje, miris, raskoš i božanstvenost. Duga u simbolici nosi ideju preobražaja i prelaza između svetova.

IDA

Ime germanskog i nordijskog porekla. Povezuje se sa staronordijskim id - "rad, delovanje".

Drugo tumačenje ga povezuje sa imenima poput Simonida, kao skraćeni oblik. Treće ga vezuje za latinski Idus, dane rimskih svetkovina.

U simboličkom značenju označava snažnu, aktivnu i izdržljivu osobu, često i "ratnicu".

IRINEJ

Grčko ime koje znači "miroljubiv", "onaj koji donosi mir". Ime hrišćanskog svetitelja.

IKONIJA

Potiče od grčke reči eikon - "ikona, slika". U prenesenom značenju označava lepotu nalik svetoj ikoni – uzvišenu, čistu i dostojanstvenu.

J

JOVAN / JOVANA / JOVANKA / JOVICA / JANOŠ

Ime hebrejskog porekla (Johanan) preko grčkog i latinskog oblika. Znači "Bog je milostiv" ili "onaj kome se Bog smilovao".

Jedno je od najraširenijih hrišćanskih imena, prisutno kroz istoriju kod svetaca, vladara i teologa. U različitim jezicima javlja se kao Ivan, Jan, Janoš itd.

JOSIP / JOSIF / JOZEFINA

Hebrejsko ime (Johosef) - znači "Bog će dodati", odnosno "Bog neka umnoži".

Ime nosi simboliku obilja, blagoslova i rasta. Rasprostranjeno je u svim hrišćanskim kulturama.

JADRANKA / JADRANKO

Ime izvedeno od Jadranskog mora. Daje se u vezi sa morem, životom uz more ili simbolično – osobama širokog srca i pogleda.

JUGOSLAV / JUGOSLAVA

Ime novijeg porekla, nastalo od reči jug i slav – "južni Sloven". Može označavati pripadnost južnoslovenskim narodima.

JASNA

Ime nastalo od prideva "jasna". Simbolizuje svetlost, čistoću, bistrinu i otvorenost.

JELENA

Grčko ime (Helene) – znači "sjajna, blistava". U mitologiji, Helena Trojanska simbol je lepote i uzroka Trojanskog rata.

Povezuje se i sa životinjom jelen, pa nosi i simboliku gracioznosti i lepote.

JORDANKA

Ime izvedeno od reke Jordan. Biblijsko ime – u reci Jordan kršten je Isus. Simbolizuje duhovnost i svetost.

JORGOVANKA

Ime nastalo po biljci jorgovan. Simbolizuje nežnost, lepotu i blagost.

JAGODA

Ime po biljci i plodu jagode. Poznato još od srednjeg veka. Simbolizuje slatkoću, prirodu i plodnost.

JULIJA / JULIJANA / JULA

Rimsko i grčko poreklo (Iulianus). Znači "blistava". Povezano sa rimskom porodicom Julijevaca i Julijem Cezarom.

Ime je poznato širom sveta, uključujući književnost (Romeo i Julija).

JELISAVETA

Hebrejsko ime (Elisheba) – znači "Bog je moja zakletva". Rasprostranjeno u hrišćanskoj tradiciji.

JAKOV / JAKOB

Hebrejsko ime (Ya’aqov) - povezano sa značenjem "peta". Po biblijskoj priči, Jakov je rođen držeći brata za petu.

Važno biblijsko ime, prisutno u hrišćanstvu, judaizmu i islamu.

JELICA

Ime nastalo od "jela". Simbolizuje visinu, snagu i postojanost.

JABLAN

Ime po visokom drvetu jablanu. Simbol stasitosti, uspravnosti i snage.

JAGOŠ

Starije ime crnogorskog porekla. Tumači se kao "nesrećan" ili "žalostan", često davano u posebnim životnim okolnostima.

JAROSLAV / JAROSLAVA

Slovensko ime od "jar" (snaga, bes ili sunce) i "slav" (slava). Može značiti "onaj koji slavi Sunce" ili "borbeni Sloven".

Foto: Shutterstock

JANIĆIJE

Janićije je muško ime jevrejskog porekla znači "nosilac božije blagodeti". Drugi oblik ovog imena je Janiđije.

JASMIN / JASMINA / JASMINKO / JASMINKA

Imena nastala po cvetu jasminu. Ime je persijskog porekla izvedeno od reči "Yasaman", što je naziv belog mirišljavog ukrasnog cveta, a sama reč ima značenje "čulnost ljubavi". Ime je iz persijskog jezika preko Španije preneseno u Evropu. Po narodnom običaju izbor cvetnog imena predstavlja izraz roditeljske želje da dete bude lepo, nežno, milo, ljupko i prefinjeno.

JASEN / JASENKA

Ime nastalo po Jasenu – drvetu koje je poznato kao "Stablo starog sveta". Ono je ispunjeno drevnom mudrošću i čarolijama. Ono je simbol moći koja se dobija kroz odricanje i borbu. Kroz vekove jasen je materijal od koga je sačinjen čarobni štap ili štap mudraca.

JAVOR / JAVORKA

Ime nastalo po imenu drveta javor i označava snagu i otpornost. Povezuje se još sa dostojanstvom i dobrotom. Javor je i simbol praktične magije i misterije, pa se nosiocu ovog imena želi da postane čudotvorac, mag, stvaralac, iscelitelj.

JEREMIJA

Jeremija je muško ime nastalo od starohebrejske reči "yirmayahu" što znači uzdizati se i "Jehova" (Bog). Značenje imena je "Bog uzdiže", ili "onaj koji uzdiže boga", "onaj koga bog uzdiže", "onaj koji se uzdiže do boga".

Skraćeni oblik ovog imena je Jerko. Biblijsko je ime i u raznim varijantama je zastupljeno širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas.

JEVROSIM / JEVROSIMA

Ime je nastalo od grčke reči "euphrosynos" što znači radost i u prenesenom značenju predstavlja onoga koji je veseo, radostan, srećan. Kalendarsko je ime u formi Efrosin. Jevrosima je ime jedne od tri Gracije – niža božanstva u helenskoj mitologiji, milostive dobročiniteljke, kćeri Zevsa i Eurinome.

JEZDIMIR / JEZDIMIRKA

Ime nastalo u narodu spajanjem reči "jezditi" i reči "mir" i predstavlja želju roditelja da njihovo dete bude donosilac mira, glasnik mira, ili dobar putnik, onaj kome je životni put miran.

JUGOMIR

Jugomir je muško ime nastalo u narodu spajanjem reči "jug" i reči "mir". Predstavlja onog koji donosi mir sa juga, ili na jug.

JEFIMIJA

Ime je grčkog porekla, nastalo od imena "Euphemia", što znači "pristojna, blagoprijatna, uzvišena", "koja lepo peva molitvene pesme", "ona koja govori dobro". Iz prošlosti je ostala poznata Jefimija, žena despota Uglješe. Posle pogibije muža na Marici 1371. godine živela je kod svoje rođake, kneginje Milice, a posle Kosovske bitke 1389. godine zakaluđerila se i živela u manastiru Ljubostinja. Godine 1402. izvezla je zlatom na svili "Pohvalu knezu Lazaru".

Od ovog imena nastala su imena Eufinija, Fema i Femka.

Poreklo i značenje imena na slovo “K”

KATARINA / KATERINA

Katarina je ime grčkog porekla, izvedeno od Aikatheríne. Značenje nije potpuno jasno, ali se povezuje sa idejama "čistoće" i "nepodeljenosti".

Jedno tumačenje vezuje ga za reč katharos (čist), dok drugo za boginju Hekatu, koja je u mitologiji imala više uloga - od zaštitnice mladih i porođaja do vladarke podzemnog sveta i magije.

Iz ovog imena nastali su brojni oblici: Kata, Kate, Katja, Kaća, Tina, Rina, Kaja i drugi.

KASANDRA

Kasandra je ime grčkog porekla, sastavljeno od reči koje znače "sjaj" i "hrabrost".

U grčkoj mitologiji Kasandra je bila trojanska princeza kojoj je Apolon dao dar proricanja, ali i kletvu da joj niko ne veruje. Zbog toga se njen lik vezuje za upozorenja koja ostaju neprimećena, poznata kao „Kasandrin krik“.

KARMEN

Karmen je ime najrasprostranjenije u Španiji. Poreklo se vezuje za hebrejsku reč karmel (voćnjak, vinograd) ili latinsku carmen (pesma, melodija).

Ime se povezuje sa umetnošću, lepotom i izražajnošću, a u rimskoj tradiciji i sa boginjom proricanja.

KAROLINA / KARLA / KARLO

Ova imena potiču od germanskog korena Karl, što znači "čovek" ili "muževan". Latinski oblik Carolus dao je osnovu za brojne varijante.

U širem značenju ime se povezuje sa snagom, vlašću i autoritetom.

KLAUDIJA / KLAUDIJE

Ime latinskog porekla, od reči claudus, što znači "hrom" ili "šepav".

U savremenim tumačenjima ime se često povezuje i sa rečju "oblak", pa dobija simboliku promenljivosti, nadmoći i mekoće.

KLARA

Klara je ime latinskog porekla i znači "sjajna", "čista" i "poznata". Iz ovog imena izveden je i oblik Kjara.

KLEMENTINA / KLIMENT

Ime potiče od latinske reči clemens, što znači "blag", "milosrdan" i "smiren".

KORNELIJE / KORNELIJA

Ime dolazi iz latinskog Cornelius. Može se povezati sa rečju "rog", ali i sa simbolikom čvrstine i ugleda.

U rimskoj tradiciji Kornelija je bila simbol uzorne majke i supruge.

KOSANA / KOSAN / KOSANKA / KOSARA

Ova imena potiču od reči "kosa". Mogu označavati osobu lepe, guste kose ili onu koja kosi.

Kosa u narodnim verovanjima simbolizuje snagu, mladost i vitalnost, pa se ovom imenu pripisuju i značenja lepote i životne energije.

KOSOVKA

Ime je nastalo od oblasti Kosovo i označava osobu sa tog područja ili simboličku „Kosovku devojku“.

U narodnoj tradiciji predstavlja ideal vernosti, požrtvovanosti i humanosti.

KONSTANTIN / KOSTA / KOSTADIN / KOSTADINKA / KOŠTANA

Ime potiče od latinskog Constantinus, od reči constans - "postojan", "čvrst".

Poznato je po rimskom caru Konstantinu Velikom, koji je značajno uticao na istoriju hrišćanstva.

U prenesenom značenju ime simbolizuje stabilnost i snagu karaktera.

KOVILJKA

Ime potiče od biljke kovilje. Kao i mnoga biljna imena, daje se u želji da osoba bude nežna, lepa i prefinjena.

KREŠIMIR / KRASIMIR

Ime slovenskog porekla, sastavljeno od reči "krasiti" i "mir". Znači "onaj koga krasi mir" ili "onaj koji donosi spokoj".

KRSTA / KRSTIVOJE

Ime je povezano sa krstom kao simbolom hrišćanstva.

Roditelji imaju specifične zahteve Foto: Shutterstock

Krstivoje je složeno ime gde „voj“ označava borbu, pa u prenesenom značenju znači „ratnik vere“ ili „onaj koji se bori pod krstom“.

KRISTIJAN / KRISTINA

Ime je grčkog porekla i potiče od osnove "Hristos" (Christos), što znači hrišćanin, odnosno onaj koji pripada Hristu.

KRSMAN / KRSMANIJA

Staro slovensko ime. Izvedeno je od prideva "krsman", koji je nekada označavao osobu koja okleva i promišlja, dok u savremenom značenju označava staloženu, razumnu i promišljenu osobu.

KRUNA / KRUNICA / KRUNOSLAV / KRUNOSLAVA

Ova imena vode poreklo iz latinske reči corona, koja znači venac ili kruna. Kod starih Grka i Rimljana kruna je bila simbol najvišeg priznanja, davana pobednicima i zaslužnim ličnostima.

Kod imena Krunoslav i Krunoslava, dodatak „slava“ pojačava značenje, pa ime može da znači "ovenčan slavom" ili "onaj/ona koji nosi slavu kao krunu".

KUZMAN

Ime potiče od grčkog Kosmas (kosmos), što znači poredak, sklad, ukras ili čast. U nekim tumačenjima povezano je i sa značenjem "uredan" ili "pristojan". Od ovog imena nastali su oblici Kuzma, Kuzman i Kuzmana.

KSENIJA

Potiče iz grčkog i latinskog oblika Xenia, a osnovno značenje je gostoljubivost ili gostoprimstvo. U starini je označavalo i "gostinjski dar". Kalendarsko je ime.

POREKLO I ZNAČENJE IMENA NA SLOVO L i LJ

LARA / LARISA

Ova imena imaju više mogućih tumačenja. Mogu biti skraćene varijante imena Laura ili Klara, ali i povezana sa rimskim kućnim božanstvima – zaštitnicima doma i porodice.

Po drugom tumačenju, povezuju se sa grčkom rečju laros u značenju "slatko". Takođe, Laura se vezuje za lovorov venac kao simbol pobede i slave.

LORENA / LORA / LAURA

Potiču od latinskog imena Laurentius, što znači "onaj koji dolazi iz Laurentuma". Drugo značenje vezuje se za lovorov venac, simbol pobede i časti.

LEA / LEONA / LEO / LAV / LEON / LEONARDO

Sva ova imena imaju zajednički koren leo, što znači lav. Poreklom su iz latinskog jezika, preuzetog iz grčkog.

Simbolizuju snagu, hrabrost, zaštitu i plemenitost, ali i dostojanstvo i lepotu.

LEONTINA

Ženski oblik imena Leontinus, poreklom od grčkog leontios, što znači "lavlji". Rasprostranjeno je u različitim varijantama širom Evrope.

LAJLA / LEJLA

Ime je arapskog porekla i znači "noć". Povezuje se sa poznatom ljubavnom legendom o Lejli i Medžnunu, arapskom ekvivalentu Romea i Julije.

LELA

Najčešće se smatra da je ovo skraćeni oblik imena Jelena (Helena).

LENKA / LENA

Lenka je izvedena forma imena Jelena ili Magdalena. U slovenskim zemljama je vrlo rasprostranjeno ime, posebno u Češkoj.

LUCIJA

Potiče od latinske reči lux, što znači svetlost. Davalo se deci rođenoj u zoru ili u svetlom delu dana. U značenju je blisko imenima Jasna i Svetlana.

LOLA / LOLITA

Lola je najčešće skraćenica španskog imena Dolores, koje znači "bol" i odnosi se na patnju Bogorodice.

U našem jeziku, međutim, Lola ima potpuno drugačije, vedrije značenje – često se koristi za veselu, razigranu i nestašnu osobu.

LIDIJA

Ime grčkog i hebrejskog porekla. Može značiti "ona koja potiče iz Lidije" (Male Azije), ali i "pripadnica naroda". U širem smislu označava ljudsko biće.

LEONORA

Jedno od mogućih objašnjenja je da je izvedeno od imena Leon (lav), pa znači "lavica". Drugo tumačenje povezuje ga sa Eleonorom, što može značiti svetlost ili milost.

LUKA

Potiče od grčkog lux, što znači "svetlost". U nekim tumačenjima povezuje se i sa latinskim lucus (gaj, šuma). U hrišćanstvu je poznat po Svetom Luki, apostolu i lekaru.

LAZAR

Ime hebrejskog porekla koje znači "Bog pomaže". U srpskoj tradiciji posebno je poznato po knezu Lazaru Hrebeljanoviću i Kosovskoj bici.

LEPOSAVA / LEPOSLAVA / LEPOMIR

Sva ova imena izvedena su od korena "lepota". U zavisnosti od nastavka, označavaju lepotu, mir, slavu ili sklad. Zajedničko im je da izražavaju ideal lepote i harmonije.

LADISLAV / LADISAV

Ime slovenskog porekla koje kombinuje "vladati" i "slava", pa znači "onaj koji vlada slavom" ili "slavan vladar".

LINA

Može biti skraćeni oblik imena koja se završavaju na -lina (npr. Karolina), ali i ime arapskog porekla sa značenjem "nežna, blaga".

LUNA

Latinsko ime koje znači Mesec. U mitologiji Mesec ima snažnu simboliku – povezuje se sa ženstvenošću, plodnošću, magijom i promenama.

LAJOŠ

Mađarska varijanta imena Ludvig. U značenju se povezuje sa slavom i ratničkom snagom.

LISA / LIZA

Najčešće skraćenice imena Elizabeta ili Alisa. U osnovi nose značenje "Bog je moja zakletva".

LJUDEVIT

Slovensko ime sastavljeno od "ljudi" i "vit" (gospodin), pa može značiti "gospodar naroda" ili "moćan čovek".

LJILJANA / LJILJAN

Ime po cvetu ljiljanu, simbolu čistoće, nevinosti i lepote. U mnogim kulturama ljiljan ima i kraljevsku i duhovnu simboliku.

Bebe rođene u 2026. godini biće deo Beta generacije Foto: Shutterstock

LJUDMILA

Ime doslovno znači "ona koja je mila ljudima". Daje se u želji da osoba bude draga, voljena i prijatna drugima.

LJUBODRAG / LJUBINKO / LJUBA / LJUBINKA / LJUBO / LJUBISAV / LJUBISLAV / LJUBISAVA / LJUBISLAVA / LJUBOSAVA / LJUBOSLAVA / LJUPKA / LJUBICA / LJUBOMIR / LJUBOMIRKA

Sva ova imena potiču od glagola "ljubiti", koji znači i "voleti" i "celivati". Njihovo značenje izražava želju da dete bude voljeno, drago i blisko ljudima, odnosno da i samo bude sposobno da voli i bude voljeno.

LJUTICA

Muško ime izvedeno od osnove "ljut". Smatra se da je nastalo kao izraz karakterne osobine. Od njega je poznat i oblik Ljutiša.

POREKLO I ZNAČENJE IMENA NA SLOVO M

MARIJA / MARIJO / MARIJAN / MARJAN / MARA / MARICA

Marija je jedno od najznačajnijih biblijskih imena, ime majke Isusa Hrista, zbog čega je vekovima izuzetno rasprostranjeno u hrišćanskom svetu.

Potiče iz hebrejskog oblika Mirjam, a preko aramejskog Mariam i latinskog Maria došlo je do današnjih varijanti.

Značenje imena se različito tumači:

"gospođa", "uzvišena" (hebrejsko/aramejsko tumačenje)

"ona koju Bog voli" (egipatsko poreklo)

"gorko more" (spoj hebrejskih reči "mir" - gorko i "jam" - more)

Iz ovog imena nastao je veliki broj varijanti i nadimaka: Marika, Maruša, Maša, Marijela, Meri, Mia i drugi.

MARIO

Ime starorimskog porekla, čije tačno značenje nije potpuno jasno. Povezuje se sa:

bogom Marsom i pojmom muškosti i ratničke snage

ili kao muški oblik imena Marija

MARIN / MARINA / MARINKO

Imena nastala od latinske reči "mare" - more, pa se povezuju sa moreplovstvom i primorskim krajevima.

MARKO

Ime verovatno potiče od rimskog imena Marcus, koje se povezuje sa bogom Marsom ili sa rečju "mart" (mesec mart). Moguće je i da znači "rođen u martu". Zbog širenja hrišćanstva, ime je postalo veoma rasprostranjeno širom Evrope.

MARTA

Ime hebrejskog porekla koje znači "gospođa" ili "vladarka". U Bibliji je poznata kao sestra Lazara.

MARTIN / MARTINA

Izvedeno iz rimskog imena Martius/Martinus, povezanog sa bogom Marsom.

MAŠA

Ruska i slovenska varijanta imena Marija, najčešće kao od milja korišćena skraćenica.

MILA

Ime izvedeno od prideva "mio", što znači drag, dobar, prijatan. Često se koristi kao osnova za brojna slovenska imena koja izražavaju toplinu i nežnost.

MILIJANA

Jedno tumačenje povezuje ga sa latinskim "Aemilius" (rimsko prezime), dok drugo smatra da je izvedeno od osnove "mila" – u značenju draga i voljena.

MILKA / MILAN / MILENA / MILANKA / MILENKO / MILOSAV / MILORAD / MILEVA

Sva ova imena imaju zajedničku osnovu "mil" - što znači drag, mio i voljen.

Njihovi nastavci daju dodatna značenja:

"-slav" → slava, čast

"-rad" → radost, rad, vrednoća

"-voj" → snaga, borbenost

"-mir" → mir i spokoj

Ova imena odražavaju osnovne vrednosti slovenske tradicije: ljubav, mir, rad i čast.

MIROSLAV / MIROSLAVA

Ime složeno od "mir" i "slava", u značenju "onaj koji slavi mir".

MIOMIR / MIOMIRA / MIOMIRKA

Sastavljeno od "mio" i "mir", znači "onaj kome je mir drag".

MOMIR

Varijanta starijeg imena Mojmir, sa značenjem želje za mirom i spokojnim životom.

MILOVAN / MILOVANKA

Dolazi od glagola "milovati", znači "onaj koji je voljen, mažen i drag".

MILENTIJE

Postoje dva tumačenja:

kao varijanta hrišćanskog imena Meletije ("brižan, vredan")

ili kao ime izvedeno od osnove "mil" (drag, mio)

MILJAN / MILJEN / MILJKO

Imena koja označavaju osobu koja je mila, draga ili omiljena. Moguće je i da su povezani sa rečju "miljenik".

MAKARIJE

Grčko ime koje znači "blažen, srećan".

MANOJLO / MANE / MANOJLE

Potiče od hebrejskog "Immanuel", što znači "Bog je sa nama".

MINJA

Ime neizvesnog porekla; moguće je da je izvedeno od "mio" (drag) ili kao skraćenica imena poput Milena, Jasmina ili Emina.

MATEJA / MATIJA / MATEA

Hebrejsko ime koje znači "dar Božji".

MAKSIM

Latinskog porekla, od reči "maximus" - "najveći".

MONA

Ime sa više mogućih značenja u različitim jezicima: želja (arapski), mala plemenita osoba (engleski), sama (sanskrit), lepa (španski), ili skraćenice drugih imena (Simona, Ramona...).

MIONA

Može značiti "milovana, nežna" ili "čista, umivena", u zavisnosti od tumačenja.

MAGDALENA / MAGDA

Potiče od naziva mesta Magdala i znači "ona koja dolazi iz Magdale". Poznata je po Mariji Magdaleni iz Novog zaveta.

MELITA

Grčko ime koje znači "pčela" ili "medena, slatka".

MIRKO

Skraćeni oblik imena sa osnovom "mir", označava osobu mirne i blage prirode.

MITAR

Varijanta imena Dimitrije, koje potiče od imena boginje Demetre i znači "zemljin rod".

MIJAT / MIHAJLO

Hebrejsko ime "Mihael" znači "ko je kao Bog".

MLADEN / MLADENKO / MLAĐEN / MLAĐA

Sva ova imena potiču od reči "mlad" i označavaju mladost, vitalnost i životnu snagu.

MOMČILO / MOMA / MOMO

Dolazi od reči "momak", u značenju mladić, snažna i slobodna osoba.

MRĐAN / MRĐEN

Potiče od glagola "mrgoditi se", označava osobu ozbiljnog ili namrgođenog izraza.

MERIMA

Može biti varijanta imena Marija ili arapskog porekla sa značenjem "uporna, jaka".

MILOŠ

Slovensko ime izvedeno od osnove "mil" - drag, mio. Označava osobu koja je voljena i blaga, odnosno milosrdna.

Foto: Shutterstock

POREKLO I ZNAČENJE IMENA NA SLOVO „N“ I „NJ“

NATAŠA / NATALIJA

Oba imena potiču od latinskog izraza dies natalis u značenju "dan rođenja", "rođenje", "natalni". Davala su se deci rođenoj na Božić, u simboličnom smislu Hristovog rođenja. Po značenju su bliska imenima Božana i Božica.

NADA / NADEŽDA / NADICA / NADIJA / NAĐA / NADJA

Postoje dva tumačenja:

Slovensko poreklo: Nadežda znači "nada", "nadanje", posebno rasprostranjeno u ruskoj tradiciji.

Arapsko poreklo: nadiyya znači "plemenita", "velikodušna", "širokogruda".

NAJDA / NAJDAN / NAJDANA

Stara slovenska zaštitna imena izvedena od glagola "naći". Davala su se deci kao "nađeno dete", uz verovanje da se prekida nesreća u porodici.

NARCISA / NARCIS

Ime po cvetu narcis i grčkoj mitologiji o Narcisu koji se zaljubio u svoj odraz. Simbolizuje "lepotu", "samoljublje" i "taštinu".

NASTASIJA / NASTASJA / NASTAS / NASTA

Varijante imena Anastasija / Anastas, od grčkog anastasis - "vaskrsenje". Davalo se deci rođenoj oko Uskrsa.

NAUM

Hebrejsko poreklo, nahum - "utešitelj".

NEBOJŠA

Slovensko ime od negacije glagola "bojati se" - "neustrašiv".

NENAD

Slovensko ime - "neočekivan", "onaj koji je došao iznenada".

NEDA

Skraćeno od Nedelja / Nedeljko, vezano za rođenje u nedelju.

NEDELJKO / NEDELJKA

Imena koja označavaju "rođenje u nedelju".

NJEGOŠ / NJEGUŠ

Povezano sa plemenom Njeguši, ali i sa korenom "nega" - "onaj koji je negovan".

NORA

Skraćeni oblik imena Eleonora - "sjajna", "blistava".

NEVENA / NEVEN / NEVENKA / NEVENKO

Imena po cvetu neven – simbol "mladosti", "trajnosti" i "lečenja".

NIKA / NIKITA

Od grčkog nike - "pobeda". U mitologiji Nike je boginja pobede.

NIKODIJE / NIKODIM / NIKODIN / NIKODINKA

Od grčkog nikodemos - "pobeda naroda".

NIKOLA / NIKOLAJ / NIKOLETA / NIKOLINA / NIKŠA

Od nike (pobeda) + laos (narod) - "pobeda naroda".

NINA / NINO / NINOSLAV / NINOSLAVA

Višeznačno: može značiti "vatra", "dete" ili "milina", a u kombinacijama i "slava".

NIVES

Latinsko nivalis – "snežna", "bela kao sneg".

NOVAK / NOVICA / NOVKO

Od reči "nov" - "nov početak", "novo u životu".

novak đoković vimbldon 2025 polufinale Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

NEMANJA

Više teorija:

od Nehemiah

slovensko "nemati" - "bez poseda"

moguće povezivanje sa bogom Nemezis

ili izvedeno od Nenad

Ime je poznato po Stefanu Nemanji.

NESTOR

Grčko ime - simbol "mudrog starca" i povratka domu.

Poreklo i značenje imena na slovo "O"

OBRAD

Slovensko ime od glagola "obradovati" - "onaj koji donosi radost".

OBREN / OBRENIJA

Od glagola "obresti" - "naći, dobiti". Značenje: "pronađeni", "željeni".

OZREN

Od "zreti" - "gledati". Značenje: "onaj koji jasno vidi", "oštrog pogleda".

OFELIJA

Latinsko-grčkog porekla; tumači se kao "pomoć" ili "uzdizanje".

OGNJEN / OGNJENA

Slovenska imena od "oganj" - simbol "vatre", "snage" i "života".

OLGA

Od staroskandinavskog Helga - "sveta", "zdrava".

OLIVER / OLIVERA

Od latinskog oliva - "maslina", simbol "mira" i "dugovečnosti".

OSKAR

Keltsko-germansko poreklo; "božje koplje".

OSTOJA

Slovensko ime od "ostati" - "onaj koji ostaje", simbol "opstanka".

Poreklo i značenje imena na slovo „P“

PETAR / PETRA

Od grčkog petra - "kamen", "stena" - simbol postojanosti.

PAVLE

Od latinskog Paulus - "mali".

PANTELEJMON

Grčko ime - "svemilostivi".

POLEKSIJA

Od grčkog polyxene – "gostoljubiva".

PREDRAG

Slovensko ime od prideva "drag" - "onaj koji je veoma drag".

PORFIRIJE

Grčko ime povezano sa "purpurnom bojom".

RUŽA / RUŽICA

Od latinskog rosa - "ruža", simbol "lepote" i "nežnosti".

ROMAN / ROMANA

Od latinskog - "Rimljanin / Rimljanka".

RADE / RADOMIR / RADMILA…

Slovenska imena od korena "rad" – "radost", "rad" ili "radinost".

RENATA

Latinsko ime – "ponovo rođena".

RASTKO / RASTISLAV

Slovensko ime od "rasti" - simbol "razvoja" i "napretka".

Svako ime ima svoje značenje Foto: Shutterstock

Poreklo i značenje imena na slovo “S” i “Š”

STEVAN / STEFAN / STEVKA / STEVICA / STEFANIJA / ŠĆEPAN

Ime je grčkog porekla, od Stephanos, što znači "venac" ili "kruna". U prenesenom smislu označava "ovenčanog", "krunisanog". Ime je rasprostranjeno širom hrišćanskog sveta i nosili su ga mnogi vladari i svetitelji. Kod Srba su česte varijante Steva, Stevica, Stevo, Stepa, dok u drugim jezicima postoje oblici poput Stiven, Esteban i Pišta.

SELENA

Grčko ime izvedeno od boginje Selenе, personifikacije Meseca. U rimskoj mitologiji odgovara joj Luna. U prenesenom značenju simbolizuje mesec, svetlost noći i nebesku lepotu.

STELA

Latinskog porekla od stella - "zvezda". U značenju odgovara imenu Zvezdana.

SANJA / SANJIN

Imena izvedena od glagola "sanjati", sa značenjem "sanjar". U nekim tumačenjima povezana su i sa značenjima "dugovečan" ili "ljubitelj života", u zavisnosti od jezika i tradicije.

SOFIJA / SONJA / SOFKA

Grčkog porekla od sophia - "mudrost". Ime je veoma rasprostranjeno u hrišćanskoj tradiciji. Sofija je i naziv prestonice Bugarske, dok je Sonja česta slavenska umanjenica.

SAŠA / SANDRA / SAŠKA

Varijante imena Aleksandar / Aleksandra, od grčkog Alexandros – "zaštitnik ljudi".

SANDA

Može biti varijanta imena Sandra (od Aleksandra) ili Rosanda (od imena povezanih sa "svetlošću"). U oba slučaja simbolika se vezuje za svetlost i zaštitu.

SUZANA

Biblijsko ime hebrejskog porekla (Šošana) - znači "ljiljan", odnosno cvet. Simbolizuje čistoću i lepotu.

SUADA

Arapskog porekla, u značenju "srećna", "ona koja ima sreće".

SARA

Hebrejsko ime koje znači "kneginja", "princeza", "vladarka". U prenesenom smislu označava osobu visokog ranga i dostojanstva.

SNEŽANA

Slovensko ime od reči "sneg", u značenju "bela", "čista", "nežna kao sneg". Popularizovano i kroz bajku "Snežana i sedam patuljaka".

SAVA

Hebrejsko poreklo, u značenju "preobražen", "pravedan". Kod Srba je posebno značajno zbog Svetog Save.

SANELA / SANEL

Ime koje se tumači kao izvedeno od latinskog "sana" - "zdrava", "razumna". U nekim tumačenjima povezuje se i sa rečju "san".

SERGEJ / SRĐAN

Sergej potiče od rimskog Sergius, dok je Srđan slovenska adaptacija. Moguća značenja su "sluga", "čuvar", ali i "srdačan" ili "srdit", u zavisnosti od tumačenja.

SELMA

Arapskog porekla, sa značenjima "mir", "sigurnost" ili "zdravlje".

STRAHINJA

Staroslovensko zaštitno ime od reči "strah". Dalo se u verovanju da štiti dete od zlih sila i uroka.

SENKA

Slovensko ime od imenice "senka", simbol zaštite i zaklona.

SLAĐANA / SLAĐAN

Savremenija imena izvedena od reči "sladak", u značenju "mio", "drag".

SINIŠA

Slovensko ime izvedeno od reči "sin", u značenju "muški potomak".

SIMEON / SIMON / SIMONA / SIMEUN

Hebrejsko poreklo (Shimon) - "Bog čuje", "uslišeni". Označava osobu čije su molitve uslišene.

SUNČICA

Slovensko ime izvedeno od Sunca, simbola života, svetlosti i energije.

SLAVICA / SLAVKO / SLAVOLJUB

Imena od korena "slava", u značenju "slavan", "onaj koji voli slavu" ili "onaj koji je slavan i voljen".

SRNA

Ime po životinji srni – simbol nežnosti, lepote i elegancije.

SLOBODAN / SLOBODA

Imena izvedena od reči "sloboda", simbol nezavisnosti i slobodnog duha.

STRIBOR

Ime slovenskog božanstva vetra i vazduha – Striboga.

SABINA

Latinskog porekla, označava pripadnicu naroda Sabinjana.

SVETLANA

Slovensko ime od reči "svetlost", u značenju "ona koja zrači i obasjava".

Foto: Boba Nikolić

T

TADEJ / TADIJA

Grčko-latinskog porekla, sa značenjem "hrabar", "velikodušan".

TAMARA

Hebrejsko ime, znači "palma".

TANASIJE / TANASKO

Skraćeni oblici Atanasija – značenje: "besmrtan".

TATJANA / TANJA

Slovensko ili grčko poreklo, tumači se kao "vatrena" ili "kraljevska".

TARA

Ime reke i planine, simbol čistoće, visine i prirodne lepote. U hindu jeziku znači "zvezda".

TATOMIR

Složeno ime: "tata" + "mir". Značenje: onaj koji donosi mir ocu ili porodici.

TEODOR / TEODORA

Grčko poreklo, "dar Božiji".

TEOFIL

"Ljubav prema Bogu", odnosno "onaj koji voli Boga".

TEREZA

Grčko poreklo, više tumačenja: žetelac, leto, lovac ili pripadnica ostrva Thera.

TOMISLAV

Ime koje se tumači kao "slavni Toma" ili "onaj koji gospodari slavom".

TIHOMIR / TIHANA

Slovenska imena od "tiho". Značenje: miran, spokojan.

TIMOTIJE

Grčko poreklo, "onaj koji poštuje Boga".

TINA

Skraćeni oblik više imena (Kristina, Tijana itd.).

TRAJKO

Od reči "trajati". Značenje: dugovečan, postojan.

TRIFUN

Ime grčkog porekla, izvedeno od reči tryphe što znači raskoš, uživanje i bezbrižnost. Povezuje se i sa oblikom Tryphonos, u značenju "onaj koji živi u raskoši", "onaj koji voli veselje i uživanje". Ime je povezano sa hrišćanskim svetiteljem i praznuje se 14. februara (po novom kalendaru), odnosno 1. februara (po starom).

Foto: Shuterstock

TUGOMIR

Staroslovensko ime nastalo od reči "tuga" i "mir". U prenesenom značenju označava osobu koja teži miru ili ga priželjkuje, čak i kroz ličnu čežnju i tišinu.

TVRTKO

Domaće slovensko ime izvedeno od korena "tvrd". Označava osobu koja je čvrsta, postojana, hrabra i izdržljiva.

U i V

UGLJEŠA

Staroslovensko zaštitno ime, povezano sa rečju "ugalj". Može značiti tamnog, crnog ili garavog čoveka, sa idejom zaštite od zlih sila. Postoji i tumačenje da je nastalo pod uticajem grčkog mauros – "crn, taman". Ime je dodatno popularizovano u narodnim pesmama kroz istorijske ličnosti.

URSULA

Latinsko ime, umanjenica od ursa - medved. Značenje: "mala medvedica". Simbolizuje snagu, zaštitu i borbenost.

UNA

Ime izvedeno od naziva reke Une. Prema legendi, Rimljani su, očarani njenom lepotom, uzviknuli "una" – "jedna, jedina, posebna". Značenje imena je jedinstvenost i posebnost.

UROŠ

Ime mađarskog porekla, od reči úr – gospodar, gospodin. U srpskoj istoriji često je bilo vladarsko ime, pa je imalo poseban status.

USNIJA

Arapsko ime koje se tumači kao "lepa žena", "lepotica".

VALENTIN / VALENTINA

Latinskog porekla, od reči valens – jak, zdrav, snažan. Značenje: osoba dobrog zdravlja i snage.

VALERIJA

Latinsko ime od valere – biti jak, zdrav. Značenje: snažna, otporna.

VANA / VANESA

Vana je latinskog porekla i povezuje se sa značenjem lakoće i nežnosti. Vanesa može simbolizovati i leptira, pa se tumači kao ime preobražaja i lepote.

VANJA

Ime koje može biti i muško i žensko. Nastalo od imena Ivan/Ivana, sa značenjem "Bog je milostiv".

VARVARA

Grčko ime koje znači "strankinja", "ona koja nije Grkinja".

VASA / VASILIJE / VASILIJA / VASKO…

Grčkog porekla, od basileios – kraljevski, carski. Značenje: vladarski, plemenit, uzvišen.

VEDRAN / VEDRANA

Domaća imena od reči "vedar". Značenje: vedar, nasmejan, radostan, onaj kome je život svetao.

VEKOSLAV / VJEKOSLAV

Složena slovenska imena od "vek" i "slava". Značenje: večna slava i dug život.

VELIKA

Ime nastalo od prideva "velika". U simboličnom smislu označava snagu, važnost i izdržljivost.

VELIMIR / VELIMIRKA

Domaća imena koja se tumače na dva načina:

- od "veliki" + "mir" → onaj koji donosi veliki mir

- od glagola "veli" (govoriti) → onaj koji govori o miru ili ga zastupa

VELIZAR / VELIZARKA

Moguće grčko poreklo (Belisarios) ili slovensko tumačenje od "veliki" i "car". Značenje: snažan, carski, moćan.

VELJKO

Izvedeno od imena Velizar ili Velimir. Umanjenica sa istim osnovnim značenjem snage i veličine.

VERA / VERAN / VERICA / VJERA

Ime izvedeno od reči "vera", ali i od latinskog vera – istinita, prava. Značenje: odanost, istina, poverenje.

VESNA

Staroslovensko ime koje znači "proleće". Ujedno i ime boginje proleća, simbola buđenja prirode i života.

VIKTOR / VIKTORIJA

Latinskog porekla, od victor – pobednik. Značenje: pobednik, pobednica.

VIDA / VIDAN / VIDAK / VIDOSAV…

Slovenska imena od korena "vid". Mogu značiti "onaj koji vidi" ili "onaj koji leči". Povezuju se i sa vidarstvom i medicinskim umećem.

VILIMON

Grčko ime, od Filemon, sa značenjem "voljeni", "dragi". Povezano i sa nežnošću i ljubavlju.

VIŠNJA

Domaće ime po voćki višnji. Simbolizuje rumenilo, nežnost i prirodnu lepotu.

Foto: Shutterstock

VINKO / VINKA

Latinskog porekla, od Vincentius - "onaj koji pobeđuje".

VIOLETA

Latinskog porekla, od viola - ljubičica. Značenje: ljubičica, nežnost, mladost i proleće.

VIŠESLAV / VIŠESLAVA

Od "visoko" i "slava". Značenje: izuzetna, velika slava.

VITOMIR / VITOMIRKA

Od "vit" (gospodar) i "mir". Značenje: "onaj koji vlada u miru".

VLADA / VLADAN / VLADICA / VLADANKA / VLADETA / VLADIMIR / VLADIMIRKA / VLADISLAV / VLADISLAVA / VLADISAV / VLADISAVA…

Od osnove "vladati". Značenje: vladar, moćan, dostojanstven.

VOJIN / VOJISLAV / VOJISAVA / VOJISAV / VOJKAN…

Od "boj", "vojska", "vojevati". Značenje: ratnički, hrabar, borben.

VUK / VUKAJLO / VUKOSAV / VUKOSAVA / VUKICA / VUKA / VUKAN / VUKOMIR / VUKOBRAT / VUKOTA / VUKAŠIN…

Stara zaštitna imena od "vuk". Davala su se kao zaštita od zlih sila, jer se verovalo da ime životinje štiti dete od nesreće i opasnosti.

ZAGORKA / ZAGORAC

Imena domaćeg porekla koja označavaju osobu poreklom iz Zagorja. Skraćeni oblik je Zaga.

ZAHAR / ZAHARIJE / ZARIJA

Biblijska imena hebrejskog porekla, od reči zakarya, u značenju "Bog se pominje" ili "Bog pamti".

ŽAKLINA

Žensko ime francuskog porekla, ženski oblik imena Jakov (Jacques). Vodi poreklo iz hebrejskog Ya’aqob i u prenesenom smislu znači "pratilac".

ZANA / ŽANA

Ime italijansko-venecijanskog porekla, izvedeno od Zuana, odnosno biblijskog Šošana, sa značenjem "lotosov cvet". Ponekad se povezuje i sa skraćenicama drugih imena koja se završavaju na "žana".

ŽANKA

Skraćeni oblik imena Božana. Tumači se kao "božija", "ona koja pripada Bogu" ili "posvećena Bogu".

ŽARKA / ŽARKO

Domaća imena nastala od reči "žar". Simbolizuju toplinu, snagu i energiju, kao vatra i Sunce koje daje život i svetlost.

ZDENKA / ZDENKO

Domaća imena sa dva moguća tumačenja:

- od glagola "zdeti" (stvarati, praviti), pa znače "stvaralac";

- ili od reči "zdenac" (bunar), simbol izvora života, dubine i svežine.

ZDRAVKA / ZDRAVKO / ZDRAVOLJUB

Imena nastala od reči "zdravlje". Izražavaju želju za dugim, srećnim i zdravim životom.

ŽELIMIR / ŽELIMIRKA / ŽELJANA / ŽELJAN / ŽELJKA / ŽELJKO

Imena izvedena od reči "želja". Označavaju dugo željeno dete ili izražavaju roditeljsku želju za srećom, mirom i ispunjenjem u životu.

Foto: Shutterstock

ŽIKA / ŽIKICA / ŽIVADIN / ŽIVADINKA / ŽIVANA / ŽIVAN / ŽIVANKA / ŽIVKA / ŽIVKICA / ŽIVKO / ŽIVODAR / ŽIVODARKA / ŽIVOJIN / ŽIVOJINKA / ŽIVOMIR / ŽIVOMIRKA / ŽIVORAD / ŽIVOTA…

Domaća imena nastala od osnove "život". U različitim oblicima izražavaju želju roditelja da dete živi, opstane, bude snažno i dugovečno, da živi u miru i savlada životne izazove.

ŽITOMIR

Domaće ime nastalo spajanjem reči "žito" i "mir". Označava želju za spokojnim, mirnim i uravnoteženim životom.

Žito u narodnoj tradiciji simbolizuje život, plodnost i rađanje, a u hrišćanskom kontekstu i smirenje, žrtvu i besmrtnost duše.

ZLATA / ZLATKO / ZLATAN / ZLATANA / ZLATICA / ZLATANKA / ZLATOMIR / ZLATOMIRKA / ZLATISLAV / ZLATISLAVA / ZLATOSAVA / ZLATOSAV…

Imena domaćeg porekla izvedena od reči "zlato". Izražavaju želju da dete bude dragoceno, vredno, snažno i sjajno kao zlato, ali i uspešno i bogato u životu.

ZONA

Ime koje se dovodi u vezu sa grčkim imenom Zoe (Zoja), sa značenjem "život".

ZORAN / ZORANA / ZORICA / ZORJANA / ZORKA / ZORA

Domaća imena nastala od reči "zora". Najčešće se daju deci rođenoj u zoru ili simbolično označavaju novi početak, vedrinu i životnu energiju.

ZRINKA / ZRINKO

Imena domaćeg porekla izvedena od glagola "zreti", u značenju sazrevati. Označavaju zrelost, mudrost i razvoj ličnosti.

ZVEZDAN / ZVEZDANA

Imena nastala od reči "zvezda". Simbolizuju svetlost, uzvišenost i lepotu, kao i želju da dete bude rođeno pod srećnom zvezdom.

ZVONKO / ZVONIMIR

Zvonimir je staro slovensko ime nastalo od osnove "zvoniti" i reči "mir". U prenesenom značenju označava onoga koji objavljuje mir.

Zvono je kroz istoriju imalo važnu simboliku – povezivalo se sa svečanim trenucima, zajedništvom, ali i važnim životnim događajima, od rođenja do smrti. Ono označava i radost i opomenu, i tako prati čoveka kroz ceo život.

Kurir.rs