Da li znate da vaše ime određuje i vaš životni put? Pronađite svoje na listi i otkrijte šta možete da očekujete u životu
Svako ime nosi svoje posebno značenje, a prema verovanjima, ono može oblikovati i karakter i životni put osobe.
Pred vama je spisak imena - pronađite svoje i saznajte zanimljivosti koje možda do sada niste znali.
Počnimo:
ANDREA / ANDRIJANA / ANDRIJA / ANDREJA
Ime potiče od grčkog "Andreas" i simbolizuje hrabrost i muževnost. Iz ovog korena izvedena su imena Andra, Andreja, Andrija i Andrijana. Smatra se da osobe sa ovim imenom krase odlučnost, jaka volja i hrabrost.
ANA / ANJA / ANITA / ANETA / ANKA
Anja je varijanta imena Ana, koje potiče iz starohebrejskog "hanna" i znači milost i zahvalnost. Osobe sa ovim imenom se opisuju kao blage, skromne, ljubazne i društvene. Iz istog korena izvedena su i imena Aneta, Anita, Anica, Anka i Ankica.
ANIKA
Ime Anika vodi poreklo od grčkog "aniketos" i znači nepobediva, nesavladiva. Povezuje se sa pojmom pobede.
ANĐELA / ANĐA / ANĐELIJA
Ime je povezano sa rečju anđeo – duhovnim bićem koje simbolizuje zaštitu i dobrotu. Osobe sa ovim imenom se često opisuju kao mudre i mentalno jake.
ALISA
Postoji više teorija o poreklu imena - od latinskog, francuskog, pa do tumačenja koja ga povezuju sa vernošću i plemenitošću.
ANASTASIJA / ANASTASJA / ANASTAS
Potiče od grčkog "anastasis" što znači uskrsnuće. Tradicionalno se daje deci rođenoj oko Uskrsa, a iz ovog imena izvedeni su brojni oblici poput Nastasija, Nasta, Stasa i drugih.
ALEKSANDAR / ALEKSANDRA
Ime grčkog porekla i znači "zaštitnik ljudi". Osobe sa ovim imenom se često opisuju kao pravedne i spremne da se bore protiv nepravde.
ALMIR / ALMIRA
Arapskog porekla, znači vladar, princ ili zapovednik.
ANABELA
Spoj imena Ana i reči "bela", pa simbolizuje čistoću, lepotu i blagost.
BOŽANA / BOŽICA
Ime je povezano sa pojmom Boga i označava duhovnost i božansku dobrotu.
BISERA / BISERKA
Ime potiče od bisera kao simbola savršenstva, lepote i čistote.
BOJAN / BOJANA
Postoji više tumačenja - od "borca", preko "plašljivog", do "razigrane osobe", u zavisnosti od interpretacije korena reči.
BRANKO / BRANKA
Potiče od glagola "braniti" i simbolizuje zaštitnika i čuvara.
BOSILJKA / BOSA
Ime inspirisano biljkom bosiljak, simbolom mira, zdravlja i tradicije.
BRANIMIR
Staroslovensko ime koje znači "onaj koji brani mir."
BILJANA / BILJAN
Ime Biljana je žensko srpsko i makedonsko ime, a najverovatnije potiče od reči "biljka". Skraćeni oblik ovog imena je Bilja.
BARBARA
Ime potiče od grčkog "barbaros", što znači strani, tuđi ili nepoznat. Kasnije je dobilo širu upotrebu i popularnost, posebno zahvaljujući Svetoj Barbari.
BORIS / BORISLAV / BORISAV / BORISAVKA / BORISLAVKA
Ime Boris je u naše krajeve došlo preko ruskog jezika krajem 19. i početkom 20. veka. Smatra se skraćenicom od Borislav, gde koren "bor" označava borbu, a "slava" - slavu, pa ime simbolizuje borca i ratnika.
BORKA / BORKO
Ime može da potiče od reči "bor" (drvo) ili "borba." U prvom značenju simbolizuje snagu i dugovečnost, a u drugom borbenost i istrajnost.
BEBA
Ime domaćeg porekla, nastalo od reči "beba", što označava malo, nežno i voljeno dete.
Poreklo i značenje imena na slovo C, Č, Ć
CVETAN / CVETANA / CVETKO / CVETA / CVETANKA
Sva ova imena potiču od reči "cvet" i simbolizuju lepotu, nežnost i prirodu.
CECA
Skraćeni oblik imena Svetlana, koje potiče od slovenske osnove "svetlo" i simbolizuje osobu koja zrači i obasjava.
ČARNA
Postoje dva tumačenja - jedno je da potiče od reči "čar" i znači očaravajuća, dok drugo povezuje ime sa značenjem "crna."
ČEDOMIR / ČEDA / ČEDOMIRKA
Ime je sastavljeno od reči "čedo" (dete) i "mir", pa simbolizuje mir, dobrotu i nežnost.
ČUBRILO
Potiče od biljke čubrice i u prenesenom značenju označava zdravlje i vitalnost.
ČASLAV / ČASLAVKA / ČASLAVA
Ime je složenica reči "čast" i "slava" i simbolizuje dostojanstvo i ugled.
ČEDOLJUB
Ime nastalo od "čedo" i "ljubiti", pa označava osobu koja voli decu i nežnu prirodu.
ĆIRILO
Ime grčkog porekla koje potiče od reči "kyrios", što znači gospodar ili vladar.
Poreklo i značenje imena na slovo D i DŽ
DRAGANA / DRAGAN / DRAGINJA / DRAGICA / DRAGA / DRAGUTIN
Sva ova imena potiču od slovenske reči "drag" i simbolizuju nešto milo, voljeno i drago.
DARINKA / DARA
Ime potiče od reči "dar" i označava nešto što je poklonjeno, često "dar od Boga."
DRINKA / DRINA
Ime je povezano sa rekom Drinom i može označavati poreklo ili vezu sa tim područjem.
DRENKA
Ime potiče od biljke dren, koja simbolizuje snagu, zdravlje i dug život.
DANIJELA / DANIJEL
Ime hebrejskog porekla i znači "Bog je moj sudija." Na ovim prostorima povezivalo se i sa rečju "dan."
DANICA
Ime je povezano sa zvezdom Danicom (Venerom) i simbolizuje svetlost, jasnoću i dobrotu.
DOBRILA / DOBRILO
Ime potiče od reči "dobar" i označava dobrotu, plemenitost i pozitivnost.
DUŠICA / DUŠANKA / DUŠAN
Ime potiče od reči "duša" i simbolizuje dobrotu, život i nežnost. Jedan od najpoznatijih nosilaca bio je car Dušan Nemanjić.
DOBRIVOJE / DOBRIVOJ
Staro slavenosrpsko ime nastalo od reči "dobar" i "vojnik/borac." Značenje imena je "dobar ratnik" ili "dobar borac." Zabeleženo je još u ranom srednjem veku, što govori o njegovoj starini.
DAMIR / DAMIRA
Ime Damir potiče od reči "dati" i "mir", pa znači "onaj koji donosi mir." U nekim tumačenjima ima i tursko poreklo, gde označava osobu koja je ustrajna i snažna. Ženski oblik je Damira.
DOBROMIR
Složeno slovensko ime od reči "dobar" i "mir." Simbolizuje želju roditelja da dete bude spokojno, stabilno i u harmoniji sa okruženjem.
DRAGOLJUB
Staroslovensko ime nastalo od reči "drag" i "ljubav." Označava osobu koja je voljena i koja voli. Od njega su izvedena imena Dragoj, Dragoje i Dragolj.
DUNJA
Ime potiče od voćke dunje, ali se povezuje i sa grčkim imenom Eudokia, koje znači "dobar glas" i "dobra procena." U arapskom tumačenju označava "svet."
DIJANA / DAJANA
Poteklo od latinskog imena Diana - rimske boginje lova, meseca i plodnosti. U grčkoj mitologiji odgovara joj Artemida. Povezuje se sa božanskim i svetlosnim simbolima.
DEJANA / DEJAN
Staro slovensko ime čije poreklo nije potpuno jasno. Povezuje se sa rečima "činiti", "desiti se" ili sa pojmom sreće. Postoji i tumačenje da dolazi od latinskog "Deus" (Bog).
DALIBOR / DALIBORKA
Staroslovensko ime koje znači "borac iz daljine" ili "onaj koji je daleko od borbe." Simbolično označava osobu zaštićenu od sukoba.
DAVOR / DAVORKA
Ime koje potiče od starog uzvika emocija (radost, tuga, čuđenje). Povezuje se i sa slovenskim bogom rata.
DENIS / DENISA
Ime ima više porekla – francusko, tursko ("deniz" - more) ili grčko (Dionis - bog vina i uživanja). Ženski oblik je Denisa.
DAMJAN / DAMIJAN / DEMJAN
Potiče od grčkog i latinskog korena i znači "onaj koji ukroćuje i pobeđuje." U narodu se povezuje i sa tamjanom - simbolom čišćenja i zaštite.
DAVID / DAVIDA
Biblijsko ime hebrejskog porekla koje znači "voljeni, ljubljeni." David je bio izraelski kralj i simbol mudrosti i snage.
DESANKA / DESA
Staro slovensko ime povezano sa pojmom "desiti se", nekada povezivano i sa srećom i sudbinom.
DUBRAVKA / DUBRAVA
Izvedeno od reči "dubrava" - hrastova šuma. Hrast se smatra svetim drvetom u mnogim tradicijama.
DESIMIR / DESIMIRKA
Složeno ime od "desiti" i "mir", sa značenjem želje za mirom i blagostanjem.
DIMITRIJE / MITAR
Grčko ime povezano sa boginjom Demetrom - zaštitnicom plodnosti i zemlje. U pravoslavlju je poznat i kroz praznik Mitrovdan.
ĐORĐE / ĐURĐA / ĐURĐICA
Potiče od grčkog "georgos" - zemljoradnik. Simbolizuje rad, zemlju i plodnost.
ĐULIJA / ĐULIJA / ĐULA
Ime persijskog porekla, gde "đul" znači ruža. Simbol je lepote i nežnosti.
ELIZABETA / ELIZABET
Biblijsko ime hebrejskog porekla koje znači "Bog je savršen" ili "Božija zakletva." Rašireno je u mnogim kulturama i jezicima.
EMILIJA / EMILIJANA
Emilija je žensko ime latinskog porekla. Potiče od reči aemula, što znači "ona koja se takmiči", kao i od rimskog roda Aemilius. Iz ovog korena izvedeni su oblici: Emilia, Emilijan, Emilio, Milija, Milijana i drugi.
EMINA
Emina je žensko ime arapskog i turskog porekla (Amina/Emine). Simbolizuje osobu koja je poštena, verna, pouzdana i časna. Muški oblik je Emin. Ime se često prevodi i kao "žena mira i harmonije."
ELEONORA
Eleonora je ime složenog i ne sasvim sigurnog porekla. Povezuje se sa grčkim, germanskim i latinskim korenima. Najčešća tumačenja vezuju ga za "milost", "saosećanje" ili "svetlost i sjaj." Iz ovog imena nastali su oblici: Leonora, Elenora, Nora, Nora i drugi.
EMANUELA / EMANUEL
Ime hebrejskog porekla i znači "Bog je s nama." Jedno je od tradicionalnih biblijskih imena sa snažnom religijskom simbolikom.
ELENA
Elena je varijanta imena Jelena, grčkog porekla (Helene), koje znači "sjajna", "blistava", "svetlost." U grčkoj mitologiji povezuje se sa najlepšom ženom sveta, Helenom Trojanskom. Iz ovog imena izvedeni su oblici: Lela, Lena, Lenka, Jeka i drugi.
EMA
Ema ima više mogućih porekla. Najčešće se vezuje za nemačko ime Emma, koje označava "veliko", "sveobuhvatno" ili "moćno." Može biti i skraćeni oblik imena Emilija ili Emilijana.
EGON
Egon je muško ime germanskog porekla, sa značenjem "snažan mač." Ženski oblik je Egona, a izvedenice uključuju Egzon i druge varijante.
EMIR / EMIRA
Emir je ime arapskog porekla i znači "zapovednik", "princ" ili "vladar." U islamskoj tradiciji predstavlja i plemićku titulu. Ženski oblik je Emira.
ENA
Ena može biti skraćenica imena Irena (grčki Eirene – mir), ali i varijanta imena Enesa. U različitim tumačenjima nosi značenja mira, zahvalnosti ili strasti.
EVA
Eva je biblijsko ime hebrejskog porekla i znači "život", "živo biće." Prema Bibliji, Eva je prva žena i pramajka čovečanstva. Od ovog imena izvedeno je i ime Evica.
FILIP / FILIPA
Ime Filip potiče iz grčkog i latinskog jezika i znači "ljubitelj konja" (philos - ljubav, hippos - konj). Ime je poznato još iz antičkih vremena i često u hrišćanskoj tradiciji.
FRANJO
Franjo potiče od latinskog Franciscus i znači "slobodan." Ime je postalo poznato po Svetom Franji Asiškom, osnivaču franjevačkog reda.
FRIDA
Frida je ime germanskog porekla i najčešće se tumači kao "mir" ili "zaštita."
GORDAN / GORDANA
Ime grčkog porekla, povezano sa Gordijem iz Frigije. U narodnom tumačenju često se povezuje i sa pojmom "gordost", pa označava ponosnu i dostojanstvenu osobu.
GVOZDEN / GVOZDENKA
Staroslovensko zaštitno ime, izvedeno od reči "gvožđe." Simbolizuje snagu, čvrstinu i otpornost.
GORAN / GORANA
Ime slovenskog porekla, izvedeno od reči "gora" (planina, šuma). Označava osobu koja je povezana sa prirodom, snagom i stabilnošću.
GLIGORIJE / GRIGOR / GREGOR
Ime grčkog porekla i znači "onaj koji je budan", "onaj koji pazi“. Iz ovog imena izvedeni su oblici: Grga, Gliša, Grigor i drugi.
GABRIJEL / GABRIJELA / GAVRILO
Hebrejskog porekla i znači "Bog je moja snaga". U religijskoj tradiciji, arhanđel Gavrilo je glasnik božijih poruka.
GOJKO
Staroslovensko ime od reči "goj" - mir. Može značiti i "onaj koji pripada narodu." U modernom tumačenju povezuje se i sa blagostanjem i prosperitetom.
GEORGIJE / GEORGINA
Grčkog porekla i znači "zemljoradnik" (geo - zemlja, ergon - rad). Od ovog imena izvedeni su oblici: Đorđe, Đura, George, Georgina i drugi.
GLORIJA
Latinskog porekla i znači "slava", "čast", "pobeda." Odgovara slovenskom imenu Slavica.
GROZDANA / GROZDAN
Slovenskog porekla, izvedeno od reči "grozd" (grožđe). Simbolizuje plodnost, obilje i radost.
GOSPAVA
Ime domaćeg porekla, izvedeno od reči "gospa". Može označavati poštovanu ženu, ali i duhovnu povezanost i svetost.
GRADIMIR / GRADISLAV
HANA
Hebrejskog porekla i znači "milost". U nekim tumačenjima povezuje se i sa ljupkošću i lepotom.
HELENA
Grčkog porekla i znači "svetlost", "sjaj". U mitologiji je poznata kao Helena Trojanska.
HRISTIVOJE / HRISTOSLAV
Ime povezano sa Hristom i slovenskim korenom "slava/voj". Označava "slavu Hristu" ili "božijeg ratnika".
IGOR
Ime koje potiče iz staroskandinavskog jezika i znači "zaštićen od boga" ili "ratnik".
IBRAHIM
Arapskog porekla i znači "otac naroda". U Bibliji odgovara imenu Avram/Abraham.
ILIJA
Hebrejskog porekla i znači "Bog je moj Gospod". Poznat kao prorok Ilija Gromovnik.
IVAN
Hebrejskog porekla (Johanan) i znači "Bog je milostiv". Jedno je od najrasprostranjenijih imena u hrišćanskom svetu.
IMAN
Arapskog porekla i znači "vera", "verovanje".
IMRAN
Ime arapskog porekla i označava dug život, dugovečnost i životni vek. U Turskoj se koristi i kao muško i kao žensko ime.
INA
Ina ima više mogućih tumačenja porekla. Može biti skraćenica imena poput Inokentije, ili izvedenica imena koja se završavaju na "-ina" (npr. Katarina, Agripina). Postoje i tumačenja da potiče iz mitologije, latinskog ili persijskog jezika. U različitim kulturama povezuje se sa značenjima "božanska", "čista" ili "cvet".
INES
Latinski oblik grčkog imena Hagne, izvedenog od hagnos, što znači "čista", "nevina", "sveta". U hrišćanskoj tradiciji povezuje se i sa simbolikom "božjeg jagnjeta". Iz ovog imena izveden je i oblik Inesa.
IRENA
U grčkoj mitologiji Irena je boginja mira, a ime potiče od reči eirene što znači "mir". U prenesenom značenju označava mirnu, spokojnu i harmoničnu osobu.
INOSAVA / INOSAV / INOĆENTIJE
Ime grčkog porekla od innokentios, što znači "bezgrešan", "nevin", "čist".
IRMA
Ime nemačkog porekla, izvedeno iz korena irmin, što znači "velika", "sveobuhvatna". U sanskritu se povezuje sa značenjem "vetar" ili "kretanje".
IZABELA
Varijanta imena Elizabeta ili spoj elemenata koji simbolizuju lepotu i duhovnost. U različitim tumačenjima povezuje se sa značenjima "božanska lepota" i "čistoća".
ISAK
Biblijsko ime hebrejskog porekla (Yishaq), što znači "on se nasmejao". Prema Bibliji, ime je vezano za radost roditelja Avrama i Sare zbog rođenja sina.
ISMET
Arapskog porekla i znači "čistota", "neporočnost", "očuvanost" i "bezgrešnost".
ISKRA
Ime novijeg porekla, izvedeno iz reči "iskra". Simbolizuje svetlost, početak, energiju i životnu radost. Često se daje sa željom da dete unese svetlost i sreću u dom.
ISIDOR / ISIDORA
Grčkog porekla (Isidoros) i znači "dar boginje Izide". Simbolično označava "božji dar". Iz ovog imena izvedeni su oblici Isa, Isica i Iso.
ISTOK
Ime može označavati stranu sveta gde izlazi sunce, pa simbolizuje svetlost, početak i novi život. Takođe se povezuje sa izvorom, vodom i čistotom.
IŠTVAN
Mađarska varijanta imena Stefan, koje znači "ovenčan", "krunisan". U istoriji je često bilo kraljevsko ime.
ISUS
Hebrejskog porekla i znači "Bog spašava". U hrišćanstvu predstavlja centralnu religijsku figuru - Isusa Hrista.
IZVORINKA
Žensko ime nastalo od reči izvor. Izvedenica je i oblik Izvorka. Simbolizuje početak, čistotu i "izvor života", a u prenesenom značenju plodnost, bistrinu, nežnost i unutrašnju snagu.
IRIS
Ime koje može biti i muško i žensko. U grčkoj mitologiji Iris je glasnica bogova i personifikacija duge. Ona povezuje svet bogova i svet ljudi, prelazeći između njih kao posrednik.
Ime se vezuje i za cvet iris, pa simbolizuje lepotu, boje, miris, raskoš i božanstvenost. Duga u simbolici nosi ideju preobražaja i prelaza između svetova.
IDA
Ime germanskog i nordijskog porekla. Povezuje se sa staronordijskim id - "rad, delovanje".
Drugo tumačenje ga povezuje sa imenima poput Simonida, kao skraćeni oblik. Treće ga vezuje za latinski Idus, dane rimskih svetkovina.
U simboličkom značenju označava snažnu, aktivnu i izdržljivu osobu, često i "ratnicu".
IRINEJ
Grčko ime koje znači "miroljubiv", "onaj koji donosi mir". Ime hrišćanskog svetitelja.
IKONIJA
Potiče od grčke reči eikon - "ikona, slika". U prenesenom značenju označava lepotu nalik svetoj ikoni – uzvišenu, čistu i dostojanstvenu.
J
JOVAN / JOVANA / JOVANKA / JOVICA / JANOŠ
Ime hebrejskog porekla (Johanan) preko grčkog i latinskog oblika. Znači "Bog je milostiv" ili "onaj kome se Bog smilovao".
Jedno je od najraširenijih hrišćanskih imena, prisutno kroz istoriju kod svetaca, vladara i teologa. U različitim jezicima javlja se kao Ivan, Jan, Janoš itd.
JOSIP / JOSIF / JOZEFINA
Hebrejsko ime (Johosef) - znači "Bog će dodati", odnosno "Bog neka umnoži".
Ime nosi simboliku obilja, blagoslova i rasta. Rasprostranjeno je u svim hrišćanskim kulturama.
JADRANKA / JADRANKO
Ime izvedeno od Jadranskog mora. Daje se u vezi sa morem, životom uz more ili simbolično – osobama širokog srca i pogleda.
JUGOSLAV / JUGOSLAVA
Ime novijeg porekla, nastalo od reči jug i slav – "južni Sloven". Može označavati pripadnost južnoslovenskim narodima.
JASNA
Ime nastalo od prideva "jasna". Simbolizuje svetlost, čistoću, bistrinu i otvorenost.
JELENA
Grčko ime (Helene) – znači "sjajna, blistava". U mitologiji, Helena Trojanska simbol je lepote i uzroka Trojanskog rata.
Povezuje se i sa životinjom jelen, pa nosi i simboliku gracioznosti i lepote.
JORDANKA
Ime izvedeno od reke Jordan. Biblijsko ime – u reci Jordan kršten je Isus. Simbolizuje duhovnost i svetost.
JORGOVANKA
Ime nastalo po biljci jorgovan. Simbolizuje nežnost, lepotu i blagost.
JAGODA
Ime po biljci i plodu jagode. Poznato još od srednjeg veka. Simbolizuje slatkoću, prirodu i plodnost.
JULIJA / JULIJANA / JULA
Rimsko i grčko poreklo (Iulianus). Znači "blistava". Povezano sa rimskom porodicom Julijevaca i Julijem Cezarom.
Ime je poznato širom sveta, uključujući književnost (Romeo i Julija).
JELISAVETA
Hebrejsko ime (Elisheba) – znači "Bog je moja zakletva". Rasprostranjeno u hrišćanskoj tradiciji.
JAKOV / JAKOB
Hebrejsko ime (Ya’aqov) - povezano sa značenjem "peta". Po biblijskoj priči, Jakov je rođen držeći brata za petu.
Važno biblijsko ime, prisutno u hrišćanstvu, judaizmu i islamu.
JELICA
Ime nastalo od "jela". Simbolizuje visinu, snagu i postojanost.
JABLAN
Ime po visokom drvetu jablanu. Simbol stasitosti, uspravnosti i snage.
JAGOŠ
Starije ime crnogorskog porekla. Tumači se kao "nesrećan" ili "žalostan", često davano u posebnim životnim okolnostima.
JAROSLAV / JAROSLAVA
Slovensko ime od "jar" (snaga, bes ili sunce) i "slav" (slava). Može značiti "onaj koji slavi Sunce" ili "borbeni Sloven".
JANIĆIJE
Janićije je muško ime jevrejskog porekla znači "nosilac božije blagodeti". Drugi oblik ovog imena je Janiđije.
JASMIN / JASMINA / JASMINKO / JASMINKA
Imena nastala po cvetu jasminu. Ime je persijskog porekla izvedeno od reči "Yasaman", što je naziv belog mirišljavog ukrasnog cveta, a sama reč ima značenje "čulnost ljubavi". Ime je iz persijskog jezika preko Španije preneseno u Evropu. Po narodnom običaju izbor cvetnog imena predstavlja izraz roditeljske želje da dete bude lepo, nežno, milo, ljupko i prefinjeno.
JASEN / JASENKA
Ime nastalo po Jasenu – drvetu koje je poznato kao "Stablo starog sveta". Ono je ispunjeno drevnom mudrošću i čarolijama. Ono je simbol moći koja se dobija kroz odricanje i borbu. Kroz vekove jasen je materijal od koga je sačinjen čarobni štap ili štap mudraca.
JAVOR / JAVORKA
Ime nastalo po imenu drveta javor i označava snagu i otpornost. Povezuje se još sa dostojanstvom i dobrotom. Javor je i simbol praktične magije i misterije, pa se nosiocu ovog imena želi da postane čudotvorac, mag, stvaralac, iscelitelj.
JEREMIJA
Jeremija je muško ime nastalo od starohebrejske reči "yirmayahu" što znači uzdizati se i "Jehova" (Bog). Značenje imena je "Bog uzdiže", ili "onaj koji uzdiže boga", "onaj koga bog uzdiže", "onaj koji se uzdiže do boga".
Skraćeni oblik ovog imena je Jerko. Biblijsko je ime i u raznim varijantama je zastupljeno širom hrišćanskog sveta od najstarijih vremena do danas.
JEVROSIM / JEVROSIMA
Ime je nastalo od grčke reči "euphrosynos" što znači radost i u prenesenom značenju predstavlja onoga koji je veseo, radostan, srećan. Kalendarsko je ime u formi Efrosin. Jevrosima je ime jedne od tri Gracije – niža božanstva u helenskoj mitologiji, milostive dobročiniteljke, kćeri Zevsa i Eurinome.
JEZDIMIR / JEZDIMIRKA
Ime nastalo u narodu spajanjem reči "jezditi" i reči "mir" i predstavlja želju roditelja da njihovo dete bude donosilac mira, glasnik mira, ili dobar putnik, onaj kome je životni put miran.
JUGOMIR
Jugomir je muško ime nastalo u narodu spajanjem reči "jug" i reči "mir". Predstavlja onog koji donosi mir sa juga, ili na jug.
JEFIMIJA
Ime je grčkog porekla, nastalo od imena "Euphemia", što znači "pristojna, blagoprijatna, uzvišena", "koja lepo peva molitvene pesme", "ona koja govori dobro". Iz prošlosti je ostala poznata Jefimija, žena despota Uglješe. Posle pogibije muža na Marici 1371. godine živela je kod svoje rođake, kneginje Milice, a posle Kosovske bitke 1389. godine zakaluđerila se i živela u manastiru Ljubostinja. Godine 1402. izvezla je zlatom na svili "Pohvalu knezu Lazaru".
Od ovog imena nastala su imena Eufinija, Fema i Femka.
Poreklo i značenje imena na slovo “K”
KATARINA / KATERINA
Katarina je ime grčkog porekla, izvedeno od Aikatheríne. Značenje nije potpuno jasno, ali se povezuje sa idejama "čistoće" i "nepodeljenosti".
Jedno tumačenje vezuje ga za reč katharos (čist), dok drugo za boginju Hekatu, koja je u mitologiji imala više uloga - od zaštitnice mladih i porođaja do vladarke podzemnog sveta i magije.
Iz ovog imena nastali su brojni oblici: Kata, Kate, Katja, Kaća, Tina, Rina, Kaja i drugi.
KASANDRA
Kasandra je ime grčkog porekla, sastavljeno od reči koje znače "sjaj" i "hrabrost".
U grčkoj mitologiji Kasandra je bila trojanska princeza kojoj je Apolon dao dar proricanja, ali i kletvu da joj niko ne veruje. Zbog toga se njen lik vezuje za upozorenja koja ostaju neprimećena, poznata kao „Kasandrin krik“.
KARMEN
Karmen je ime najrasprostranjenije u Španiji. Poreklo se vezuje za hebrejsku reč karmel (voćnjak, vinograd) ili latinsku carmen (pesma, melodija).
Ime se povezuje sa umetnošću, lepotom i izražajnošću, a u rimskoj tradiciji i sa boginjom proricanja.
KAROLINA / KARLA / KARLO
Ova imena potiču od germanskog korena Karl, što znači "čovek" ili "muževan". Latinski oblik Carolus dao je osnovu za brojne varijante.
U širem značenju ime se povezuje sa snagom, vlašću i autoritetom.
KLAUDIJA / KLAUDIJE
Ime latinskog porekla, od reči claudus, što znači "hrom" ili "šepav".
U savremenim tumačenjima ime se često povezuje i sa rečju "oblak", pa dobija simboliku promenljivosti, nadmoći i mekoće.
KLARA
Klara je ime latinskog porekla i znači "sjajna", "čista" i "poznata". Iz ovog imena izveden je i oblik Kjara.
KLEMENTINA / KLIMENT
Ime potiče od latinske reči clemens, što znači "blag", "milosrdan" i "smiren".
KORNELIJE / KORNELIJA
Ime dolazi iz latinskog Cornelius. Može se povezati sa rečju "rog", ali i sa simbolikom čvrstine i ugleda.
U rimskoj tradiciji Kornelija je bila simbol uzorne majke i supruge.
KOSANA / KOSAN / KOSANKA / KOSARA
Ova imena potiču od reči "kosa". Mogu označavati osobu lepe, guste kose ili onu koja kosi.
Kosa u narodnim verovanjima simbolizuje snagu, mladost i vitalnost, pa se ovom imenu pripisuju i značenja lepote i životne energije.
KOSOVKA
Ime je nastalo od oblasti Kosovo i označava osobu sa tog područja ili simboličku „Kosovku devojku“.
U narodnoj tradiciji predstavlja ideal vernosti, požrtvovanosti i humanosti.
KONSTANTIN / KOSTA / KOSTADIN / KOSTADINKA / KOŠTANA
Ime potiče od latinskog Constantinus, od reči constans - "postojan", "čvrst".
Poznato je po rimskom caru Konstantinu Velikom, koji je značajno uticao na istoriju hrišćanstva.
U prenesenom značenju ime simbolizuje stabilnost i snagu karaktera.
KOVILJKA
Ime potiče od biljke kovilje. Kao i mnoga biljna imena, daje se u želji da osoba bude nežna, lepa i prefinjena.
KREŠIMIR / KRASIMIR
Ime slovenskog porekla, sastavljeno od reči "krasiti" i "mir". Znači "onaj koga krasi mir" ili "onaj koji donosi spokoj".
KRSTA / KRSTIVOJE
Ime je povezano sa krstom kao simbolom hrišćanstva.
Krstivoje je složeno ime gde „voj“ označava borbu, pa u prenesenom značenju znači „ratnik vere“ ili „onaj koji se bori pod krstom“.
KRISTIJAN / KRISTINA
Ime je grčkog porekla i potiče od osnove "Hristos" (Christos), što znači hrišćanin, odnosno onaj koji pripada Hristu.
KRSMAN / KRSMANIJA
Staro slovensko ime. Izvedeno je od prideva "krsman", koji je nekada označavao osobu koja okleva i promišlja, dok u savremenom značenju označava staloženu, razumnu i promišljenu osobu.
KRUNA / KRUNICA / KRUNOSLAV / KRUNOSLAVA
Ova imena vode poreklo iz latinske reči corona, koja znači venac ili kruna. Kod starih Grka i Rimljana kruna je bila simbol najvišeg priznanja, davana pobednicima i zaslužnim ličnostima.
Kod imena Krunoslav i Krunoslava, dodatak „slava“ pojačava značenje, pa ime može da znači "ovenčan slavom" ili "onaj/ona koji nosi slavu kao krunu".
KUZMAN
Ime potiče od grčkog Kosmas (kosmos), što znači poredak, sklad, ukras ili čast. U nekim tumačenjima povezano je i sa značenjem "uredan" ili "pristojan". Od ovog imena nastali su oblici Kuzma, Kuzman i Kuzmana.
KSENIJA
Potiče iz grčkog i latinskog oblika Xenia, a osnovno značenje je gostoljubivost ili gostoprimstvo. U starini je označavalo i "gostinjski dar". Kalendarsko je ime.
POREKLO I ZNAČENJE IMENA NA SLOVO L i LJ
LARA / LARISA
Ova imena imaju više mogućih tumačenja. Mogu biti skraćene varijante imena Laura ili Klara, ali i povezana sa rimskim kućnim božanstvima – zaštitnicima doma i porodice.
Po drugom tumačenju, povezuju se sa grčkom rečju laros u značenju "slatko". Takođe, Laura se vezuje za lovorov venac kao simbol pobede i slave.
LORENA / LORA / LAURA
Potiču od latinskog imena Laurentius, što znači "onaj koji dolazi iz Laurentuma". Drugo značenje vezuje se za lovorov venac, simbol pobede i časti.
LEA / LEONA / LEO / LAV / LEON / LEONARDO
Sva ova imena imaju zajednički koren leo, što znači lav. Poreklom su iz latinskog jezika, preuzetog iz grčkog.
Simbolizuju snagu, hrabrost, zaštitu i plemenitost, ali i dostojanstvo i lepotu.
LEONTINA
Ženski oblik imena Leontinus, poreklom od grčkog leontios, što znači "lavlji". Rasprostranjeno je u različitim varijantama širom Evrope.
LAJLA / LEJLA
Ime je arapskog porekla i znači "noć". Povezuje se sa poznatom ljubavnom legendom o Lejli i Medžnunu, arapskom ekvivalentu Romea i Julije.
LELA
Najčešće se smatra da je ovo skraćeni oblik imena Jelena (Helena).
LENKA / LENA
Lenka je izvedena forma imena Jelena ili Magdalena. U slovenskim zemljama je vrlo rasprostranjeno ime, posebno u Češkoj.
LUCIJA
Potiče od latinske reči lux, što znači svetlost. Davalo se deci rođenoj u zoru ili u svetlom delu dana. U značenju je blisko imenima Jasna i Svetlana.
LOLA / LOLITA
Lola je najčešće skraćenica španskog imena Dolores, koje znači "bol" i odnosi se na patnju Bogorodice.
U našem jeziku, međutim, Lola ima potpuno drugačije, vedrije značenje – često se koristi za veselu, razigranu i nestašnu osobu.
LIDIJA
Ime grčkog i hebrejskog porekla. Može značiti "ona koja potiče iz Lidije" (Male Azije), ali i "pripadnica naroda". U širem smislu označava ljudsko biće.
LEONORA
Jedno od mogućih objašnjenja je da je izvedeno od imena Leon (lav), pa znači "lavica". Drugo tumačenje povezuje ga sa Eleonorom, što može značiti svetlost ili milost.
LUKA
Potiče od grčkog lux, što znači "svetlost". U nekim tumačenjima povezuje se i sa latinskim lucus (gaj, šuma). U hrišćanstvu je poznat po Svetom Luki, apostolu i lekaru.
LAZAR
Ime hebrejskog porekla koje znači "Bog pomaže". U srpskoj tradiciji posebno je poznato po knezu Lazaru Hrebeljanoviću i Kosovskoj bici.
LEPOSAVA / LEPOSLAVA / LEPOMIR
Sva ova imena izvedena su od korena "lepota". U zavisnosti od nastavka, označavaju lepotu, mir, slavu ili sklad. Zajedničko im je da izražavaju ideal lepote i harmonije.
LADISLAV / LADISAV
Ime slovenskog porekla koje kombinuje "vladati" i "slava", pa znači "onaj koji vlada slavom" ili "slavan vladar".
LINA
Može biti skraćeni oblik imena koja se završavaju na -lina (npr. Karolina), ali i ime arapskog porekla sa značenjem "nežna, blaga".
LUNA
Latinsko ime koje znači Mesec. U mitologiji Mesec ima snažnu simboliku – povezuje se sa ženstvenošću, plodnošću, magijom i promenama.
LAJOŠ
Mađarska varijanta imena Ludvig. U značenju se povezuje sa slavom i ratničkom snagom.
LISA / LIZA
Najčešće skraćenice imena Elizabeta ili Alisa. U osnovi nose značenje "Bog je moja zakletva".
LJUDEVIT
Slovensko ime sastavljeno od "ljudi" i "vit" (gospodin), pa može značiti "gospodar naroda" ili "moćan čovek".
LJILJANA / LJILJAN
Ime po cvetu ljiljanu, simbolu čistoće, nevinosti i lepote. U mnogim kulturama ljiljan ima i kraljevsku i duhovnu simboliku.
LJUDMILA
Ime doslovno znači "ona koja je mila ljudima". Daje se u želji da osoba bude draga, voljena i prijatna drugima.
LJUBODRAG / LJUBINKO / LJUBA / LJUBINKA / LJUBO / LJUBISAV / LJUBISLAV / LJUBISAVA / LJUBISLAVA / LJUBOSAVA / LJUBOSLAVA / LJUPKA / LJUBICA / LJUBOMIR / LJUBOMIRKA
Sva ova imena potiču od glagola "ljubiti", koji znači i "voleti" i "celivati". Njihovo značenje izražava želju da dete bude voljeno, drago i blisko ljudima, odnosno da i samo bude sposobno da voli i bude voljeno.
LJUTICA
Muško ime izvedeno od osnove "ljut". Smatra se da je nastalo kao izraz karakterne osobine. Od njega je poznat i oblik Ljutiša.
POREKLO I ZNAČENJE IMENA NA SLOVO M
MARIJA / MARIJO / MARIJAN / MARJAN / MARA / MARICA
Marija je jedno od najznačajnijih biblijskih imena, ime majke Isusa Hrista, zbog čega je vekovima izuzetno rasprostranjeno u hrišćanskom svetu.
Potiče iz hebrejskog oblika Mirjam, a preko aramejskog Mariam i latinskog Maria došlo je do današnjih varijanti.
Značenje imena se različito tumači:
"gospođa", "uzvišena" (hebrejsko/aramejsko tumačenje)
"ona koju Bog voli" (egipatsko poreklo)
"gorko more" (spoj hebrejskih reči "mir" - gorko i "jam" - more)
Iz ovog imena nastao je veliki broj varijanti i nadimaka: Marika, Maruša, Maša, Marijela, Meri, Mia i drugi.
MARIO
Ime starorimskog porekla, čije tačno značenje nije potpuno jasno. Povezuje se sa:
bogom Marsom i pojmom muškosti i ratničke snage
ili kao muški oblik imena Marija
MARIN / MARINA / MARINKO
Imena nastala od latinske reči "mare" - more, pa se povezuju sa moreplovstvom i primorskim krajevima.
MARKO
Ime verovatno potiče od rimskog imena Marcus, koje se povezuje sa bogom Marsom ili sa rečju "mart" (mesec mart). Moguće je i da znači "rođen u martu". Zbog širenja hrišćanstva, ime je postalo veoma rasprostranjeno širom Evrope.
MARTA
Ime hebrejskog porekla koje znači "gospođa" ili "vladarka". U Bibliji je poznata kao sestra Lazara.
MARTIN / MARTINA
Izvedeno iz rimskog imena Martius/Martinus, povezanog sa bogom Marsom.
MAŠA
Ruska i slovenska varijanta imena Marija, najčešće kao od milja korišćena skraćenica.
MILA
Ime izvedeno od prideva "mio", što znači drag, dobar, prijatan. Često se koristi kao osnova za brojna slovenska imena koja izražavaju toplinu i nežnost.
MILIJANA
Jedno tumačenje povezuje ga sa latinskim "Aemilius" (rimsko prezime), dok drugo smatra da je izvedeno od osnove "mila" – u značenju draga i voljena.
MILKA / MILAN / MILENA / MILANKA / MILENKO / MILOSAV / MILORAD / MILEVA
Sva ova imena imaju zajedničku osnovu "mil" - što znači drag, mio i voljen.
Njihovi nastavci daju dodatna značenja:
"-slav" → slava, čast
"-rad" → radost, rad, vrednoća
"-voj" → snaga, borbenost
"-mir" → mir i spokoj
Ova imena odražavaju osnovne vrednosti slovenske tradicije: ljubav, mir, rad i čast.
MIROSLAV / MIROSLAVA
Ime složeno od "mir" i "slava", u značenju "onaj koji slavi mir".
MIOMIR / MIOMIRA / MIOMIRKA
Sastavljeno od "mio" i "mir", znači "onaj kome je mir drag".
MOMIR
Varijanta starijeg imena Mojmir, sa značenjem želje za mirom i spokojnim životom.
MILOVAN / MILOVANKA
Dolazi od glagola "milovati", znači "onaj koji je voljen, mažen i drag".
MILENTIJE
Postoje dva tumačenja:
kao varijanta hrišćanskog imena Meletije ("brižan, vredan")
ili kao ime izvedeno od osnove "mil" (drag, mio)
MILJAN / MILJEN / MILJKO
Imena koja označavaju osobu koja je mila, draga ili omiljena. Moguće je i da su povezani sa rečju "miljenik".
MAKARIJE
Grčko ime koje znači "blažen, srećan".
MANOJLO / MANE / MANOJLE
Potiče od hebrejskog "Immanuel", što znači "Bog je sa nama".
MINJA
Ime neizvesnog porekla; moguće je da je izvedeno od "mio" (drag) ili kao skraćenica imena poput Milena, Jasmina ili Emina.
MATEJA / MATIJA / MATEA
Hebrejsko ime koje znači "dar Božji".
MAKSIM
Latinskog porekla, od reči "maximus" - "najveći".
MONA
Ime sa više mogućih značenja u različitim jezicima: želja (arapski), mala plemenita osoba (engleski), sama (sanskrit), lepa (španski), ili skraćenice drugih imena (Simona, Ramona...).
MIONA
Može značiti "milovana, nežna" ili "čista, umivena", u zavisnosti od tumačenja.
MAGDALENA / MAGDA
Potiče od naziva mesta Magdala i znači "ona koja dolazi iz Magdale". Poznata je po Mariji Magdaleni iz Novog zaveta.
MELITA
Grčko ime koje znači "pčela" ili "medena, slatka".
MIRKO
Skraćeni oblik imena sa osnovom "mir", označava osobu mirne i blage prirode.
MITAR
Varijanta imena Dimitrije, koje potiče od imena boginje Demetre i znači "zemljin rod".
MIJAT / MIHAJLO
Hebrejsko ime "Mihael" znači "ko je kao Bog".
MLADEN / MLADENKO / MLAĐEN / MLAĐA
Sva ova imena potiču od reči "mlad" i označavaju mladost, vitalnost i životnu snagu.
MOMČILO / MOMA / MOMO
Dolazi od reči "momak", u značenju mladić, snažna i slobodna osoba.
MRĐAN / MRĐEN
Potiče od glagola "mrgoditi se", označava osobu ozbiljnog ili namrgođenog izraza.
MERIMA
Može biti varijanta imena Marija ili arapskog porekla sa značenjem "uporna, jaka".
MILOŠ
Slovensko ime izvedeno od osnove "mil" - drag, mio. Označava osobu koja je voljena i blaga, odnosno milosrdna.
POREKLO I ZNAČENJE IMENA NA SLOVO „N“ I „NJ“
NATAŠA / NATALIJA
Oba imena potiču od latinskog izraza dies natalis u značenju "dan rođenja", "rođenje", "natalni". Davala su se deci rođenoj na Božić, u simboličnom smislu Hristovog rođenja. Po značenju su bliska imenima Božana i Božica.
NADA / NADEŽDA / NADICA / NADIJA / NAĐA / NADJA
Postoje dva tumačenja:
Slovensko poreklo: Nadežda znači "nada", "nadanje", posebno rasprostranjeno u ruskoj tradiciji.
Arapsko poreklo: nadiyya znači "plemenita", "velikodušna", "širokogruda".
NAJDA / NAJDAN / NAJDANA
Stara slovenska zaštitna imena izvedena od glagola "naći". Davala su se deci kao "nađeno dete", uz verovanje da se prekida nesreća u porodici.
NARCISA / NARCIS
Ime po cvetu narcis i grčkoj mitologiji o Narcisu koji se zaljubio u svoj odraz. Simbolizuje "lepotu", "samoljublje" i "taštinu".
NASTASIJA / NASTASJA / NASTAS / NASTA
Varijante imena Anastasija / Anastas, od grčkog anastasis - "vaskrsenje". Davalo se deci rođenoj oko Uskrsa.
NAUM
Hebrejsko poreklo, nahum - "utešitelj".
NEBOJŠA
Slovensko ime od negacije glagola "bojati se" - "neustrašiv".
NENAD
Slovensko ime - "neočekivan", "onaj koji je došao iznenada".
NEDA
Skraćeno od Nedelja / Nedeljko, vezano za rođenje u nedelju.
NEDELJKO / NEDELJKA
Imena koja označavaju "rođenje u nedelju".
NJEGOŠ / NJEGUŠ
Povezano sa plemenom Njeguši, ali i sa korenom "nega" - "onaj koji je negovan".
NORA
Skraćeni oblik imena Eleonora - "sjajna", "blistava".
NEVENA / NEVEN / NEVENKA / NEVENKO
Imena po cvetu neven – simbol "mladosti", "trajnosti" i "lečenja".
NIKA / NIKITA
Od grčkog nike - "pobeda". U mitologiji Nike je boginja pobede.
NIKODIJE / NIKODIM / NIKODIN / NIKODINKA
Od grčkog nikodemos - "pobeda naroda".
NIKOLA / NIKOLAJ / NIKOLETA / NIKOLINA / NIKŠA
Od nike (pobeda) + laos (narod) - "pobeda naroda".
NINA / NINO / NINOSLAV / NINOSLAVA
Višeznačno: može značiti "vatra", "dete" ili "milina", a u kombinacijama i "slava".
NIVES
Latinsko nivalis – "snežna", "bela kao sneg".
NOVAK / NOVICA / NOVKO
Od reči "nov" - "nov početak", "novo u životu".
NEMANJA
Više teorija:
od Nehemiah
slovensko "nemati" - "bez poseda"
moguće povezivanje sa bogom Nemezis
ili izvedeno od Nenad
Ime je poznato po Stefanu Nemanji.
NESTOR
Grčko ime - simbol "mudrog starca" i povratka domu.
Poreklo i značenje imena na slovo "O"
OBRAD
Slovensko ime od glagola "obradovati" - "onaj koji donosi radost".
OBREN / OBRENIJA
Od glagola "obresti" - "naći, dobiti". Značenje: "pronađeni", "željeni".
OZREN
Od "zreti" - "gledati". Značenje: "onaj koji jasno vidi", "oštrog pogleda".
OFELIJA
Latinsko-grčkog porekla; tumači se kao "pomoć" ili "uzdizanje".
OGNJEN / OGNJENA
Slovenska imena od "oganj" - simbol "vatre", "snage" i "života".
OLGA
Od staroskandinavskog Helga - "sveta", "zdrava".
OLIVER / OLIVERA
Od latinskog oliva - "maslina", simbol "mira" i "dugovečnosti".
OSKAR
Keltsko-germansko poreklo; "božje koplje".
OSTOJA
Slovensko ime od "ostati" - "onaj koji ostaje", simbol "opstanka".
Poreklo i značenje imena na slovo „P“
PETAR / PETRA
Od grčkog petra - "kamen", "stena" - simbol postojanosti.
PAVLE
Od latinskog Paulus - "mali".
PANTELEJMON
Grčko ime - "svemilostivi".
POLEKSIJA
Od grčkog polyxene – "gostoljubiva".
PREDRAG
Slovensko ime od prideva "drag" - "onaj koji je veoma drag".
PORFIRIJE
Grčko ime povezano sa "purpurnom bojom".
RUŽA / RUŽICA
Od latinskog rosa - "ruža", simbol "lepote" i "nežnosti".
ROMAN / ROMANA
Od latinskog - "Rimljanin / Rimljanka".
RADE / RADOMIR / RADMILA…
Slovenska imena od korena "rad" – "radost", "rad" ili "radinost".
RENATA
Latinsko ime – "ponovo rođena".
RASTKO / RASTISLAV
Slovensko ime od "rasti" - simbol "razvoja" i "napretka".
Poreklo i značenje imena na slovo “S” i “Š”
STEVAN / STEFAN / STEVKA / STEVICA / STEFANIJA / ŠĆEPAN
Ime je grčkog porekla, od Stephanos, što znači "venac" ili "kruna". U prenesenom smislu označava "ovenčanog", "krunisanog". Ime je rasprostranjeno širom hrišćanskog sveta i nosili su ga mnogi vladari i svetitelji. Kod Srba su česte varijante Steva, Stevica, Stevo, Stepa, dok u drugim jezicima postoje oblici poput Stiven, Esteban i Pišta.
SELENA
Grčko ime izvedeno od boginje Selenе, personifikacije Meseca. U rimskoj mitologiji odgovara joj Luna. U prenesenom značenju simbolizuje mesec, svetlost noći i nebesku lepotu.
STELA
Latinskog porekla od stella - "zvezda". U značenju odgovara imenu Zvezdana.
SANJA / SANJIN
Imena izvedena od glagola "sanjati", sa značenjem "sanjar". U nekim tumačenjima povezana su i sa značenjima "dugovečan" ili "ljubitelj života", u zavisnosti od jezika i tradicije.
SOFIJA / SONJA / SOFKA
Grčkog porekla od sophia - "mudrost". Ime je veoma rasprostranjeno u hrišćanskoj tradiciji. Sofija je i naziv prestonice Bugarske, dok je Sonja česta slavenska umanjenica.
SAŠA / SANDRA / SAŠKA
Varijante imena Aleksandar / Aleksandra, od grčkog Alexandros – "zaštitnik ljudi".
SANDA
Može biti varijanta imena Sandra (od Aleksandra) ili Rosanda (od imena povezanih sa "svetlošću"). U oba slučaja simbolika se vezuje za svetlost i zaštitu.
SUZANA
Biblijsko ime hebrejskog porekla (Šošana) - znači "ljiljan", odnosno cvet. Simbolizuje čistoću i lepotu.
SUADA
Arapskog porekla, u značenju "srećna", "ona koja ima sreće".
SARA
Hebrejsko ime koje znači "kneginja", "princeza", "vladarka". U prenesenom smislu označava osobu visokog ranga i dostojanstva.
SNEŽANA
Slovensko ime od reči "sneg", u značenju "bela", "čista", "nežna kao sneg". Popularizovano i kroz bajku "Snežana i sedam patuljaka".
SAVA
Hebrejsko poreklo, u značenju "preobražen", "pravedan". Kod Srba je posebno značajno zbog Svetog Save.
SANELA / SANEL
Ime koje se tumači kao izvedeno od latinskog "sana" - "zdrava", "razumna". U nekim tumačenjima povezuje se i sa rečju "san".
SERGEJ / SRĐAN
Sergej potiče od rimskog Sergius, dok je Srđan slovenska adaptacija. Moguća značenja su "sluga", "čuvar", ali i "srdačan" ili "srdit", u zavisnosti od tumačenja.
SELMA
Arapskog porekla, sa značenjima "mir", "sigurnost" ili "zdravlje".
STRAHINJA
Staroslovensko zaštitno ime od reči "strah". Dalo se u verovanju da štiti dete od zlih sila i uroka.
SENKA
Slovensko ime od imenice "senka", simbol zaštite i zaklona.
SLAĐANA / SLAĐAN
Savremenija imena izvedena od reči "sladak", u značenju "mio", "drag".
SINIŠA
Slovensko ime izvedeno od reči "sin", u značenju "muški potomak".
SIMEON / SIMON / SIMONA / SIMEUN
Hebrejsko poreklo (Shimon) - "Bog čuje", "uslišeni". Označava osobu čije su molitve uslišene.
SUNČICA
Slovensko ime izvedeno od Sunca, simbola života, svetlosti i energije.
SLAVICA / SLAVKO / SLAVOLJUB
Imena od korena "slava", u značenju "slavan", "onaj koji voli slavu" ili "onaj koji je slavan i voljen".
SRNA
Ime po životinji srni – simbol nežnosti, lepote i elegancije.
SLOBODAN / SLOBODA
Imena izvedena od reči "sloboda", simbol nezavisnosti i slobodnog duha.
STRIBOR
Ime slovenskog božanstva vetra i vazduha – Striboga.
SABINA
Latinskog porekla, označava pripadnicu naroda Sabinjana.
SVETLANA
Slovensko ime od reči "svetlost", u značenju "ona koja zrači i obasjava".
T
TADEJ / TADIJA
Grčko-latinskog porekla, sa značenjem "hrabar", "velikodušan".
TAMARA
Hebrejsko ime, znači "palma".
TANASIJE / TANASKO
Skraćeni oblici Atanasija – značenje: "besmrtan".
TATJANA / TANJA
Slovensko ili grčko poreklo, tumači se kao "vatrena" ili "kraljevska".
TARA
Ime reke i planine, simbol čistoće, visine i prirodne lepote. U hindu jeziku znači "zvezda".
TATOMIR
Složeno ime: "tata" + "mir". Značenje: onaj koji donosi mir ocu ili porodici.
TEODOR / TEODORA
Grčko poreklo, "dar Božiji".
TEOFIL
"Ljubav prema Bogu", odnosno "onaj koji voli Boga".
TEREZA
Grčko poreklo, više tumačenja: žetelac, leto, lovac ili pripadnica ostrva Thera.
TOMISLAV
Ime koje se tumači kao "slavni Toma" ili "onaj koji gospodari slavom".
TIHOMIR / TIHANA
Slovenska imena od "tiho". Značenje: miran, spokojan.
TIMOTIJE
Grčko poreklo, "onaj koji poštuje Boga".
TINA
Skraćeni oblik više imena (Kristina, Tijana itd.).
TRAJKO
Od reči "trajati". Značenje: dugovečan, postojan.
TRIFUN
Ime grčkog porekla, izvedeno od reči tryphe što znači raskoš, uživanje i bezbrižnost. Povezuje se i sa oblikom Tryphonos, u značenju "onaj koji živi u raskoši", "onaj koji voli veselje i uživanje". Ime je povezano sa hrišćanskim svetiteljem i praznuje se 14. februara (po novom kalendaru), odnosno 1. februara (po starom).
TUGOMIR
Staroslovensko ime nastalo od reči "tuga" i "mir". U prenesenom značenju označava osobu koja teži miru ili ga priželjkuje, čak i kroz ličnu čežnju i tišinu.
TVRTKO
Domaće slovensko ime izvedeno od korena "tvrd". Označava osobu koja je čvrsta, postojana, hrabra i izdržljiva.
U i V
UGLJEŠA
Staroslovensko zaštitno ime, povezano sa rečju "ugalj". Može značiti tamnog, crnog ili garavog čoveka, sa idejom zaštite od zlih sila. Postoji i tumačenje da je nastalo pod uticajem grčkog mauros – "crn, taman". Ime je dodatno popularizovano u narodnim pesmama kroz istorijske ličnosti.
URSULA
Latinsko ime, umanjenica od ursa - medved. Značenje: "mala medvedica". Simbolizuje snagu, zaštitu i borbenost.
UNA
Ime izvedeno od naziva reke Une. Prema legendi, Rimljani su, očarani njenom lepotom, uzviknuli "una" – "jedna, jedina, posebna". Značenje imena je jedinstvenost i posebnost.
UROŠ
Ime mađarskog porekla, od reči úr – gospodar, gospodin. U srpskoj istoriji često je bilo vladarsko ime, pa je imalo poseban status.
USNIJA
Arapsko ime koje se tumači kao "lepa žena", "lepotica".
VALENTIN / VALENTINA
Latinskog porekla, od reči valens – jak, zdrav, snažan. Značenje: osoba dobrog zdravlja i snage.
VALERIJA
Latinsko ime od valere – biti jak, zdrav. Značenje: snažna, otporna.
VANA / VANESA
Vana je latinskog porekla i povezuje se sa značenjem lakoće i nežnosti. Vanesa može simbolizovati i leptira, pa se tumači kao ime preobražaja i lepote.
VANJA
Ime koje može biti i muško i žensko. Nastalo od imena Ivan/Ivana, sa značenjem "Bog je milostiv".
VARVARA
Grčko ime koje znači "strankinja", "ona koja nije Grkinja".
VASA / VASILIJE / VASILIJA / VASKO…
Grčkog porekla, od basileios – kraljevski, carski. Značenje: vladarski, plemenit, uzvišen.
VEDRAN / VEDRANA
Domaća imena od reči "vedar". Značenje: vedar, nasmejan, radostan, onaj kome je život svetao.
VEKOSLAV / VJEKOSLAV
Složena slovenska imena od "vek" i "slava". Značenje: večna slava i dug život.
VELIKA
Ime nastalo od prideva "velika". U simboličnom smislu označava snagu, važnost i izdržljivost.
VELIMIR / VELIMIRKA
Domaća imena koja se tumače na dva načina:
- od "veliki" + "mir" → onaj koji donosi veliki mir
- od glagola "veli" (govoriti) → onaj koji govori o miru ili ga zastupa
VELIZAR / VELIZARKA
Moguće grčko poreklo (Belisarios) ili slovensko tumačenje od "veliki" i "car". Značenje: snažan, carski, moćan.
VELJKO
Izvedeno od imena Velizar ili Velimir. Umanjenica sa istim osnovnim značenjem snage i veličine.
VERA / VERAN / VERICA / VJERA
Ime izvedeno od reči "vera", ali i od latinskog vera – istinita, prava. Značenje: odanost, istina, poverenje.
VESNA
Staroslovensko ime koje znači "proleće". Ujedno i ime boginje proleća, simbola buđenja prirode i života.
VIKTOR / VIKTORIJA
Latinskog porekla, od victor – pobednik. Značenje: pobednik, pobednica.
VIDA / VIDAN / VIDAK / VIDOSAV…
Slovenska imena od korena "vid". Mogu značiti "onaj koji vidi" ili "onaj koji leči". Povezuju se i sa vidarstvom i medicinskim umećem.
VILIMON
Grčko ime, od Filemon, sa značenjem "voljeni", "dragi". Povezano i sa nežnošću i ljubavlju.
VIŠNJA
Domaće ime po voćki višnji. Simbolizuje rumenilo, nežnost i prirodnu lepotu.
VINKO / VINKA
Latinskog porekla, od Vincentius - "onaj koji pobeđuje".
VIOLETA
Latinskog porekla, od viola - ljubičica. Značenje: ljubičica, nežnost, mladost i proleće.
VIŠESLAV / VIŠESLAVA
Od "visoko" i "slava". Značenje: izuzetna, velika slava.
VITOMIR / VITOMIRKA
Od "vit" (gospodar) i "mir". Značenje: "onaj koji vlada u miru".
VLADA / VLADAN / VLADICA / VLADANKA / VLADETA / VLADIMIR / VLADIMIRKA / VLADISLAV / VLADISLAVA / VLADISAV / VLADISAVA…
Od osnove "vladati". Značenje: vladar, moćan, dostojanstven.
VOJIN / VOJISLAV / VOJISAVA / VOJISAV / VOJKAN…
Od "boj", "vojska", "vojevati". Značenje: ratnički, hrabar, borben.
VUK / VUKAJLO / VUKOSAV / VUKOSAVA / VUKICA / VUKA / VUKAN / VUKOMIR / VUKOBRAT / VUKOTA / VUKAŠIN…
Stara zaštitna imena od "vuk". Davala su se kao zaštita od zlih sila, jer se verovalo da ime životinje štiti dete od nesreće i opasnosti.
ZAGORKA / ZAGORAC
Imena domaćeg porekla koja označavaju osobu poreklom iz Zagorja. Skraćeni oblik je Zaga.
ZAHAR / ZAHARIJE / ZARIJA
Biblijska imena hebrejskog porekla, od reči zakarya, u značenju "Bog se pominje" ili "Bog pamti".
ŽAKLINA
Žensko ime francuskog porekla, ženski oblik imena Jakov (Jacques). Vodi poreklo iz hebrejskog Ya’aqob i u prenesenom smislu znači "pratilac".
ZANA / ŽANA
Ime italijansko-venecijanskog porekla, izvedeno od Zuana, odnosno biblijskog Šošana, sa značenjem "lotosov cvet". Ponekad se povezuje i sa skraćenicama drugih imena koja se završavaju na "žana".
ŽANKA
Skraćeni oblik imena Božana. Tumači se kao "božija", "ona koja pripada Bogu" ili "posvećena Bogu".
ŽARKA / ŽARKO
Domaća imena nastala od reči "žar". Simbolizuju toplinu, snagu i energiju, kao vatra i Sunce koje daje život i svetlost.
ZDENKA / ZDENKO
Domaća imena sa dva moguća tumačenja:
- od glagola "zdeti" (stvarati, praviti), pa znače "stvaralac";
- ili od reči "zdenac" (bunar), simbol izvora života, dubine i svežine.
ZDRAVKA / ZDRAVKO / ZDRAVOLJUB
Imena nastala od reči "zdravlje". Izražavaju želju za dugim, srećnim i zdravim životom.
ŽELIMIR / ŽELIMIRKA / ŽELJANA / ŽELJAN / ŽELJKA / ŽELJKO
Imena izvedena od reči "želja". Označavaju dugo željeno dete ili izražavaju roditeljsku želju za srećom, mirom i ispunjenjem u životu.
ŽIKA / ŽIKICA / ŽIVADIN / ŽIVADINKA / ŽIVANA / ŽIVAN / ŽIVANKA / ŽIVKA / ŽIVKICA / ŽIVKO / ŽIVODAR / ŽIVODARKA / ŽIVOJIN / ŽIVOJINKA / ŽIVOMIR / ŽIVOMIRKA / ŽIVORAD / ŽIVOTA…
Domaća imena nastala od osnove "život". U različitim oblicima izražavaju želju roditelja da dete živi, opstane, bude snažno i dugovečno, da živi u miru i savlada životne izazove.
ŽITOMIR
Domaće ime nastalo spajanjem reči "žito" i "mir". Označava želju za spokojnim, mirnim i uravnoteženim životom.
Žito u narodnoj tradiciji simbolizuje život, plodnost i rađanje, a u hrišćanskom kontekstu i smirenje, žrtvu i besmrtnost duše.
ZLATA / ZLATKO / ZLATAN / ZLATANA / ZLATICA / ZLATANKA / ZLATOMIR / ZLATOMIRKA / ZLATISLAV / ZLATISLAVA / ZLATOSAVA / ZLATOSAV…
Imena domaćeg porekla izvedena od reči "zlato". Izražavaju želju da dete bude dragoceno, vredno, snažno i sjajno kao zlato, ali i uspešno i bogato u životu.
ZONA
Ime koje se dovodi u vezu sa grčkim imenom Zoe (Zoja), sa značenjem "život".
ZORAN / ZORANA / ZORICA / ZORJANA / ZORKA / ZORA
Domaća imena nastala od reči "zora". Najčešće se daju deci rođenoj u zoru ili simbolično označavaju novi početak, vedrinu i životnu energiju.
ZRINKA / ZRINKO
Imena domaćeg porekla izvedena od glagola "zreti", u značenju sazrevati. Označavaju zrelost, mudrost i razvoj ličnosti.
ZVEZDAN / ZVEZDANA
Imena nastala od reči "zvezda". Simbolizuju svetlost, uzvišenost i lepotu, kao i želju da dete bude rođeno pod srećnom zvezdom.
ZVONKO / ZVONIMIR
Zvonimir je staro slovensko ime nastalo od osnove "zvoniti" i reči "mir". U prenesenom značenju označava onoga koji objavljuje mir.
Zvono je kroz istoriju imalo važnu simboliku – povezivalo se sa svečanim trenucima, zajedništvom, ali i važnim životnim događajima, od rođenja do smrti. Ono označava i radost i opomenu, i tako prati čoveka kroz ceo život.
