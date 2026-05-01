Svaki gram kobasice skraćuje život za 27 sekindi? Dr Voja otkriva šta nam truje jetru i kakvu prevaru krije deklaracija: "U viršle stavljaju karmin!"
U Srbiji se često kaže da nema prave trpeze bez kobasice, bilo da je u pitanju čajna, kulen ili roštiljska. Jedna domaća kobasica čak je završila i u Ginisovoj knjizi rekorda. Naučnici sa Univerziteta u Mičigenu računali su uticaj različitih namirnica na zdravlje i došli do zaključka da svaki gram kobasice skraćuje život za 27 sekundi.
Koliko u tome ima istine i da li su kobasice, viršle i drugi mesni proizvodi zaista toliko štetni ili mogu da budu i deo zdrave ishrane, objasnio je jednom prilikom u emisiji "Jutro" na Prvoj gastroenterolog dr Vojislav Perišić.
Na pitanje da li su zanatske kobasice bolji izbor od industrijskih, dr Perišić je bez dvoumljenja rekao da tu nema nikakvog poređenja.
- Ja sam pitao jednog mesara Batu, u jednom vojvođanskom gradu kod Novog Sada, od čega pravi kobasice, a on kaže: "Mleveno svinjsko meso, 15 grama masti, mleko u prahu, malo soli i ništa više. Onda malo prebarim i odimim da dobije šmek i to je sve". E, to je prava zanatska kobasica koja nema aditiva. Vi ne znate šta se nalazi u industrijskim, a u zanatskim su samo komadi finog mesa. Ove industrijske su "Pomozi Bože", razlika je ogromna. Zanatske mirišu, a ove druge, što bi moja pokojna baba Darinka rekla, vonjaju, rekao je dr Voja.
Kako bi pokazao razliku u ukusu, dr Voja je zamolio tadašnju voditeljku Marijanu Tabaković da najpre proba zanatske kobasice, a zatim i industrijske. Nakon degustacije, otkrio je šta se zapravo stavlja u viršle koje gotovo svi kupujemo u marketima.
"Zanatske viršle treba da jedete dva puta nedeljno, a ove druge opterećuju jetru. Znate li vi da se njima dodaje ženski karmin kao korektor boje?", rekao je dr Voja, a voditeljka je, vidno iznenađena, uzviknula:
"Profesore, pa šta ja sad pojedoh?!", na šta je on dodao:
"To malo što ste uneli je ništa, ne brinite".
Zaključak doktora je da je presudno gde kupujemo viršle jer zanatske ne predstavljaju opasnost po zdravlje u istoj meri kao industrijske.
"U Beogradu ima nekoliko mesara koji imaju zanatske kobasice. To što čitate sastav, ne znači ništa. Ne treba da preterujete sa viršlama i kobasicama, opterećuju organizam. Kada jedete zanatske, sve se svari kako treba i to je kapitalna razlika", istakao je gastroenterolog.
