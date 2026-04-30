Beograd je 29. aprila dobio novu važnu tačku na svojoj saobraćajnoj mapi - autobusko stajalište „Jug“, koje donosi red tamo gde su godinama vladali haos i gužve.

Pre skoro dve godine otvorena je nova Beogradska autobuska stanica na Novom Beogradu u Bloku 42, čime je započela transformacija međugradskog saobraćaja i izmeštanje transportnog centra iz starog jezgra grada.

Na mestu gde je Beograd dugo više ličio na haotičan splet gužvi i improvizacije nego na uređen gradski prostor - uz sirene, nervozna prestrojavanja, nebezbedna pretrčavanja autoputa i putnike koji traže autobus usred kolapsa - nastaje novo stajalište koje donosi red i kraj improvizacije na jednom od najopterećenijih čvorišta u gradu.

Autokomanda, decenijama simbol gužvi, uskoro dobija rasterećenje. Novo autobusko stajalište „Jug“ projektovano je kao protočni terminal - autobusi primaju putnike i nastavljaju dalje. Upravo taj model omogućava bolji protok i smanjenje zastoja bez stvaranja novih uskih grla.

Stajalište je namenjeno putnicima koji putuju ka jugu Srbije. Umesto prelaska kroz ceo grad, sada će moći da se ukrcaju na izlazu iz Beograda - brže, jednostavnije i bez dodatnog stresa.

Ali ovo stajalište nije važno samo za putnike. Njegova uloga je i da rastereti grad: manje autobusa u centru, manji pritisak na Gazelu i manje haotičnih zaustavljanja na nepredviđenim mestima.