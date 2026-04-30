BEOGRAD DOBIO NOVO POLAZIŠTE: Otvoreno stajalište „Jug“ - kraj čekanju i gužvama
Beograd je 29. aprila dobio novu važnu tačku na svojoj saobraćajnoj mapi - autobusko stajalište „Jug“, koje donosi red tamo gde su godinama vladali haos i gužve.
Pre skoro dve godine otvorena je nova Beogradska autobuska stanica na Novom Beogradu u Bloku 42, čime je započela transformacija međugradskog saobraćaja i izmeštanje transportnog centra iz starog jezgra grada.
Sada ta promena dobija nastavak.
Na mestu gde je Beograd dugo više ličio na haotičan splet gužvi i improvizacije nego na uređen gradski prostor - uz sirene, nervozna prestrojavanja, nebezbedna pretrčavanja autoputa i putnike koji traže autobus usred kolapsa - nastaje novo stajalište koje donosi red i kraj improvizacije na jednom od najopterećenijih čvorišta u gradu.
Autokomanda, decenijama simbol gužvi, uskoro dobija rasterećenje. Novo autobusko stajalište „Jug“ projektovano je kao protočni terminal - autobusi primaju putnike i nastavljaju dalje. Upravo taj model omogućava bolji protok i smanjenje zastoja bez stvaranja novih uskih grla.
Stajalište je namenjeno putnicima koji putuju ka jugu Srbije. Umesto prelaska kroz ceo grad, sada će moći da se ukrcaju na izlazu iz Beograda - brže, jednostavnije i bez dodatnog stresa.
Ali ovo stajalište nije važno samo za putnike. Njegova uloga je i da rastereti grad: manje autobusa u centru, manji pritisak na Gazelu i manje haotičnih zaustavljanja na nepredviđenim mestima.
Povezanost sa gradom već je unapređena - autobuska linija 36 staje direktno ispred stajališta JUG, dok su linije 18 i 39 prilagođene i saobraćaju u njegovoj neposrednoj blizini. Uvedena je i nova autobsuka linija KC1, koja saobraća na relaciji Beograd Jug - Klinički centar, sa intervalom polazaka na svakih 15 minuta. Za sve koji dolaze privatnim vozilima obezbeđen je i parking.
Šalteri za kupovinu karata radiće od 5:30 do 22 časa, dok će karte na kartomatima biti dostupne 24 časa dnevno. Kupovina karte na šalteru ili automatu omogućava jednostavniji i brži početak putovanja - putnik dobija svoje sigurno mesto u autobusu, bez čekanja i zadržavanja pri ulasku.
Stajalište ima 18 perona za turističke, međugradske i prigradske linije, što omogućava jasan i protočan sistem bez zadržavanja. Putnicima će na raspolaganju biti nadstrešnice, klupe, uređeni toaleti i svi prateći sadržaji zakomforan boravak..
Otvaranjem stajališta „Jug“, Beograd se dodatno približava modelima velikih evropskih gradova, gde autobuski saobraćaj nije koncentrisan na jednoj lokaciji, već raspoređen na više terminala radi efikasnijeg kretanja.
Efekti su višestruki: brže putovanje, manje zadržavanje u centru i smanjenje saobraćajnog pritiska na najopterećenije gradske pravce.
Za grad to znači nešto još važnije - predvidljiviji tok saobraćaja, manje gužve u špicu i efikasniji ulazak i izlazak iz Beograda.
Stajalište „Jug“ nije samo novo mesto za ukrcavanje. Ono je deo sistema koji menja način na koji Beograd diše.