Maj u Srbiji donosi niz značajnih datuma iz pravoslavnog kalendara, a među njima su i neke od najrasprostranjenijih krsnih slava.

Iako ovaj mesec nema toliko slavskih dana kao zimski period, nekoliko velikih svetitelja okuplja hiljade domaćinstava za slavskim stolom.

Đurđevdan otvara sezonu slava

Prva velika slava u maju je 6. maj – Sveti Georgije (Đurđevdan), jedan od najčešćih zaštitnika srpskih porodica. Ovaj praznik tradicionalno označava dolazak proleća, a prati ga niz običaja – od pletenja venaca do ranog ustajanja i umivanja na reci.

Markovdan i Sveti Vasilije okupljaju vernike

Već dva dana kasnije, 8. maja, obeležava se Sveti Marko (Markovdan), koji se u pojedinim krajevima Srbije slavi kao krsna slava.

Posebno mesto ima 12. maj – Sveti Vasilije Ostroški, jedan od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu. Ovaj dan mnogi slave kao svoju slavu, dok hiljade vernika posećuje manastire i crkve širom zemlje.

Letnji Nikola – slava koju mnogi ne preskaču

Jedan od datuma koji se često obeležava u srpskim domovima je 22. maj – Sveti Nikola (letnji Nikoljdan). Iako je glavni Nikoljdan u decembru, ovaj "letnji" datum mnogi slave kao preslavu ili dodatni slavski dan, a ima i porodica kojima je upravo ovaj dan glavna slava.

Ređe slave, ali važni datumi

U maju se beleži i 24. maj – Sveti Ćirilo i Metodije, koji se u manjem broju porodica slavi kao krsna slava, ali ima veliki značaj za srpsku kulturu i pismenost.

Veliki praznici bez porodične slave

Pored krsnih slava, maj donosi i važne crkvene praznike:

- 21. maj – Spasovdan (Vaznesenje Gospodnje), koji se obeležava kao zavetna slava mnogih gradova, među kojima je i Beograd.

- 31. maj – Duhovi (Sveta Trojica), jedan od najvećih praznika u pravoslavlju, često obeležen kao seoska ili crkvena slava.

Maj možda nema najviše slava u kalendaru, ali donosi nekoliko izuzetno značajnih datuma koji se masovno obeležavaju u Srbiji. Od Đurđevdana, preko Svetog Vasilija, do letnjeg Nikole, ovaj mesec okuplja porodice, neguje tradiciju i podseća na bogato duhovno nasleđe koje se prenosi generacijama.