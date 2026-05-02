Prvomajski uranak se završio, ali su činije ostale pune. Mnogi Srbi će i danas i sutra ručati hladne ćevape i pljeskavice, ali stručnjaci upozoravaju da meso sa roštilja ima svoj "rok trajanja", koji je kraći nego što mislite.

Donosimo vam vodič - koliko tačno meso sme da stoji, kako ga pravilno podgrejati i koji su jasni znaci da je ipak vreme za kantu.

Zlatno pravilo "dva sata"

Tajna roštilj majstora za savršeno meso

Najveća opasnost ne leži u samom stajanju u frižideru, već u tome koliko je meso provelo "na otvorenom" pre nego što ste ga spakovali.

Van frižidera: Ako je meso na izletištu, na sobnoj temperaturi (ili suncu), stajalo duže od dva sata, rizik od razvijanja bakterija poput salmonele ili ešerihije drastično raste.

U frižideru: Pravilno termički obrađeno meso (dobro pečen roštilj) u frižideru može da stoji 3 do 4 dana. Sve preko toga je ruski rulet sa zdravljem.

Kako pravilno čuvati ostatke?

Nemojte meso ostavljati u šerpama u kojima ste ga doneli sa izleta.

Hlađenje: Meso prebacite u čiste, plitke posude sa poklopcem čim dođete kući.

Bez mešanja: Ne mešajte pečeno meso sa svežim salatama ili prilozima u istoj posudi, jer povrće brže propada i može "pokvariti" meso.

Zamrzivač: Ako znate da nećete pojesti sve u naredna dva dana, roštilj možete zamrznuti. Tako može stajati do 3 meseca, ali će nakon odmrzavanja biti nešto suvlje.

Najveća zabluda o podgrevanju

Mnogi misle da će podgrevanjem u mikrotalasnoj "ubiti" sve loše, ali to nije uvek slučaj.

Podgrevajte samo jednom: Meso se podgreva samo onoliko koliko planirate da pojedete u tom trenutku. Višestruko hlađenje i grejanje je najbrži put do trovanja hranom.

Visoka temperatura: Meso mora biti vrelo, a ne samo mlako. Ako koristite tiganj, dodajte par kapi vode i poklopite da bi vodena para prodrla u sredinu ćevapa.

Kada je roštilj definitivno za bacanje?

Ne oslanjajte se samo na miris. Bakterije često ne menjaju miris mesa u početku. Ipak, ove tri stvari su znak za uzbunu: