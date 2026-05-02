Da li smete da jedete roštilj od juče? Ako meso stoji duže od ovoliko, rizikujete opasno trovanje: Jedna greška sa frižiderom je kobna!
Prvomajski uranak se završio, ali su činije ostale pune. Mnogi Srbi će i danas i sutra ručati hladne ćevape i pljeskavice, ali stručnjaci upozoravaju da meso sa roštilja ima svoj "rok trajanja", koji je kraći nego što mislite.
Donosimo vam vodič - koliko tačno meso sme da stoji, kako ga pravilno podgrejati i koji su jasni znaci da je ipak vreme za kantu.
Zlatno pravilo "dva sata"
Najveća opasnost ne leži u samom stajanju u frižideru, već u tome koliko je meso provelo "na otvorenom" pre nego što ste ga spakovali.
Van frižidera: Ako je meso na izletištu, na sobnoj temperaturi (ili suncu), stajalo duže od dva sata, rizik od razvijanja bakterija poput salmonele ili ešerihije drastično raste.
U frižideru: Pravilno termički obrađeno meso (dobro pečen roštilj) u frižideru može da stoji 3 do 4 dana. Sve preko toga je ruski rulet sa zdravljem.
Kako pravilno čuvati ostatke?
Nemojte meso ostavljati u šerpama u kojima ste ga doneli sa izleta.
Hlađenje: Meso prebacite u čiste, plitke posude sa poklopcem čim dođete kući.
Bez mešanja: Ne mešajte pečeno meso sa svežim salatama ili prilozima u istoj posudi, jer povrće brže propada i može "pokvariti" meso.
Zamrzivač: Ako znate da nećete pojesti sve u naredna dva dana, roštilj možete zamrznuti. Tako može stajati do 3 meseca, ali će nakon odmrzavanja biti nešto suvlje.
Najveća zabluda o podgrevanju
Mnogi misle da će podgrevanjem u mikrotalasnoj "ubiti" sve loše, ali to nije uvek slučaj.
Podgrevajte samo jednom: Meso se podgreva samo onoliko koliko planirate da pojedete u tom trenutku. Višestruko hlađenje i grejanje je najbrži put do trovanja hranom.
Visoka temperatura: Meso mora biti vrelo, a ne samo mlako. Ako koristite tiganj, dodajte par kapi vode i poklopite da bi vodena para prodrla u sredinu ćevapa.
Kada je roštilj definitivno za bacanje?
Ne oslanjajte se samo na miris. Bakterije često ne menjaju miris mesa u početku. Ipak, ove tri stvari su znak za uzbunu:
- Sluzava površina: Ako su ćevapi ili kobasice postali "lepljivi" ili klizavi pod prstima.
- Promena boje: Ako meso dobije zelenkastu ili čudnu sivu nijansu koja odudara od one nakon pečenja.
- Miris na kiselinu: Svaki oštar ili kiselkast miris znači da je proces kvarenja odmakao.