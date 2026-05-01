U manjim sredinama u Srbiji često se mogu čuti priče o brakovima u kojima se susreću različite kulture, jezici i običaji - najčešće Srba i Albanki. Iako ovakvi brakovi ponekad nailaze na predrasude, mnogi od njih pokazuju da se zajednički život može graditi na ljubavi, poštovanju i razumevanju - bez obzira na poreklo.

Jedna takva priča dolazi iz sela Gamzigrad kod Zaječara, gde žive Dragiša Trujić i njegova supruga Albanka Zana Isufi iz Skadra, koja je zajedno sa sinom Ergejsom u Gamzigrad došla pre tačno 13 godina, kada se udala za Dragišu.

Spoj različitih kultura ali i ljubavi

Zana i Dragiša

Njihov dolazak u ovo selo vezan je za porodičnu priču koja traje već godinama i u kojoj su se, kako su sami akteri pre par godina rekli za Jutjub kanalu "ZA Media", spojile različite kulture, ali i velika ljubav.

Zana je u Gamzigrad došla 2013. godine, kada se udala za Dragišu Trujića. Pored različitog porekla i nacionalnosti, između njih postoji snažna veza zasnovana na međusobnom poštovanju i razumevanju.

"Slažemo se, ljubav, sloga, mir, poštuje ona mene, poštujem ja nju", naveo je pre 13 godina Dragiša, ističući da je iznenađen koliko su odnosi dobri u njihovoj porodici.

Ubrzo za njim se oglasila i sama Zana, pa sa osmehom na licu dodala:

"Imam decu zdravu, muža zdravog, dobro ide".

Kako je iz Albanije u Srbiju došla zajedno sa sinom Ergejsom iz prvog braka, on se, kako kaže, uspešno uklopio u novu sredinu i za oko pet meseci naučio srpski jezik.

"Ne znam zašto postoji mržnja"

Meštani sela su Zanu, prema njenim rečima, uglavnom lepo prihvatili, iako je priznala da su postojali i pojedinci koji su je gledali popreko. Upravo zbog toga je otvoreno govorila i o međunacionalnim odnosima i netrpeljivosti koju, kako kaže, ne razume.

Sin iz prvog braka sa svojom polusestrom.

"Svi ljudi su isti, Srbi, Albanci, katolici, pravoslavci… Ne znam zašto postoji mržnja", navodi Zana.

Zbog života u Srbiji, Zana je u prvim godinama nakon dolaska, odnosno nakon udaje 2013. godine, bila razdvojena od svoje porodice u Skadru, pa je tada izrazila želju i nadu da će imati priliku da sa suprugom i decom ode u rodni kraj i ponovo vidi svoje najbliže.

Iako priča iz Gamzigrada nije nova, ona i godinama kasnije ostaje jedna od onih koje se rado prepričavaju jer na jednostavan način pokazuje da ljubav zaista ne poznaje granice, ni kada su u pitanju poreklo, ni kultura, ni jezik.