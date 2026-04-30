Princ Filip Karađorđević prisustvuje danas zajedno sa suprugom princezom Danicom centralnim svečanostima povodom 80. rođendana kralja Karla XVI Gustafa, koja se održavaju u Kraljevskoj palati u Stokholmu, uz prisustvo brojnih članova evropskih i svetskih kraljevskih porodica.

Svečani program započeo je dolaskom zvanica u Kraljevsku palatu, nakon čega je u Kraljevskoj kapeli služen tradicionalni Te Deum. Upravo tokom ove ceremonije princ Filip i princeza Danica imali su zapaženo mesto tik uz švedsku kraljevsku porodicu, što dodatno svedoči o bliskim odnosima dve dinastije. Posebnu ličnu dimenziju ovom događaju daje bliska porodična veza – prestolonaslednica Viktorija, ćerka švedskog kralja, venčana je kuma princa Filipa i princeze Danice. Upravo ovaj kumovski odnos doprineo je i vidljivom mestu srpskog para tokom centralnih ceremonija, kao i srdačnoj atmosferi koja je pratila njihovo učešće, saopšteno je iz Kabineta princa Filipa.

Foto: Kancelarija princa Filipa

Obeležavanje jubileja nastavljeno je svečanom smenom straže u spoljašnjem dvorištu palate, kao i posebnim muzičkim programom – horskim omažom u čast švedskog kralja, u kojem su učestvovali horovi iz čitave Švedske.

Srpsku kraljevsku porodicu predstavljali su i prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina, čime je dodatno istaknut značaj ovog događaja za međudržavne i porodične odnose.

„Učešće naše porodice na ovoj proslavi ima dublje značenje – podseća na snažne istorijske, porodične i kulturne veze koje povezuju Srbiju i Švedsku, kao i na našu odgovornost da te veze čuvamo i dalje razvijamo“, poručio je princ Filip.

Zvanični program nastavljen je svečanim ručkom koji je priredio Gradski savet Stokholma u Gradskoj kući, jednom od najznačajnijih simbola švedske prestonice. U večernjim satima u Državnoj sali Kraljevske palate biće održana gala večera, koja predstavlja krunu obeležavanja ovog jubileja.

Foto: Kancelarija princa Filipa

Posebnu pažnju javnosti privlačiće i prvo pojavljivanje srpskog prinčevskog para u svečanom, „kraljevskom“ izdanju – sa porodičnim odlikovanjima, što predstavlja značajan simbol kontinuiteta tradicije i dostojanstva dinastije Karađorđević.

Proslava je okupila brojne predstavnike kraljevskih porodica iz Evrope i sveta, uključujući članove kraljevskih kuća Švedske, Danske, Norveške, Belgije, Holandije, Španije, Luksemburga, Lihtenštajna, Tajlanda, Rumunije i Grčke, što je događaju dalo izrazito međunarodni karakter.