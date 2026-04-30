Praznik rada u Čukaru Peki, najmladjem rudniku i Srbiji: Rad rudara - temeljj uspeha i razvoja
U najmlađem i najmodernijem rudniku u Srbiji – Čukaru Peki, koji posluje u okviru kompanije Serbia Zijin Mining, Međunarodni praznik rada obeležen je snažnom porukom zahvalnosti i poštovanja prema zaposlenima.
Generalni direktor kompanije, Su Jongding, uputio je čestitku svim radnicima i kolegama, ističući da su upravo njihov trud, odgovornost i predanost ključni temelj uspeha i razvoja kompanije.
- Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućujem vam iskrene čestitke i izražavam duboko poštovanje za trud, odgovornost i predanost koje svakodnevno pokazujete u obavljanju svojih dužnosti. Vaš trud, znanje i zajedništvo predstavljaju temelj uspeha naše kompanije i snagu na kojoj gradimo našu budućnost. Svaki rezultat koji ostvarujemo proizvod je vaše posvećenosti, profesionalizma i spremnosti da zajedno savladamo sve izazove“, poručio je Su Jongding.
On je naglasio da je Prvi maj prilika da se rad prepozna kao jedna od najvažnijih društvenih vrednosti, ali i da se još jednom potvrdi da bezbednost i zdravlje zaposlenih ostaju apsolutni prioritet, posebno u rudarskoj industriji gde je odgovornost velika.
„Bezbedni uslovi rada predstavljaju osnovni preduslov za zaštitu života svakog zaposlenog, najviše vrednosti kojoj svi težimo“, istakao je direktor.
U svojoj čestitki, Su Jongding podsetio je i na značaj kontinuiranog unapređenja uslova rada, višeg životnog standarda zaposlenih i sigurnije budućnosti njihovih porodica, naglašavajući da kompanija ostaje posvećena ulaganju u ljude i razvoj radnog okruženja u kojem se rad ceni, a zaposleni poštuju.
„Uveren sam da ćemo zajedničkim naporima nastaviti da ostvarujemo nove uspehe, stvaramo još bolje uslove za buduće generacije i gradimo kompaniju na koju svi možemo biti ponosni. Želim vam da praznik provedete u miru, dobrom zdravlju i prijatnom raspoloženju, u krugu svojih porodica i najmilijih. Srećan 1. maj - Međunarodni praznik rada“, poručio je generalni direktor kompanije Serbia Zijin Mining.