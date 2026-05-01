Na današnji dan, 1. maja 1999. godine, u jeku NATO agresije na Srbiju, dogodio se jedan od najtragičnijih napada na civile kada je putnički autobus Niš-ekspresa pogođen projektilom dok je prelazio most u selu Lužane, nad rekom Lab, nedaleko od Podujeva, dvadesetak kilometara severno od Prištine.

Ubijeno je 46 osoba, među njima četrnaestoro dece, kako Srba tako i Albanaca, dok su četiri osobe preživele. Vidno obeleženo, crveno vozilo gađano je po vedrom vremenu oko 13.00 časova, projektilima AGM-114 iz Apača AH-64. Bila je subota, 39. dan NATO agresije. Most nad rekom Lab nije razoren, ali je autobus broj 446 niškog prevoznika prepolovljen nakon direktnog pogotka – polovina vozila pala je u reku, dok je drugi deo ostao u plamenu na mostu. Autobus, koji je tog dana razoren u Lužanima, saobraćao je redovnom trasom Niš–Priština, preko Podujeva, a iz Niša je, pun putnika, krenuo u 09.50 tog prepodneva.

Po dolasku vozila hitne pomoći, i ono je bilo meta – dva projektila pala su ispred medicinskog vozila sa ekipom iz Prištine koja je stigla kako bi pomogla povređenima, pri čemu je jedan lekar teško ranjen u glavu. Novinari, među kojima i strani reporteri, koji su takođe došli na mesto tragedije, izbegli su stradanje u ponovljenom bombardovanju.

Napad na autobus Niš ekspresa u Lužanima

Tih dana NATO avioni su izbacivali letke nad Srbijom, posebno nad Beogradom, uz poruku da "NATO štiti nezaštićene na Kosovu i Metohiji". Već narednog dana, obraćajući se novinarima, predstavnici NATO su, uprkos činjenici da su bili suočeni sa nedopustivim posledicama napada, naveli da je meta bio most, dok je autobus, prema njihovim tvrdnjama, slučajno pogođen jer se kretao putem koji su koristile vojska i policija.

U znak sećanja na stradalu decu, Nikolu koji je tada punio sedamnaest godina i petnaestogodišnju Mariju Petrović, koji su zajedno sa bakom Smiljanom izgubili život u ovom napadu, u Gračanici su dve susedne ulice dobile njihova imena, kako bi se sačuvalo sećanje na njih. Na spomen-ploči postavljenoj u selu Lužane, koju je otkrio predsednik opštine Podujevo, navedeno je 31 ime stradalih albanske nacionalnosti, dok se pod rednim brojem 32 nalaze tri tačke, bez imena Marije, Nikole, njihove bake Smiljane i drugih ubijenih Srba.