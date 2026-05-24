Dvoje ljudi je povređeno kada je manji avion, koji je leteo iz Slovačke, morao prinudno da sleti na livadu kod Vlašića u BiH. Povodom ovog incidenta, Ignjatović je objasnio razlike između savremenih i starijih tipova malih aviona, ukazujući na rizike na početku letnje sezone letenja i upozoravajući na važnost detaljne pripreme.

Koliko su avioni koji se koriste za obuku rizični, za "Redakciju", otkrio je Stevan Ignjatović, pilot u penziji.

- Najpre bih istakao da je reč o dva potpuno različita tipa aviona. Ovaj koji je pao u Francuskoj, u Alpama, pripada kategoriji najsavremenijih malih sportskih aviona - reč je o "Cirusu", američke proizvodnje, izuzetno opremljenom i sa vrhunskim letačkim karakteristikama. S druge strane, avion koji je imao problem iznad Bosne je "Zlin", letelica starije tehnologije i tehničkih rešenja. To je četvorosed koji se proizvodi u više varijanti - od akrobatskih do školskih, namenjenih obuci pilota - počeo je Ignjatović

Stevan Ignjatović, pilot u penziji

"Bez dobre pripreme nema bezbednog leta"

Kada govorimo o početku godine, treba imati u vidu da mnogi mali avioni tada ulaze u sezonu letenja, što često donosi i određene rizike. Piloti su željni letenja, žele da pokažu svoje veštine, i upravo tu može nastati problem, istakao je.

- Lično sam uvek insistirao na temeljnoj pripremi za svaki let - i to sam radio više od 12.500 puta tokom karijere. Kada sam se vratio svojoj prvoj ljubavi, maloj avijaciji i aeroklubovima, u Trsteniku smo uveli praksu da pred svaku sezonu zajedno analiziramo sve - šta, kada, kako i zašto radimo. To podrazumeva detaljnu pripremu svakog leta: proveru tehničke ispravnosti aviona, kompletnu dokumentaciju, ali pre svega - meteorološke uslove. Vremenska situacija je ključna.

Kako kaže Ignjatović, svi aeroklubovi koji poseduju školske avione za obuku i turističke letove, kao i privatni vlasnici koji drže letelice u aeroklubovima ili na privatnim aerodromima, moraju da poštuju stroge tehničke norme. Tačno je propisano šta se radi nakon 50 sati letenja - šta se proverava, menja ili zamenjuje novim delovima. Isto važi i za interval od 100 sati naleta.

- Naime, mali avioni praktično nemaju zaštitu od zaleđivanja. Osim osnovnog grejanja karburatora ili pojedinih delova motora, ne postoji ozbiljnija zaštita. I zato se može dogoditi da i usred dana, po vedrom i naizgled idealnom vremenu, dođe do zaleđivanja. Na određenim visinama, zbog specifičnih uslova vlažnosti i temperature, može se formirati led na avionu. Taj led može da prekrije komandne površine i ozbiljno ugrozi upravljivost, ali i da dovede do gašenja motora - kaže on.

- U Srbiji je za kontrolu nadležan Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, koji kontroliše sprovođenje zakona, propisa i pravila. Međutim, retko koji aeroklub ima sopstvenu tehničku službu koja je licencirana i osposobljena da obavlja sve te preglede - za Kurir televiziju, zaključio je Ignjatović.

