Tehnička škola "Ivan Sarić” u Subotici uskoro će biti domaćin najsavremenijeg trening centra za dualno obrazovanje u Srbiji.

Gradonačelnik Stevan Bakić rekao je da je posebno ponosan što je upravo Subotica prepoznala značaj dualnog obrazovanja.

- Subotica je jedan od prvih gradova koji je prepoznao značaj dualnog obrazovanja. Ponosan sam na naše stručne škole, ali i posebno ponosan na naše privrednike koji su od prvog dana otvorili vrata svojih kompanija za mlade ljude, jer su spoznali svrhu i značaj dualnog obrazovanja. Mnogi od mladih ljudi koji su učili zanat u tim kompanijama su upravo i ostvarili svoje prvo zaposlenje, a privrednici su dobili mlad i stručan kadar - rekao je Bakić.

- U Tehničkoj školi Ivan Sarić biće otvoren savremeni trening centar, gde će se znanje pretvarati u praksu, praksa u iskustvo, a iskustvo će biti to koje će voditi ka uspehu. To je nešto najsavremenije što može da ima jedan grad, jedna država - rekao je Bakić, dodajući da mu je direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje Gabrijela Grujić poručila da će oprema biti pravo iznenađenje.

Grujićeva je istakla da Subotica nije slučajno izabrana za ovakav projekat.

- Od prvog dana uvođenja dualnog obrazovanja, zapravo Subotica i subotićke škole su bili lideri. Vaše škole, kao što su Ivan Sarić, Politehnika i Hemijska škola, sa zaista impozantnim velikim brojem učenika, ali još više programa, devet programa u Politehničkoj i pet programa u nekoliko područja rada - rekla je direktorka.

Prema njenim rečima, rezultati su konkretni.

- Statistika kaže da 50 odsto mladih ljudi odmah po završetku obrazovanja ne mora da šalje na mnogo mesta svoje biografije i da očekuje posao, nego su prepoznati kao mladi kandidati koji odmah mogu da započnu svoju karijeru.

Ona je objasnila i šta tačno trening centar znači za učenike.

- Trening centar je zapravo nadogradnja svega i preduslov da mladi ljudi, u drugoj godini svog školovanja u stručnom obrazovanju, uđu potpuno funkcionalni, osposobljeni i funkcionalno pismeni. Predsednici kompanija očekuju od njih viši nivo produktivnosti, ali i pre svega njihovu zainteresovanost za buduću karijeru - rekla je Grujićeva.

Kancelarija za dualno obrazovanje raspisala je i konkurs "Ideja, akcija, inovacija" s nagradom od milion dinara. Konkurs je otvoren od 9. aprila do 15. maja, a prijaviti se mogu učenici svih subotičkih škola, stručnih, umetničkih, kao i gimnazija.

- Očekujemo da će to biti sjajan tim na osnovu iskustva Subotice. Mladi mogu da pokažu da sve ono što su stekli u realnom radnom okruženju, da su učili na drugačiji način, da nisu učili samo za ocenu, nego su procenjivali svoja teorijska znanja jer su dobili realni radni zadatak i uspešno su uspeli da ga realizuju - rekla je Grujićeva.

Pobednici će svoju ideju moći da predstave na EXPO izložbi, a nagradu preuzeti na sajmu Kancelarije u oktobru. Grujićeva je naglasila šta EXPO predstavlja.

- EXPO nije samo Beograd, to je savremena istorija Srbije. Mi ćemo naše zainteresovane kandidate iz svih zemalja, a njih je preko 135 na Ekspu za sada, dovoditi u sve gradove tamo gde imamo šta da prikažemo. Verujem da Subotica zaista uz ovaj resurs otvorenog trening centra ima šta da prikaže - rekla je direktorka.

Bakić je dodao da je EXPO prilika da se Srbija pokaže svetu.

- EXPO je trenutak kada ćemo svetu pokazati da Beograd nije samo domaći, da je Beograd lider u idejama, lider u hrabrosti i lider u viziji - poručio je gradonačelnik.

Na skupu je govorio i Milan Pavlović, menadžer volonterskog programa BRS EXPO kompanije, koji je najavio da program počinje 15. maja, godinu dana pre otvaranja manifestacije.

- Zaista želimo da se mladi iz čitave Srbije uključe u Ekspo program, da budu volonteri i da doprinesu promovisanju naše zemlje na najveći mogući način - rekao je Pavlović.