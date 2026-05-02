Grad Niš i ove godine pruža podršku mladim sportskim talentima kroz dodelu stipendija, za koje su sredstva obezbeđena u gradskom budžetu. Javni poziv je zvanično raspisan 24. aprila, a pravo učešća imaju sportisti na osnovu rezultata ostvarenih tokom 2025. godine.

Kandidate predlažu teritorijalni ili granski sportski savezi, čime se dodatno osigurava stručna selekcija i prepoznavanje najperspektivnijih pojedinaca. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnom sajtu Grada Niša i na oglasnim tablama nadležnih službi.

Prijava se dostavlja u pisanoj i elektronskoj formi, uz obaveznu dokumentaciju koja obuhvata dokaz o prebivalištu na teritoriji grada, potvrde o postignutim sportskim rezultatima, kao i druge relevantne podatke o dosadašnjim uspesima. Svi detalji konkursa, uključujući potrebnu dokumentaciju, dostupni su na zvaničnom sajtu grada.

Pravo na godišnju stipendiju imaju sportisti mlađi od 26 godina koji su perspketivni članovi sportskih organizacija, zatim reprezentativci u svojoj kategoriji od 15 do 20 godina, kao i mladi talenti koji su osvojili jedno od prva tri mesta na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Uslovi za konkurisanje podrazumevaju da kandidat ima prebivalište u Nišu najmanje godinu dana, da je član lokalnog sportskog kluba, da nije u radnom odnosu.

Visina stipendije biće utvrđena u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, a isplata će se vršiti u 12 mesečnih rata. Konačna lista stipendista biće objavljena na zvaničnom sajtu Grada Niša, čime će javnost biti pravovremeno informisana o izabranim kandidatima.

Prošle godine Grad Niš je nagradio 75 mladih sportista, a visina stipendije je iznosila 10.000 dinara mesečno.