Kada je dečja bezbrižnost naglo prekinuta bolešću sa samo devet godina, jedan nesebičan čin ljubavi vratio je nadu i osmeh na lice mladom Mihajlu Simiću.

Njegova tetka, Milena Veselinović, postala je njegov heroj i spasiteljka onog trenutka kada mu je donirala svoj bubreg i time mu produžila i spasila život.

Zahvaljujući njenoj neverovatnoj hrabrosti, Mihajlo je izbegao dugogodišnje čekanje na listi i mučne odlaske na dijalizu, te danas ponovo može da trči i bude zdravo dete.

Transplantacija je uspešno obavljena u jednoj privatnoj bolnici. Mihajlo danas sa osmehom ističe da se oseća neuporedivo bolje i dodaje:

Mihajlo Simić Foto: Prva TV printscreen

- Osećam se kao da transplantacija nije bila pre devet meseci nego pre dve godine - radosno je rekao dečak.

Samo dva meseca nakon intervencije, ovaj neverovatni dečak vratio se svojim uobičajenim aktivnostima i seo u klupe šestog razreda. Tamo su ga ispred škole sa nestrpljenjem dočekali najbolji drugari Vuk Kocić i Dimitrije Bogojević, sa kojima je zajedno ušao u učionicu.

Uprkos odsustvu, Mihajlo je odličan đak, a omiljeni predmet mu je srpski jezik.

Tetkina hrabrost i nesebičnost

Milena Veselinović Foto: Prva TV printscreen

Kada je saznala da može da bude donor, tetka Milena se nije dvoumila ni jednog trenutka i bila je presrećna što može da pomogne. Priznaje da se jedino plašila mogućnosti da joj na analizama pronađu neki zdravstveni problem koji bi je sprečio u nameri da spasi bratanca, s obzirom na to da donor mora biti potpuno zdrav.

Njen oporavak je bio izuzetno brz jer je operacija vađenja bubrega obavljena laparoskopski, što je minimalno invazivna procedura, pa danas odlično funkcioniše i uopšte ne primećuje nedostatak jednog organa.

Heroji u belim mantilima i snažna poruka

Mihajlo i njegova porodica nose predivna iskustva iz bolnice, gde su lekari i medicinsko osoblje bili izuzetno ljubazni, puni razumevanja i pružali im ogromnu podršku.

Dečak se posebno seća doktora koji ga je neposredno pred operaciju ohrabrio i obećao mu da će kući otići boljeg zdravlja, zbog čega tog lekara danas smatra svojim junakom.

Foto: Prva TV printscreen

Svoju i Mihajlovu priču plemenita tetka Milena je zaključila snažnom porukom za sve ljude: