Ušli u nekadašnju tajnu bazu iz doba Jugoslavije, pa ostali bez teksta: Hodnici kriju jezivu tišinu, a na izlazu ih dočekao neverovatan prizor! VIDEO
Umesto u nekom od hotela i apartmana na jadranskom ostrvu Vis, Alen Banković i Nino Kocijan - autori popularnog YouTube kanala "Terra Croatia" - odlučili su da prespavaju u strateškom vojnom objektu iz vremena bivše Jugoslavije.
Pošto su pronašli ulaz u nekadašnju tajnu bazu i ispitali njenu unutrašnjost, podigli su šator duboko u betonskim hodnicima.
"Zrači nekom posebnom istorijom"
"Tražili smo ga pola sata po mraku. Na ostrvu je noć drugačija, tišina je apsolutna, a beton ovih objekata zrači nekom posebnom istorijom", poručili su istraživači.
Tek ujutru su uspeli da otkriju koliko je zapravo monumentalan objekat u kojem su proveli noć.
Kako su opisali, reč je o ogromnom bunkerukoji se sastoji od levog i desnog krila, a njegova primarna namena je bila skladištenje i servisiranje torpeda i morskih mina.
Alen i Nino su pronašli prostrane prostorije u kojima je nekada servisirano naoružanje, kao i očuvane šine koje vode duboko u unutrašnjost brda, gde se opasan teret čuvao na sigurnom.
"Lokacija koja oduzima dah"
Po izlasku iz bunkera, dočekalo ih je još jedno iznenađenje koje su, u šali, nazvali pravim "luksuzom", prenosi Večernji list.
"Kad smo se ujutru probudili i izašli napolje, shvatili smo da smo spavali u prvom redu do mora. To je lokacija koja oduzima dah, a koju su decenijama poznavali samo odabrani vojnici", istakao je Alen.
Istraživači su najavili da planiraju da uđu u više od deset skrivenih vojnih objekata koji su ostrvo Vis godinama činili "nepotopivim nosačem aviona" na Jadranu.
(Kurir.rs/Večernji list)