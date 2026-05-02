Umesto u nekom od hotela i apartmana na jadranskom ostrvu Vis, Alen Banković i Nino Kocijan - autori popularnog YouTube kanala "Terra Croatia" - odlučili su da prespavaju u strateškom vojnom objektu iz vremena bivše Jugoslavije.

Pošto su pronašli ulaz u nekadašnju tajnu bazu i ispitali njenu unutrašnjost, podigli su šator duboko u betonskim hodnicima.

"Zrači nekom posebnom istorijom"

Foto: You tube Printscreen/Terra Croatia

"Tražili smo ga pola sata po mraku. Na ostrvu je noć drugačija, tišina je apsolutna, a beton ovih objekata zrači nekom posebnom istorijom", poručili su istraživači.

Tek ujutru su uspeli da otkriju koliko je zapravo monumentalan objekat u kojem su proveli noć.

Foto: You tube Printscreen/Terra Croatia

Kako su opisali, reč je o ogromnom bunkerukoji se sastoji od levog i desnog krila, a njegova primarna namena je bila skladištenje i servisiranje torpeda i morskih mina.

Alen i Nino su pronašli prostrane prostorije u kojima je nekada servisirano naoružanje, kao i očuvane šine koje vode duboko u unutrašnjost brda, gde se opasan teret čuvao na sigurnom.

"Lokacija koja oduzima dah"

Po izlasku iz bunkera, dočekalo ih je još jedno iznenađenje koje su, u šali, nazvali pravim "luksuzom", prenosi Večernji list.

"Kad smo se ujutru probudili i izašli napolje, shvatili smo da smo spavali u prvom redu do mora. To je lokacija koja oduzima dah, a koju su decenijama poznavali samo odabrani vojnici", istakao je Alen.

Alen i Nino, poznati jutjuberi odlučili su da prespavaju u strateškom vojnom objektu iz vremena bivše Jugoslavije. Foto: You tube Printscreen/Terra Croatia