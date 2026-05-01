Američki predsednici, prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, imaju pravo da samostalno odlučuju o izvođenju vojnih operacija i to ako su one odgovor na neposrednu pretnju ili napad na SAD. Kada tih 60 dana istekne, neophodno je da se odobrenje za nastavak rata razmatra u Kongresu. Baš ova situacija zatiče Donalda Trampa, i to danas kada je isteklo 60 dana od napada Amerike i Izraela na Iran, koji se desio 28. februara.