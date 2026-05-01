Širom Srbije danas je promenljivo oblačno i prohladno vreme za ovo doba godine, uz temperature oko 15 stepeni, a najsunčanije i najtoplije je na severu zemlje i u Beogradu.

Iako nas narednih dana očekuje povratak pravog proleća, već sada se nazire i nestabilnost.

I vikend pred nama biće prohladan za ovaj deo godine, ali se očekuje toplije u odnosu na prethodne dane.

Ujutro će biti veoma hladno, još ponegde uz slab prizemni mraz.

Maksimalna temperatura biće od 14°C na jugu do 22°C na severu Srbije, u Beogradu oko 20°C.

Od ponedeljka se očekuje osetno toplije i pravo prolećnovreme.

Već u ponedeljak maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni.

U nastavku sedmice biće još toplije, a najtoplije biće u utorak i u sredu.

Maksimalna temperatura biće i iznad 25 stepeni, lokalno i do letnjih 28 stepeni.

Početak sedmice doneće dosta sunca.

Već u utorak, 5. maja, povećanje oblačnosti, ponegde u planinskim predelima uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom, koji se tokom večeri i noći ponegde očekuju i na severu, zapadu i jugozapadu Srbije.

U sredu sa zapada i sa Jadrana jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Od četvrtka malo svežije, ali i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Biće umereno toplo, uz temperature od 20 do 25 stepeni, ali zbog nestabilnosti i sparno.

Povećana nestabilnost usloviće nad delovima Srbije i opasnost od grmljavinskih oluja sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Ove nepogode su vrlo lokalnog karaktera i na malom prostoru i potpuno su uobičajene za ovaj deo godine, a najintenzivnije su tokom maja i juna.