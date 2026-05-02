Mala Natalija, devojčica koja je donedavno maštala o svojoj sobi i komadiću prostora u kojem bi mogla da sanja, više ne mora da zamišlja bolji život. Taj život joj dolazi.

Humanitarac Marko Nikolićobjavio je vest koja je mnogima vratila veru u ljude:

"Natalija će dobiti svoju kuću. Još jedan život koji počinje ispočetka. Još jedna nada koja više nije samo san", napisao je Nikolić na mrežama.

Mala Natalija

Nakon potresnog snimka koji je obišao društvene mreže i pokrenuo lavinu emocija, dobri ljudi nisu ostali nemi. Ujedinili su se oko jednog cilja - da jednom detetu vrate detinjstvo.

Kuća u kojoj je Natalija do sada živela, sa oštećenim plafonom i bez osnovnih uslova, uskoro će postati prošlost. Umesto borbe za svaki dan, pred njom je početak koji nosi sigurnost, toplinu i ono najvažnije - osećaj da ima svoj dom.

Natalija živi u maloj, trošnoj kući sa zidovima sa kojih je otpao malter i tavanicom koja se umalo nije obrušila.

"Ovo nije samo zid i krov. Ovo je dokaz da ljubav postoji. Da empatija nije nestala. Da narod i dalje ima srce", poručio je Nikolić.

Natalija, devojčica koja je govorila da nekad nema šta da jede i koja je najviše želela mali radni sto i svoju sobu, sada dobija mnogo više od toga - dobija šansu za normalno detinjstvo.

Dobija mesto gde će učiti, sanjati i odrastati bez straha. Dobija početak.