Danas se obeležava 1. maj – praznik rada koji mnogi povezuju sa roštiljem, boravkom u prirodi i predahom od svakodnevice. Ipak, da li ste se ikada zapitali zašto se baš ovaj datum slavi širom sveta, te kako je postao simbol borbe za radnička prava?

Naime, 1. maj obeležava se kao međunarodni praznik rada, u znak sećanja na masovne proteste američkih radnika koji su 1886. godine u Čikagu izašli na ulice tražeći uvođenje osmočasovnog radnog vremena.

Posle tri dana protesta, 3. maja došlo je do obračuna sa policijom kada su poginula četiri sindikalca. Pobesneli zbog zločina policije, grupa anarhista, predvođena Avgustom Spajsom i Albertom Parsonsom, pozvala je radnike da se i sami naoružaju i nastave proteste, piše Istorijski zabavnik.

Sledećeg dana, osoba čiji identitet nikad nije utvrđen (veruje se da je u pitanju policijski agent-provokator) bacila je bombu koja je ubila 7 i ranila veliki broj policajaca. Gradske i državne vlasti pohapsile su osam anarhista, uključujući Parsonsa i Spajsa, optužile ih za ubistvo i osudile na smrt.