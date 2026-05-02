Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv - to mogu da urade na sledećim lokacijama:

Institut za transfuziju krvi Srbije 8-15 časova
Voždovac, Stadion Shopping Center, autobus 13-16 časova
Jagodina, Memorijal Dragana Markovića Palme, sportska hala 8-16 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

