Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv - to mogu da urade na sledećim lokacijama:

Institut za transfuziju krvi Srbije 8-15 časova

Voždovac, Stadion Shopping Center, autobus 13-16 časova

Jagodina, Memorijal Dragana Markovića Palme, sportska hala 8-16 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.