Slušaj vest

Tradicionalno obeležavanje Međunarodnog praznika rada u Srbiji gotovo je nezamislivo bez ranog odlaska u prirodu, mirisa dima i okupljanja oko bogate trpeze. Prvi maj je decenijama unazad sinonim za "uranke" na kojima su glavni akteri roštilj i prase na ražnju, dok se dan provodi u druženju uz hranu i piće, često zanemarujući kalendarske specifičnosti koje donosi hrišćanska tradicija.

Međutim, ove 2026. godine, situacija je specifična jer se praznik rada poklopio sa petkom, danom koji u pravoslavnoj tradiciji zauzima posebno mesto zbog posta i molitve. Dok se hiljade građana pripremaju za proslavu u prirodi, verski autoriteti podsećaju da vernici ne bi smeli da zaborave na duhovnu disciplinu zarad jednog popodneva uz meso i slavlje.

Povodom ove situacije, oglasio se sveštenik Aleksandar Praščević, koji je putem društvenih mreža uputio jasnu i direktnu poruku svim vernicima koji planiraju da prekrše post zbog praznične euforije. Njegove reči odjeknule su internetom, postavljajući pitanje prioriteta između tradicije roštiljanja i verskih pravila.

- Prvi maj ove godine pada na petak, što znači da ne roštiljamo i ne okrećemo prase. I ovaj petak se posti kao i svaki drugi. Čovek koji sebe može da kontroliše u uzimanju hrane može svašta. Ne dopustite da vas jedan praznik odalji od crkve – poručio je sveštenik Praščević u svom obraćanju.

On je istakao da je samokontrola ključna vrlina i da hrišćani ne bi trebali da dopuste da ih trenutni užitak u hrani odvoji od njihovih duhovnih obaveza. Prema njegovim rečima, poštovanje posta u danima koji su za to predviđeni predstavlja test volje i odanosti veri, koji ne bi smeo da padne pred mirisom praznične trpeze.

Ovaj apel izazvao je brojne reakcije u javnosti, dok se mnogi sada nalaze pred dilemom da li da se odreknu dugogodišnjih navika ili da poslušaju savet crkve i Prvi maj ove godine proslave uz posnu trpezu, čuvajući tako duhovni mir i tradiciju posta.

Kurir.rs/Telegraf.rs