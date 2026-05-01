Tokom prethodne noći kod ulaska u železničku stanicu Subotica, iz pravca Naumovićeva, nepoznata lica presekla su i ukrala oko 40 metara bakarnih provodnika, koji omogućavaju rad signalno-sigurnosnih uređaja na ovom delu brze pruge Beograd – Subotica, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Na taj način na pruzi za brzinu od 200 kilometara na sat između Naumovićeva i Subotice oštećena je železnička infrastruktura i direktno ugrožena bezbednost železničkog saobraćaja.

Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za detekciju i lokaciju kvarova i sistemima za zaštitu saobraćaja ETCS – nivo 2, koja je ugrađena na brzoj pruzi Beograd – Subotica, svi bezbedonosni sistemi su odmah reagovali, pa se saobraćaj vozova na ovoj deonici i pored krađe kablova odvija bezbedno i nesmetano.

Zbog krađe kablova između Beograda i Subotice voz "Soko" je prosečno tokom današnjeg dana kasnio sedam do deset minuta, a ostali vozovi tri do pet minuta.

Stručne ekipe "Infrastrukture železnice Srbije" su na terenu započele aktivnosti na popravci kablova i otklanjanju kvara na signalnim uređajima, kako bi železnički saobraćaj na brzoj pruzi što pre ponovo bio normalizovan.