UKRALI 40 METARA KABLOVA U SUBOTICI! Oglasila se "Infrastruktura železnice Srbije" - zbog krađe kasnili vozovi, bila ugrožena bezbednost saobraćaja
Tokom prethodne noći kod ulaska u železničku stanicu Subotica, iz pravca Naumovićeva, nepoznata lica presekla su i ukrala oko 40 metara bakarnih provodnika, koji omogućavaju rad signalno-sigurnosnih uređaja na ovom delu brze pruge Beograd – Subotica, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.
Na taj način na pruzi za brzinu od 200 kilometara na sat između Naumovićeva i Subotice oštećena je železnička infrastruktura i direktno ugrožena bezbednost železničkog saobraćaja.
Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za detekciju i lokaciju kvarova i sistemima za zaštitu saobraćaja ETCS – nivo 2, koja je ugrađena na brzoj pruzi Beograd – Subotica, svi bezbedonosni sistemi su odmah reagovali, pa se saobraćaj vozova na ovoj deonici i pored krađe kablova odvija bezbedno i nesmetano.
Zbog krađe kablova između Beograda i Subotice voz "Soko" je prosečno tokom današnjeg dana kasnio sedam do deset minuta, a ostali vozovi tri do pet minuta.
Stručne ekipe "Infrastrukture železnice Srbije" su na terenu započele aktivnosti na popravci kablova i otklanjanju kvara na signalnim uređajima, kako bi železnički saobraćaj na brzoj pruzi što pre ponovo bio normalizovan.
Infrastruktura železnice Srbije upozorava da se ovakvim krađama, posebno na brzoj pruzi gde vozovi saobraćaju 200 km/sat, direktno ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina, zaključuje se u saopštenju.