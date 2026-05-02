Planirani vikend u Rumuniji sa prijateljima trebalo je da bude kratak predah od svakodnevice, ali se pretvorio u pravu dramu na samom izlasku iz zemlje. Iako smo svi putovali sopstvenim prevozom i nismo očekivali nikakve komplikacije, novi EES sistem (Entry/Exit System) priredio nam je neprijatno iznenađenje koje je moglo da nas košta zabrane ulaska u Evropsku uniju, govori Beograđanin koji je zajedno sa prijateljima umalo ostao priveden na graničnom prelazu "Đerdap".

"Zarobljeni" u sistemu tri meseca

Kako je objasnio ovaj Beograđanin Nikola M, iako su pri ulasku u Rumuniju uredno prošli proceduru skeniranja lica i uzimanja otisaka, na izlasku su zadržani.

- Sve je počelo glatko, na ulazu u Rumuniju su nas fotografisali i uzeli nam otiske prstiju, što je standardna procedura novog sistema digitalne evidencije. Međutim, pravi šok usledio je pri povratku. Dok sam ja prošao bez problema, moje prijatelje su zadržali na kontroli. Kako su nam objasnili, u EES sistemu nema podatka da su, kada su u februaru i martu bili u Bugarskoj i Mađarskoj, izašli iz Evropske unije - navodi Nikola.

Pečat u pasošu više nije dovoljan

Obrazloženje granične policije ih je, kaže ostavilo u neverici.

- U sistemu se vidi da ste ušli pre tri meseca, ali nigde nema podatka da ste ikada izašli. Iako imate pečat na pasošu, za nas ste vi sve ovo vreme proveli unutar EU - rekli su im službenici na graničnom prelazu.

Kako objašnjava, pečat u pasošu više nije jedino neophodni dokaz da je iz EU države neko izašao.

- Iako su moji prijatelji imali fizički dokaz - pečat u pasošu koji potvrđuje da su se u martu uredno vratili u Srbiju - sistem je "tvrdio" suprotno. Digitalni zapis je očigledno zakazao prilikom njihovog prethodnog izlaska, jer ih tada niko nije ponovo fotografisao niti im uzeo otiske na izlazu. Srećom, nakon duge rasprave i provere fizičkih pečata, graničari su ih ipak pustili da prođu, ali uz ozbiljno upozorenje - govori ovaj Beograđanin.

Šta morate sami da tražite na granici

Kako kaže, lekcija koju su tada naučili na teži način je jasna: od kada postoji EES, nikada nije dovoljno da se oslanjajte samo na pečat.

- Granični službenici su nam rekli da je od sada naša odgovornost da insistiramo na digitalnoj odjavi kada izlazimo iz država EU. Čak i ako vam graničar samo udari pečat, insistirajte da vas "provuče" kroz EES sistem na izlasku. Morate biti sigurni da je vaš izlazak digitalno zabeležen (fotografijom ili otiskom prsta), jer je to jedini način da sistem "zatvori" vaš boravak kako ne biste prekoračili odobrenje od 180 dana - podvlači Nikola.

Kurir.rs/ Blic