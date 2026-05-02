Porodični zakon koji ulazi u domove, menja odnose i zadire u najintimnije sfere života, otvara pitanje da li on zaista štiti porodicu ili je redefiniše. Gde je granica između prava i nametanja vrednosti, i ko zapravo odlučuje kako će izgledati srpska porodica sutra?

Neke od promena koje zakon predviđa uključuju ukidanje maloletničkih brakova i zabranu telesnog kažnjavanja dece tokom čuvanja, podizanja i vaspitanja od strane roditelja, hranitelja, staratelja i svih drugih lica kod kojih se dete nalazi. Jedna od novina jeste i ukidanje institucije potpunog lišenja poslovne sposobnosti.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Zora Dobričanin Nikodinović, advokat, i Milena Milanović, specijalizant psihijatrije.

Digitalizacija braka i pitanje tradicije

Zora Dobričanin Nikodinović na početku je prokomentarisala da, prema novim rešenjima, za sklapanje braka više nije neophodno da se supružnici lično potpisuju, budući da je postupak digitalizovan. Ukazala je i na to da pojedine odredbe ostavljaju utisak kao da bi se brak mogao sklapati i posredstvom društvenih mreža ili uz upotrebu veštačke inteligencije.

- Naravno, malo se šalim, ali potrebno nam je i malo šale na ovu temu, jer je sve prilično ozbiljno i zabrinjavajuće. Meni uopšte nije jasno kome je smetalo to što se mladenci potpisuju i upisuju u matičnu knjigu venčanih. Zašto nekome smetaju ti lepi trenuci i zašto smeta nešto što je deo naše tradicije – kaže Dobričanin Nikodinović i dodaje:

- Ja neću prestati da govorim na ovu temu sve dok taj zakon ne bude onakav kakav treba da bude, ispravan i u interesu građana Srbije, u skladu sa važećim pravnim propisima, običajima i tradicijom, i dok ne bude objavljen u Službenom glasniku.

Zabrana telesnog kažnjavanja i pritisak na sistem socijalne zaštite

Istorijska izmena zakona odnosi se na potpunu zabranu fizičkog kažnjavanja dece. Zakonom se eksplicitno uvodi odredba koja zabranjuje svaki oblik telesnog kažnjavanja deteta kao vaspitne mere, što otvara pitanje cilja - da li je reč o unapređenju zaštite dece i promociji nenasilnih metoda vaspitanja, ili o dodatnom opterećenju institucija.

Milan Antonijević navodi:

- Zabrana telesnog kažnjavanja uvodi se kao jasna poruka roditeljima šta je dozvoljeno, a šta nije. Nema posebnih mera, već će to biti signal centrima za socijalni rad da rade svoj posao.

Na to se nadovezala Dobričanin Nikodinović, ističući da su centri za socijalni rad već preopterećeni i da nemaju kapacitete za dodatne obaveze.

- Od nas je Evropska unija tražila samo da zabranimo dečije brakove, sprečimo prodaju dece kroz ugovorene brakove, ukinemo telesno kažnjavanje i izbrišemo institut potpunog lišenja poslovne sposobnosti. Samo to. A mi smo promenili još mnogo drugih stvari, kao da želimo da budemo "veći katolici od pape" - navela je ona.

Dečiji brakovi i nova podela odgovornosti u sistemu

Ukidanje dečijih brakova odnosi se na raniju mogućnost da sud u izuzetnim okolnostima dozvoli brak maloletnicima starijim od 16 godina. Ova promena, prema sagovornicima, otvara šira pitanja funkcionisanja socijalnog i pravnog sistema.

Milena Milanović ocenjuje da savremeni tempo života utiče na psihičko stanje i funkcionisanje porodice:

- Svet se ubrzao, što nije dobro za psihu, i to donosi brojne probleme. Socijalni radnici su važna karika u sistemu, ali im nedostaje dodatna edukacija kako bi mogli da postupaju sa složenim slučajevima. Porodica kao osnovna ćelija društva trpi, a mi ne smemo da dozvolimo njen raspad. Potrebno je održati ritam koji odgovara, a to nekada znači i usporavanje - kaže Milanović i dodaje:

- Važno je i zakonsko preciziranje starosnih grupa dece, jer to ima značaj i za našu struku. Postoje jasne psihološke faze razvoja koje se ne mogu svesti samo na uzrast od 0 do 18 godina.

Zora Dobričanin Nikodinović je takođe upozorila da bi, prema novim rešenjima, roditelji maloletnih lica koja žive zajedno i imaju decu mogli biti dovedeni u situaciju krivične odgovornosti.

