Slušaj vest

Sunce, more i odmor ili potencijalni rizik o kojem se nedovoljno govori? Koliko su zaista bezbedne destinacije koje građani Srbije najčešće biraju? Da li turisti dobijaju potpunu sliku ili samo „lepu razglednicu“? I ko snosi odgovornost kada se odmor pretvori u problem? U vremenu sve masovnijih putovanja, pitanje bezbednosti i informisanosti turista postaje važnije nego ikada.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Dejan Popović, vlasnik turističke agencije "The One", i Stevan Ignjatović, pilot u penziji.

Gde letovati i koliko su destinacije zaista bezbedne

Neki su već uplatili aranžmane i izabrali destinacije, dok ima i onih koji vole spontanost i putovanja rezervišu u poslednjem trenutku. Postoji i treća grupa – oni koji i dalje sa oprezom prate globalna dešavanja, posebno na Bliskom istoku, i razmišljaju koliko bi eventualne restrikcije u avio-saobraćaju mogle uticati na Evropu. Kada je reč o Grčkoj, ona se i dalje smatra „zelenom zonom“, najbezbednijom i najpopularnijom destinacijom za više od milion turista iz Srbije.

- Što se tiče Grčke, mislim da tu nema nikakvog rizika, pre svega kada govorimo o kontinentalnom delu, odnosno Halkidikiju, koji je preplavljen našim putnicima. Jedini problem može biti gužva na granici. Naši putnici mogu da budu bezbedni, kako na kopnu, tako i na ostrvima poput Rodosa, Krita, Skijatosa i mnogih drugih - kaže Popović.

Dejan Popović Foto: Kurir Televizija

Grčka i Turska stabilne, bez direktnih pretnji

- Ono što je sigurno prema trenutnom razvoju situacije jeste da rat neće zahvatiti Grčku. Što se tiče Turske, verujem da takođe nema nikakvih problema u smislu ratnih dejstava, osim ukoliko se ne umeša kopneno u sukobe u Iranu ili Siriji, ali se nadamo da do toga neće doći, jer i oni žive od turizma - kaže Ignjatović.

Stevan Ignjatović Foto: Kurir Televizija

Na to se nadovezuje Popović:

- Vratio sam se iz Turske pre pet dana, a u Egiptu sam bio pre desetak dana. Sezona u Turskoj se zahuktava kao i u Grčkoj, Španiji i Italiji. Što se tiče Egipta, hoteli su veoma popunjeni i ima dosta turista iz Srbije.

Na šta turisti treba da obrate pažnju

Za Grčku i Kipar navodi se da imaju najviši nivo bezbednosti, sa veoma niskim rizikom od terorizma i minimalnom stopom kriminala prema turistima.

- Ja vam tvrdim da se u Grčkoj ništa dogoditi neće. Ako naš narod odluči da ide na odmor u ratnu zonu, dole u zemlje Zaliva, treba da bude svestan da ima malo više novca sa sobom za slučaj da se nešto dogodi ili da bude kao što je već bilo. Postoji mogućnost bombardovanja, mogućnost padanja bombi, aviona. Treba ići tamo gde ćete se osećati dobro, sigurno i bezbedno, po vašem mišljenju. Avio-kompanije su te koje će proceniti da li je to zaista tako i da li avion iz Beograda može da leti za Dubai ili Katar. Na vama je da odlučite gde ćete, šta ćete i koliko ćete, a moj savet je: imajte rezervu strpljenja i višak novca, za ne daj Bože – kaže Ignjatović.

"Low cost" letovi ili sigurnost?

Ignjatović upozorava da putnici treba pažljivo da biraju sa kim i na koji način putuju, jer korišćenje "low cost" avio-kompanija može na kraju skupo da ih košta. Kako navodi, u situacijama kada dođe do problema u inostranstvu, putnici često nemaju adekvatnu podršku i prepušteni su sami sebi, bez jasnog kontakta i pomoći.

- Gospodin Ignjatović je u pravu, jer kada putujete sa "low cost" kompanijama nemate sigurnost niti jasnu podršku kome da se obratite. Zato postoje turističke agencije koje organizuju čarter letove i preuzimaju odgovornost za putnike. Na svim popularnim destinacijama, u Turskoj, Grčkoj, Španiji, Italiji i na Kipru - imamo naše predstavnike koji govore naš jezik i brinu o putnicima. To pruža sigurnost da nećete biti prepušteni sami sebi - kaže Popović.

Low cost ili sigurnost: zašto je važan izbor načina putovanja? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs