Srpski princ u srcu evropskog dvorskog spektakla: Filip Karađorđević među najbližima švedskoj kruni
Obeležavanje 80. rođendana švedskog kralja Karla XVI Gustava pretvorilo je glavni grad Švedske u centar evropskog monarhističkog sveta, a značajnu pažnju privuklo je istaknuto prisustvo srpske kraljevske porodice - pre svega princa Filipa i princeze Danice Karađorđević zajedno sa prestolonaslednikom Aleksandrom i princezom Katarinom. Ovo je ujedno i prvo zajedničko pojavljivanje naslednika srpske dinastije na kraljevskom događaju visokog formata, saopšteno je iz Kabineta princa Filipa.
U nizu svečanosti koje su obeležile jubilej – od tradicionalnog bogosluženja Te Deum u Dvorskoj crkvi u Stokholmu, preko vojnih počasti i narodnog slavlja, do gala večere u Kraljevskom dvorcu, srpski prinčevski par našao se u samom središtu događaja, na mestu koje prevazilazi uobičajeni protokol.
Kumovska veza koja govori više od protokola
Tokom centralne ceremonije u Dvorskoj crkvi, princ Filip i princeza Danica bili su pozicionirani tik uz članove švedske kraljevske porodice. Takav raspored nije bio slučajan, već snažan simbol bliskosti dve dinastije.
Posebnu težinu njihovom prisustvu daje činjenica da je švedska prestolonaslednica Viktorija - ćerka slavljenika, venčana kuma srpskog prinčevskog para. Upravo ova porodična veza unela je toplinu i ličnu notu u inače strogo protokolarni događaj, čineći da srpski predstavnici budu više od gostiju - deo užeg kruga.
Srpska kraljevska porodica u punom sastavu
Značaj događaja potvrđen je i prisustvom prestolonaslednika Aleksandra i princeze Katarine, čime je srpska kraljevska porodica bila dostojno predstavljena na jednom od najvažnijih okupljanja evropskih monarhija.
- Učešće naše porodice na ovoj proslavi ima dublje značenje - podseća na snažne istorijske, porodične i kulturne veze koje povezuju Srbiju i Švedsku - poručio je princ Filip.
Svetska elita na jednom mestu
Pored srpske kraljevske porodice, proslavi su prisustvovali i brojni predstavnici evropskih i svetskih dinastija, što je događaju dalo izrazit međunarodni značaj. Među njima su bili članovi kraljevske porodice Švedske predvođeni prestolonaslednicom Viktorijom, zatim kralj Frederik X, kraljica Meri, kraljica Margrete II i princeza Benedikte od Danske, norveški kralj Harald V, kraljica Sonja i prestolonaslednik Hokon, belgijski kralj Filip i kraljica Matilda, princeza Beatris od Holandije, kraljica Sofija od Španije, kao i velikodostojnici iz Luksemburga, Lihtenštajna i drugih evropskih kuća.
Među zvanicama su bili i tajlandski kralj Maha Vadžiralongkorn i kraljica Suthida, kao i čuvarka krune Rumunije Margarita i princ Radu, uz brojne druge pripadnike kraljevskih porodica. Pored monarhija, događaju su prisustvovali i visoki državni zvaničnici nordijskih zemalja, što je proslavi dalo dodatnu diplomatsku težinu.
Spektakl tradicije i državničkog sjaja
Program obeležavanja bio je ispunjen bogatim sadržajem - od svečanog podizanja zastave i bogosluženja, preko vojne parade i smene straže, do muzičkih nastupa i velikog hora koji je odao počast švedskom kralju. Usledio je svečani ručak u čuvenoj Gradskoj kući u Stokholmu, mestu gde se svake godine održava Nobelova ceremonija.
Veče je krunisano gala večerom u Državnoj sali Kraljevskog dvorca, uz prisustvo najviših zvaničnika i predstavnika kraljevskih kuća iz celog sveta.
Prvo "kraljevsko" pojavljivanje
Posebnu pažnju izazvalo je i prvo pojavljivanje princa Filipa i princeze Danice u punom svečanom izdanju, sa porodičnim odlikovanjima dinastije Karađorđević - simbolom kontinuiteta, tradicije i dostojanstva srpske kraljevske loze.
Više od proslave
Jubilej u Stokholmu pokazao je da evropske monarhije i dalje počivaju na snažnim ličnim i istorijskim vezama. U tom kontekstu, prisustvo srpske kraljevske porodice - i posebno bliskost princa Filipa sa švedskim dvorom - predstavlja više od diplomatskog gesta.
U danu kada je Švedska slavila svog kralja, srpski princ našao se u samom srcu evropske kraljevske scene - kao svedočanstvo da istorija, tradicija i porodične veze i dalje igraju važnu ulogu u savremenom svetu, navedeo je u saopštenju.