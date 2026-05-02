Dečak Danijel (15), koji ima posebne potrebe, kao i devojčica Dunja (15) nestali su 29. aprila, kada su, prema saznanjima, izašli iz škole pod izgovorom da odu do prodavnice i od tada im se gubi svaki trag.

Njih dvoje su poslednji put viđeni juče oko 19 časova u naselju Šangaj u Inđiji, na uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog, međutim, policija to do sada nije potvrdila.

Nestali nakon izlaska iz škole

Prema informacijama, 29. aprila u popodnevnim časovima, Danijel i Dunja su tog dana napustili školu "Milan Petrović" u Novom Sadu, uz obrazloženje da idu do prodavnice, ali se nakon toga nisu vratili. Porodice, građani i policija intenzivno tragaju za njima, potvrdio je član porodice za Kurir.

Opis nestalih

Prema saznanjima, Danijel je dečak sa posebnim potrebama i u trenutku nestanka bio je odeven u crno. Devojčica Dunja bila je obučena u sivo. Prema nezvaničnim informaijama, njih dvoje su se uputili ka Beogradu.

Nestanak prijavljen

Nestanak je prijavljen policiji 29. aprila u predvečernjim časovima, koja je pokrenula potragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima su deca nestala. Apeluje se na sve građane da, ukoliko primete decu ili imaju bilo kakve informacije, odmah obaveste najbližu policijsku stanicu.

