Slušaj vest

Dečak (15) sa smetnjama u razvoju, kao i devojčica (15) nestali su 29. aprila, kada su izašli iz škole "Milan Petrović" u Novom Sadu, uz obrazloženje da idu do prodavnice.

Od tada im se gubi svaki trag, a kako saznajemo, tinejdžeri su se uputili za Beograd.

Potraga

Porodice, građani i policija intenzivno tragaju za njima, potvrdio je član porodice za Kurir koji je dodao da su im građani javili da su nestale tinejdžere videli juče u Inđiji, na uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog.

- Kako su nam javili, što nam je čudno, njih dvoje su poslednji put viđeni juče oko 19 časova u naselju Šangaj u Inđiji. Tačno je da on ima posebne potrebe. Tog dana bio je obučen u crno, a ona u sivo - rekao nam je.

Nestanak prijavljen

Nestanak je prijavljen policiji 29. aprila u predvečernjim časovima, koja je pokrenula potragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima su deca nestala.

Apeluje se na sve građane da, ukoliko primete decu ili imaju bilo kakve informacije, odmah obaveste najbližu policijsku stanicu.

Ne propustiteDruštvoPRONAĐENA NESTALA DECA IZ NOVOG SADA: Pronašla ih policija u Beogradu, poznato u kakvom su stanju
Dunja Necić
Društvo"ISPRIČAĆU SVE DO DETALJA" Oglasio se otac nestale devojčice nakon što je aktiviran sistem "Pronađi me": Spomenuo i dečaka - "U stalnoj smo vezi sa policijom"
Dunja Necić
DruštvoAKTIVIRAN SISTEM "PRONAĐI ME" ZA NESTALU DEVOJČICU IZ NOVOG SADA Poslednji put viđena u ovom gradu, HITNO se oglasio MUP: Nestala s jednim dečakom (FOTO)
2550365.jpg
DruštvoS NESTALIM TINEJDŽERIMA IZ NOVOG SADA BIO OVAJ MUŠKARAC Novi trag u istrazi slučaja zbog kog je Srbija na nogama: "Izbila je svađa, USPEO JE DA POBEGNE"
Dunja Necić