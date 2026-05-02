OTKRIVENO KUDA SU SE UPUTILI NESTALI TINEJDŽERI IZ NOVOG SADA: Jedan čudan detalj privukao pažnju, cela Srbija na nogama zbog dečaka i devojčice (15)
Dečak (15) sa smetnjama u razvoju, kao i devojčica (15) nestali su 29. aprila, kada su izašli iz škole "Milan Petrović" u Novom Sadu, uz obrazloženje da idu do prodavnice.
Od tada im se gubi svaki trag, a kako saznajemo, tinejdžeri su se uputili za Beograd.
Potraga
Porodice, građani i policija intenzivno tragaju za njima, potvrdio je član porodice za Kurir koji je dodao da su im građani javili da su nestale tinejdžere videli juče u Inđiji, na uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog.
- Kako su nam javili, što nam je čudno, njih dvoje su poslednji put viđeni juče oko 19 časova u naselju Šangaj u Inđiji. Tačno je da on ima posebne potrebe. Tog dana bio je obučen u crno, a ona u sivo - rekao nam je.
Nestanak prijavljen
Nestanak je prijavljen policiji 29. aprila u predvečernjim časovima, koja je pokrenula potragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima su deca nestala.
Apeluje se na sve građane da, ukoliko primete decu ili imaju bilo kakve informacije, odmah obaveste najbližu policijsku stanicu.