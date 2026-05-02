Slušaj vest

Svadba u Šumadiji, koja je počela kao prava bajka, umalo se pretvorila u potpuni fijasko - i to zbog jednog nesmotrenog "iznenađenja" koje je pokvarilo celo veče.

Sve je počelo idilično. Mlada i mladoženja su mesecima planirali svaki detalj - od dekoracije, preko muzike, do menija. Sala je bila puna, atmosfera vesela, a gosti raspoloženi.

Nakon prvog plesa i večere, kum je preuzeo mikrofon i najavio posebno iznenađenje za mladence.

Foto: Shutterstock

- Spremili smo nešto što će ih nasmejati do suza - rekao je uz osmeh.

Svetla su se prigušila, a na velikom ekranu iza bine počeo je da se pušta video.

U početku - oduševljenje. Fotografije iz detinjstva, prve simpatije, smešne uspomene iz mladosti. Gosti su aplaudirali, mladenci se držali za ruke i smejali.

A onda - šok.

Na ekranu se iznenada pojavila fotografija mladoženje sa nepoznatom devojkom, zagrljenih na plaži. Zatim još jedna. Pa kratak snimak.

Sala je utihnula.

Pogledi su se istog časa okrenuli ka mladencima.

Foto: Shutterstock

Mlada je pokušala da zadrži osmeh, ali joj je lice u trenutku prebledelo.

Kum je počeo panično da signalizira ljudima koji su zaduženi za projekciju da prestanu.

Kasno.

Na ekranu se već vrtela scena u kojoj mladoženja nazdravlja toj istoj devojci, dok se čuje: "Za nas!"

Neko je tiho uzdahnuo. Muzika je potpuno utihnula.

Mladoženja je naglo ustao.

- Ovo je staro, nema veze sa bilo čim sada - rekao je, očigledno uznemiren.

Mlada ga je pogledala nekoliko sekundi, bez reči. Zatim je ustala i izašla iz sale.

Za njom su odmah krenule majka i kuma, dok je njen otac ostao za stolom, nepomičan i vidno besan. Sa druge strane, mladoženjini roditelji su oborili poglede.

Kako se kasnije ispostavilo, video-iznenađenje je za mladence pripremila osoba angažovana za montažu, koja nije lično poznavala učesnike svadbe. Materijal je dostavljen kao skup sirovih fotografija i snimaka, bez dodatnih objašnjenja i bez selekcije.

U tom materijalu, koji je stigao od više izvora, greškom su se našle i privatne fotografije mladoženje iz prošlosti, uključujući i one sa njegovom bivšom devojkom.

Foto: Profimedia

Upravo ta nepažnja dovela je do neprijatne scene na svadbi.

Među gostima su odmah krenula šuškanja. Jedni su tvrdili da je reč o bezazlenoj prošlosti koja nije smela da izazove toliku reakciju, dok su drugi komentarisali da se ovakve stvari ne puštaju na venčanju - bez obzira na nameru.

Mladoženja je ubrzo izašao iz sale za suprugom.

U sali je ostala tišina kakva se retko doživljava na svadbama.

Posle dvadesetak minuta, mladenci su se vratili. Držali su se za ruke, smejali se, čak i zaigrali uz muziku koja je ponovo krenula.

Na prvi pogled - kao da se ništa nije dogodilo.

Ali oni koji su sedeli bliže mogli su da primete da među njima više nema one opuštenosti sa početka večeri.

Osmesi su bili tu - ali nekako stegnuti.

- Jedna glupost i propade cela svadba! - rekao je jedan od gostiju.

Kako se slavlje završilo, ostalo je poznato samo najbližima.