Pakao na svadbi u Šumadiji! Kum hteo da se našali, a onda se na ekranu pojavio snimak mladoženje sa drugom: Kad je čula šta muž poručuje, mlada pobegla iz sale!
Svadba u Šumadiji, koja je počela kao prava bajka, umalo se pretvorila u potpuni fijasko - i to zbog jednog nesmotrenog "iznenađenja" koje je pokvarilo celo veče.
Sve je počelo idilično. Mlada i mladoženja su mesecima planirali svaki detalj - od dekoracije, preko muzike, do menija. Sala je bila puna, atmosfera vesela, a gosti raspoloženi.
Nakon prvog plesa i večere, kum je preuzeo mikrofon i najavio posebno iznenađenje za mladence.
- Spremili smo nešto što će ih nasmejati do suza - rekao je uz osmeh.
Svetla su se prigušila, a na velikom ekranu iza bine počeo je da se pušta video.
U početku - oduševljenje. Fotografije iz detinjstva, prve simpatije, smešne uspomene iz mladosti. Gosti su aplaudirali, mladenci se držali za ruke i smejali.
A onda - šok.
Na ekranu se iznenada pojavila fotografija mladoženje sa nepoznatom devojkom, zagrljenih na plaži. Zatim još jedna. Pa kratak snimak.
Sala je utihnula.
Pogledi su se istog časa okrenuli ka mladencima.
Mlada je pokušala da zadrži osmeh, ali joj je lice u trenutku prebledelo.
Kum je počeo panično da signalizira ljudima koji su zaduženi za projekciju da prestanu.
Kasno.
Na ekranu se već vrtela scena u kojoj mladoženja nazdravlja toj istoj devojci, dok se čuje: "Za nas!"
Neko je tiho uzdahnuo. Muzika je potpuno utihnula.
Mladoženja je naglo ustao.
- Ovo je staro, nema veze sa bilo čim sada - rekao je, očigledno uznemiren.
Mlada ga je pogledala nekoliko sekundi, bez reči. Zatim je ustala i izašla iz sale.
Za njom su odmah krenule majka i kuma, dok je njen otac ostao za stolom, nepomičan i vidno besan. Sa druge strane, mladoženjini roditelji su oborili poglede.
Kako se kasnije ispostavilo, video-iznenađenje je za mladence pripremila osoba angažovana za montažu, koja nije lično poznavala učesnike svadbe. Materijal je dostavljen kao skup sirovih fotografija i snimaka, bez dodatnih objašnjenja i bez selekcije.
U tom materijalu, koji je stigao od više izvora, greškom su se našle i privatne fotografije mladoženje iz prošlosti, uključujući i one sa njegovom bivšom devojkom.
Upravo ta nepažnja dovela je do neprijatne scene na svadbi.
Među gostima su odmah krenula šuškanja. Jedni su tvrdili da je reč o bezazlenoj prošlosti koja nije smela da izazove toliku reakciju, dok su drugi komentarisali da se ovakve stvari ne puštaju na venčanju - bez obzira na nameru.
Mladoženja je ubrzo izašao iz sale za suprugom.
U sali je ostala tišina kakva se retko doživljava na svadbama.
Posle dvadesetak minuta, mladenci su se vratili. Držali su se za ruke, smejali se, čak i zaigrali uz muziku koja je ponovo krenula.
Na prvi pogled - kao da se ništa nije dogodilo.
Ali oni koji su sedeli bliže mogli su da primete da među njima više nema one opuštenosti sa početka večeri.
Osmesi su bili tu - ali nekako stegnuti.
- Jedna glupost i propade cela svadba! - rekao je jedan od gostiju.
Kako se slavlje završilo, ostalo je poznato samo najbližima.
Ali jedno je sigurno - ova svadba neće se pamtiti po muzici, hrani ili dekoraciji, već po trenutku kada je jedno "iznenađenje" umalo pokvarilo najvažniji dan u životu dvoje ljudi.