Širom Srbije danas je promenljivo oblačno, uz pojačan severoistočni vetar, pa iako je toplije, vreme je i dalje prohladno za ovo doba godine.

Izuzetak je krajnji severozapad Srbije, pa je tako u Bačkoj sunčano, a u Somboru je 24°C.

Inače, trenutne temperature u ostalim predelima Srbije kreću se od 12 stepeni na jugoistoku do 23 na severu, u Beogradu je 20 stepeni.

Zlatibor meri 10, Sjenica 12, a Kopaonik 4°C.

Ono što je interesatno, veoma hladna vazdušna masa sa istoka Evrope prodrla je preko Karpata i istoka Balkana sve do juga Grčke, pa je tako trenutno na širem području Atine 13-14°C.

Istovremeno, prave leto na severozapadu Evrope, u centralnim i zapadnim predelima, uz temperature i na severu Nemačke, Poljske i Francuske i preko 25 stepeni.

U ovom času na jugoistoku i istoku ima jačeg razvoja oblačnosti, uz lokalne pljuskove, na višim planinama iznad 1.500 metara uz kratkotrajni sneg.


Foto: Marko Karović

I do kraja dana na istoku i jugoistoku Srbije biće promenljivo oblačno, uz lokale pljuskove, na višim planinama uz sneg.

Padavine se očekuju uglavnom na širem području Bora, Knjaževca, Svrljiga, Pirota, Boslilegrada i Dimitrovgrada i to naročito u brdsko-planinskim predelima.

Oblačnost i padavine premeštaće se u severoistočnoj i severnoj visinskoj struji prema jugu.

Veoma slično vreme očekuje se i drugog dana vikenda.

Od ponedeljka sledi povratak pravog proleća.

