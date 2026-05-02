Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, osobe sa smetnjama u razvoju, koja je nestala 29. aprila 2026. godine kada se iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović", u Ulici Bate Brkića bb, u Novom Sadu, uputila u nepoznatom pravcu.

Devojčica je poslednji put viđena 1. maja, oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana.

Dunja Necić je visine oko 160 centimetara, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Najk" patike.

Nestala Dunja Necić Foto: Printscreen/pronađime

Ukoliko imate bilo kakve informacije odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064/8924059.

Intenzivna potraga i za Danijelom

Dunja je, podsetimo, nestala zajedno sa Danijelom (15) istog dana, a njihov nestanak je prijavljen policiji nakon što su, kako se nezvanično saznaje, napustili školu za Osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu uz izgovor da idu do prodavnice i više se nisu vratili, a sa njima je u društvu prilikom nestanka bio i njihov prijatelj Đorđe, koga je pronašao njegov rođeni brat Jovan na naplatnoj rampi Beška.

Danijel i Dunja Foto: Društvene Mreže

- Škola "Dr Milan Petrović" je specijalna škola za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju i moj brat Đorđe sa Danijelom živi u domu pri školi dok Dunja redovno pohađa nastavu i živi sa roditeljima. Tog 29. aprila uveče mi je zazvonio telefon i javio mi se Đorđe uzrujano moleći me da dođem po njega na naplatnu rampu na auto-putu kod Beške - priča Đorđev rođeni brat.

Kaže da se odmah tamo zaputio i da je zatekao uzrujanog Đorđa koji mu je ispričao da je na Danijelov nagovor krenuo sa njima.

- Rekao mi je da su krenuli ka Beogradu i da se on predomislio kod Beške. Tada je izbila svađa između Danijela i Đorđa koji je uspeo da pobegne od njih i da me pozove. Otišao sam po njega i policija je obaveštena i odmah se dala u potragu za Danijelom i Dunjom - priseća se Jovan.

Foto: Printscreen

Uputili se za Beograd starim putem?!

Kaže da je čuo za informaciju da su viđeni u inđijskom naselju Šangaj, što potkrepljuje sumnju da su se uputili ka Beogradu starim putem, ali da ta vest nažalost nije bila tačna, ili su do dolaska policije već napustili to mesto.

- Policija daje sve od sebe i intenzivno traga za dečakom i devojčicom. Ne znam šta im bi da tako nestanu. Nadam se da će ih brzo pronaći žive i zdrave - zabrinuto priča on.