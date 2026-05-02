Cela Srbija je na nogama nakon vesti o nestanku dvoje tinejdžera, Danijela (15) i Dunje (15), a prema rečima Ace Necića, Dunjinog oca, još uvek nema ni traga ni glasa od njih, dok je on sve vreme u kontaktu sa policijom i upravom škole.

Kako se saznaje, drama je počela pre četiri dana kada su deca napustila školu "Milan Petrović" uz obrazloženje da idu do prodavnice, ali se u klupe više nisu vratili.

Posebno zabrinjava činjenica da je Danijel dete sa smetnjama u razvoju, što potragu čini još hitnijom.

Prema najnovijim informacijama do kojih smo došli, sumnja se da su se tinejdžeri uputili ka Beogradu. Član porodice nam potvrdio da su građani javili da su decu videli juče oko 19 časova u Inđiji, tačnije u naselju Šangaj, na uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog.

Foto: MUP Srbija

Oglasio se otac nestale Dunje

Nakon aktiviranog sistema "Pronađi me", oglasio se i Dunjin otac i istakao da nema novih saznjanja o nestanku, ali da svaka pomoć znači.

- Za sada nema ni traga ni glasa od njih. Aktiviran je sistem "Pronađi me" i nadamo se da će to ubrzati proces. Očekuje se da isti bude aktiviran i za dečaka koji je nestao sa njom. Sutra u 8 ujutru imam sastanak u školi, a zatim ću se obratiti i medijima i ispričati sve do detalja. Nadam se da će to pomoći u istrazi. U stalnoj smo vezi sa policijom i upravom škole - rekao je Aca, otac nestale Dunje za Informer.

Nestala Dunja Necić Foto: Printscreen/pronađime

Posvađali su se na mostu kod Beške

Otac dodaje da je istina da su se Danijel i drugi dečak, koji je pošao sa njima, posvađali na mostu kod Beške, te da se drugi dečak vratio kući a da su Danijel i njegova ćerka nastavili put ka Inđiji gde su navodno poslednji put i viđeni.

- Kažu nam da to nije baš sigurno da su tamo viđeni ali ja želim da verujem da jesu. To bi značilo da su živi. Šta ako su ne daj Bože skočili sa mosta ili nešto drugo sebi uradili. Možda ih je neko napao... Ne znam šta da mislim. Jako nam je teško. Policija radi svoj posao, pomažu nam, a tu su i nastavnici i direktor škole koju pohađaju. Svi su tu, samo nema naše Dunje. Nadam se da će je brzo pronaći - rekao je uzrujano Dunjin otac.

Danijel i Dunja Foto: Društvene Mreže

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa smetnjama u razvoju, koja je nestala 29. aprila 2026. godine.

Dunja Necić je visine oko 160 centimetara, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Najk" patike.

Ukoliko imate bilo kakve informacije odmah pozovite policiju na 192.