Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 20.40 časova petnaestogodišnju devojčicu iz Novog Sada čiji je nestanak prijavljen 29. aprila 2026. godine.

Ona je pronađena u društvu petnaestogodišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana.

Oboje su u dobrom opštem stanju i dalji rad je u toku.

Sistem "Pronađi me" za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dece aktiviran je danas oko 17 časova zbog nestanka devojčice, a sistem je zatvoren oko 22 časa.

Foto: MUP Srbija, Instagram

Podsetimo, dvoje petnaestogodišnjaka nestalo je nakon što su napustili školu uz obrazloženje da idu do prodavnice i nisu se vratili.

Prema dostupnim informacijama, viđeni su u više navrata na različitim lokacijama tokom dana, a postojale su indicije da su se kretali ka pravcu većeg grada.

U jednom trenutku sa njima je bio i treći maloletnik, koji se nakon kraće svađe odvojio i vratio kući, dok su preostalo dvoje nastavili dalje kretanje.

Nestanak je prijavljen policiji, nakon čega je pokrenuta intenzivna potraga i aktiviran sistem za hitno obaveštavanje javnosti "Pronađi me". U potragu su bili uključeni policija, škola i porodice, uz apel građanima da prijave sve informacije koje bi mogle pomoći.