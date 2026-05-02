Ministar Dačić na susretu sindikata policije sa područja Balkana: U zajedničkom interesu je sigurna, snažna, moderna i efikasna policija
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da mu je veliko zadovoljstvo što je bio deo susreta sindikata policije sa područja Balkana, na poziv predsednika Nezavisnog sindikata policije Gorana Lazića.
"Na današnjem okupljanju podsetio sam i poručio da stabilan i funkcionalan bezbednosni sistem ne počiva samo na opremi i zakonima, već pre svega na ljudima, odnosno policijskim službenicima koji svakodnevno nose odgovornost, štiteći građane Republike Srbije.
Ono što nam je u zajedničkom interesu, to je sigurna, snažna, moderna i efikasna policija čiji će svaki pripadnik biti uvažen, siguran i motivisan za rad.
Znajte da sam na tom putu uvek tu za vas, otvoren za svaki razgovor i dogovor, i znajte da su bolji uslovi za rad nešto što zaista zaslužujete.
Zahvaljujem svim predstavnicima reprezentativnih sindikata policije na brojnim porukama ohrabrenja i velikoj podršci za brz oporavak i ozdravljenje u proteklom periodu i stoga, kao što ste mi i poželeli, nastavljamo zajedničkim snagama da služimo našoj državi i našem narodu", poručuje ministar Dačić.