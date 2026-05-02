Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da mu je veliko zadovoljstvo što je bio deo susreta sindikata policije sa područja Balkana, na poziv predsednika Nezavisnog sindikata policije Gorana Lazića.

"Na današnjem okupljanju podsetio sam i poručio da stabilan i funkcionalan bezbednosni sistem ne počiva samo na opremi i zakonima, već pre svega na ljudima, odnosno policijskim službenicima koji svakodnevno nose odgovornost, štiteći građane Republike Srbije.

Ono što nam je u zajedničkom interesu, to je sigurna, snažna, moderna i efikasna policija čiji će svaki pripadnik biti uvažen, siguran i motivisan za rad.

Znajte da sam na tom putu uvek tu za vas, otvoren za svaki razgovor i dogovor, i znajte da su bolji uslovi za rad nešto što zaista zaslužujete.

Zahvaljujem svim predstavnicima reprezentativnih sindikata policije na brojnim porukama ohrabrenja i velikoj podršci za brz oporavak i ozdravljenje u proteklom periodu i stoga, kao što ste mi i poželeli, nastavljamo zajedničkim snagama da služimo našoj državi i našem narodu", poručuje ministar Dačić.

Ne propustitePolitikaMINISTAR SRPSKE POLICIJE ZAVRŠIO POSETU INTERPOLU: Dačić: Srbija će se kandidovati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu!
IVICA DACIC.jpg
PolitikaDAČIĆ U RADNOJ POSETI INTERPOLU U LIONU: Razgovori o borbi protiv kriminala i otvaranju biroa u Beogradu
Ivica Dačić (7).jpg
Politika"SREĆAN PUT I DO SKOROG VIĐENJA" Ministar Dačić i supruga predsednika ispratili švajcarskog predsednika: "Istorijska poseta dala snažan impuls našoj saradnji"
Ivica Dačić
DruštvoDačić u Nišu: Saradnja sa Srpsko-ruskim centrom ključna za spasavanje života i pripreme za Ekspo 2027 (FOTO)
Ivica Dačić (16).jpg