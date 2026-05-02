Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova uspešno okončana potraga za maloletnom devojčicom (15) iz Novog Sada, čiji je nestanak bio prijavljen 29. aprila.

- Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, devojčica je pronađena večeras u vozu na relaciji Beograd–Petrovaradin. Posebno je važno što su i ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni u dobrom opštem stanju.

Sistem za hitno obaveštavanje javnosti "Pronađi me" još jednom je pokazao svoj značaj i efikasnost.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Čestitam svim pripadnicima policije koji su učestvovali u ovoj akciji, kao i građanima koji su svojim odgovornim ponašanjem pomogli da se ova situacija uspešno reši - poručio je Dačić.

Foto: MUP Srbija, Instagram

Potraga trajala danima

Podsetimo, dvoje petnaestogodišnjaka nestalo je nakon što su napustili školu uz obrazloženje da idu do prodavnice i nisu se vratili.

Prema dostupnim informacijama, viđeni su u više navrata na različitim lokacijama tokom dana, a postojale su indicije da su se kretali ka pravcu većeg grada.

U jednom trenutku sa njima je bio i treći maloletnik, koji se nakon kraće svađe odvojio i vratio kući, dok su preostalo dvoje nastavili dalje kretanje.

Nestanak je prijavljen policiji, nakon čega je pokrenuta intenzivna potraga i aktiviran sistem za hitno obaveštavanje javnosti "Pronađi me". U potragu su bili uključeni policija, škola i porodice, uz apel građanima da prijave sve informacije koje bi mogle pomoći.