BORBA MALOG OGNJENA ZA ŽIVOT! Dečak (8) u budnoj komi, godinama vodi najtežu bitku, a sada mu je potrebna NAŠA pomoć! (FOTO)
Mališan Ognjen Jerković (8) iz Grocke vodi najtežu bitku – bitku za život. Ovaj mali borac rođen je 12. jula 2017. godine, a već na samom rođenju zadobio je teške povrede zbog kojih je bio intubiran. Od tada, njegovo zdravstveno stanje je konstantno narušeno i iz godine u godinu sve teže.
Ognjen boluje od epilepsije i autizma, a vremenom su se pojavile i dodatne dijagnoze poput cerebralne paralize i QTC sindroma. Njegovo stanje se dodatno pogoršalo, a danas je, nažalost, životno ugrožen.
Trenutno se nalazi u budnoj komi, a u poslednjih mesec dana imao je čak šest operacija na mozgu. Lekari su se suočili sa izuzetno teškim komplikacijama – teškom atrofijom mozga, učestalim epileptičnim napadima koji zahvataju celu glavu, edemom i apscesom mozga.
Zbog nakupljanja tečnosti ugrađen mu je EVD sistem za drenažu, a usled težine bolesti odstranjena mu je i desna strana mozga.
Situaciju dodatno otežava i bakterijska infekcija koja je zahvatila mozak i ozbiljno ugrožava njegovo stanje.
Porodica ovog hrabrog dečaka upućuje apel svim dobrim ljudima da pomognu koliko mogu – jer je Ognjenu sada pomoć potrebnija nego ikad.
Svaka podrška može značiti korak bliže njegovoj borbi za život, a kako pomoći Ognjenu možete pogledati OVDE.
Pošalji SMS: Upiši 15 i pošalji na 3800
Uplata na dinarski račun: 160-6000001470955-05
Uplata na devizni račun: 160-6000001475666-34
IBAN: RS35160600000147566634
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Kurir.rs