Slušaj vest

Mališan Ognjen Jerković (8) iz Grocke vodi najtežu bitku – bitku za život. Ovaj mali borac rođen je 12. jula 2017. godine, a već na samom rođenju zadobio je teške povrede zbog kojih je bio intubiran. Od tada, njegovo zdravstveno stanje je konstantno narušeno i iz godine u godinu sve teže.

Ognjen boluje od epilepsije i autizma, a vremenom su se pojavile i dodatne dijagnoze poput cerebralne paralize i QTC sindroma. Njegovo stanje se dodatno pogoršalo, a danas je, nažalost, životno ugrožen.

Ognjen Jerković - kako pomoći Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Trenutno se nalazi u budnoj komi, a u poslednjih mesec dana imao je čak šest operacija na mozgu. Lekari su se suočili sa izuzetno teškim komplikacijama – teškom atrofijom mozga, učestalim epileptičnim napadima koji zahvataju celu glavu, edemom i apscesom mozga.

Zbog nakupljanja tečnosti ugrađen mu je EVD sistem za drenažu, a usled težine bolesti odstranjena mu je i desna strana mozga.

Situaciju dodatno otežava i bakterijska infekcija koja je zahvatila mozak i ozbiljno ugrožava njegovo stanje.

Ognjen Jerković Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Porodica ovog hrabrog dečaka upućuje apel svim dobrim ljudima da pomognu koliko mogu – jer je Ognjenu sada pomoć potrebnija nego ikad.

Svaka podrška može značiti korak bliže njegovoj borbi za život, a kako pomoći Ognjenu možete pogledati OVDE.

Pošalji SMS: Upiši 15 i pošalji na 3800

Uplata na dinarski račun: 160-6000001470955-05

Uplata na devizni račun: 160-6000001475666-34

IBAN: RS35160600000147566634

SWIFT/BIC: DBDBRSBG