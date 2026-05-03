Tokom sinoćne vožnje na liniji voza 2416, kondukterka Jelena Nedeljkov prepoznala je nestalu devojčicu iz Novog Sada, na osnovu informacija iz sistema Pronađi me, i odmah obavestila nadležne službe, saopštila je danas kompanija Srbijavoz.

- Zahvaljujući savesnoj i profesionalnoj reakciji zaposlenih kompanije Srbijavoz, devojčica, za kojom je bila aktivirana potraga putem sistema Pronađi me, uspešno je pronađena i bezbedno predata nadležnim organima - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, ubrzo je uspostavljena koordinacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, čiji su pripadnici preuzeli devojčicu po dolasku voza u stanicu.

Devojčica je bezbedno zbrinuta, a nadležni organi preduzimaju dalje korake u skladu sa zakonom, navodi Srbijavoz.

- Ponosan sam na brzu i odgovornu reakciju naše zaposlene. Ovaj događaj još jednom potvrđuje značaj efikasne komunikacije i koordinacije između javnih sistema, kao i ulogu svakog pojedinca u zaštiti bezbednosti građana. Pohvaljujem i sve ostale kolege koji svoj posao obavljaju savesno i predano - izjavio je Ljubiša Pejičić, v. d. direktora Srbijavoza.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je sinoć da je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno okončana potraga za petnaestogodišnjom devojčicom iz Novog Sada, čiji je nestanak bio prijavljen 29. aprila.

- Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, devojčica je pronađena večeras u vozu na relaciji Beograd - Petrovaradin. Posebno je važno što su i ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni u dobrom opštem stanju - rekao je Dačić sinoć, navodi se u saopštenju MUP-a.