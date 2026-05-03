Na kraju produženog prazničnog vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim važnijim putnim pravcima u zemlji, posebno u popodnevnim i večernjim satima pre svega na prilazima većim gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Pojačan saobraćaj se očekuje i na naplatnim rampama, gde su moguća zadržavanja i usporena vožnja. Dodatno opterećenje očekuje se i na deonicamana kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja te se vozačima savetuje povećan oprez i strpljenje.