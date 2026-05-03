Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju - EES (Entry/Exit System) biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović.

Prema njenim rečima, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.

Obradović je istakla da Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama.

- Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve - navela je ona.

Direktor Jute Aleksandar Seničić nedavno je rekao da je Grčka srpskoj delegaciji na sastanku usmeno obećala da tokom letnje turističke sezone neće doći do potpune primene EES sistema na granicama za državljane Srbije.

- Preduzeli smo konkretne korake, imali smo sastanke sa Grcima, i krajem maja ćemo imati sastanak na visokom nivou u Atini, a prethodno u Solunu sa direktorom granične policije sa kojim očekujemo dogovor o otvaranju maksimalnog broja prelaza i proširenju traka sa šest na deset, i dodatne za autobuse, kako bi se ubrzao protok putnika u špicu sezone - rekao je Seničić.

EES je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Šengen zonu koji podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka putnika, poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša.