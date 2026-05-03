Maj kalendarski najavljuje toplije dane, ali vremenske prilike u planinskim predelima i dalje podsećaju na zimu.

Na Prokletijama iznad Plava, na tromeđi Crne Gore, Albanije i Srbije (KiM), izmeren je snežni pokrivač od čak tri metra, dok proleće u višim predelima očigledno još uvek nije stiglo.

- Maj, a zima ne odustaje. Na Prokletijama iznad Plava izmereno tri metra snega. Proleće i dalje čeka - navodi se na Fejsbuk stranici "Berane online".

Snimak koji je objavljen prikazuje merenje snežnog pokrivača, pri čemu se vidi da visina snega na pojedinim lokacijama dostiže i do tri metra.

- Prvi maj 2026. godine, 2.100 metara nadmorske visine. Tri metra - rekao je muškarac na snimku.

Pojedini korisnici sumnjaju u istinitost ovih navoda.

- To je šipka dužine dva metra - naveo je jedan korisnik.

Zabelela se Vlasina