Šok u maju: Zima ne odustaje - u jednom mestu izmereno čak tri metra snega!
Maj kalendarski najavljuje toplije dane, ali vremenske prilike u planinskim predelima i dalje podsećaju na zimu.
Na Prokletijama iznad Plava, na tromeđi Crne Gore, Albanije i Srbije (KiM), izmeren je snežni pokrivač od čak tri metra, dok proleće u višim predelima očigledno još uvek nije stiglo.
- Maj, a zima ne odustaje. Na Prokletijama iznad Plava izmereno tri metra snega. Proleće i dalje čeka - navodi se na Fejsbuk stranici "Berane online".
Snimak koji je objavljen prikazuje merenje snežnog pokrivača, pri čemu se vidi da visina snega na pojedinim lokacijama dostiže i do tri metra.
- Prvi maj 2026. godine, 2.100 metara nadmorske visine. Tri metra - rekao je muškarac na snimku.
Pojedini korisnici sumnjaju u istinitost ovih navoda.
- To je šipka dužine dva metra - naveo je jedan korisnik.
Kurir/ Berane Online