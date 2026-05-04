Slušaj vest

Scenariji kao iz horor filmova postaju stvarnost na srpskim putevima - vozači koji se kreću u suprotnom smeru i sekunde koje odlučuju o životu i smrti. Da li je reč o bahatosti, TikTok izazovima, neznanju ili ozbiljnom sistemskom problemu, i ko će zaustaviti ovakvo ponašanje pre nego što postane još veća tragedija?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Nikola Radulović, voditelj i urednik emisije "Auto" na Kurir televiziji i Čeda Brkić, naš najtrofejniji automobilista.

Prekršaj ili pokušaj ubistva: kako zakon tretira vožnju u kontra smeru

Postavlja se pitanje gde prestaje saobraćajni prekršaj, a gde počinje krivično delo, kao i da li bi vožnja u kontra smeru mogla da se tretira strože, čak i kao teroristički akt.

- Teroristički akt – ne baš, ali pokušaj ubistva, ugrožavanje saobraćaja i slično - apsolutno da. To treba najstrože kazniti. Mi već imamo zakone koji to propisuju, samo je pitanje kako će se oni sprovoditi u trenutku kada je praktično rizično izaći automobilom na ulicu - smatra Radulović.

Nikola Radulović Foto: Kurir Televizija

Prema dostupnim podacima, zabeleženo je više od 50 snimaka vožnje u kontra smeru, kao i saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile četiri osobe. Otvara se pitanje da li se čeka da broj žrtava postane dvocifren.

Radulović upozorava da se to ne sme dozvoliti i apeluje na nadležne službe, policiju i ceo sistem da hitno reaguju, ističući da je dodatni problem to što ovakvi prekršaji često prolaze nekažnjeno ukoliko ne dođe do posledica.

Tehnološka rešenja: mogu li senzori i signalizacija sprečiti tragedije

Postavlja se pitanje zašto na ključnim saobraćajnim uključenjima još uvek ne postoje sistemi koji bi automatski detektovali ulazak vozila u kontra smer i upozorili ostale učesnike u saobraćaju.

- Puno se gradi i izgradilo, ali očigledno nisu ugrađeni svi elementi, posebno za ovakve situacije. Kamere koje već postoje na mnogim mestima mogu da se unaprede softverski i da detektuju vožnju u kontra smeru. Takođe, postoje i takozvani "češljevi" na putevima koji se aktiviraju kada vozilo krene u pogrešnom smeru - objašnjava Brkić.

Čeda Brkić Foto: Kurir Televizija

Društvene mreže i opasni izazovi: ko podstiče rizično ponašanje

S obzirom na to da je poznato da su mnogi ovakvi slučajevi povezani sa izazovima na društvenim mrežama, postavlja se pitanje da li je moguće identifikovati i sankcionisati one koji podstiču takvo ponašanje.

- Mi već duže vreme govorimo o "Instagram efektu" i uticaju društvenih mreža, gde se ovakvi izazovi čak i plaćaju – u ovom slučaju i do 100 evra po kilometru vožnje u kontra smeru na auto-putu. Postoji nekoliko kanala gde se svakodnevno objavljuju snimci ekstremne vožnje – brzinama od 150 do 200 kilometara na sat kroz grad, paljenje guma, vožnja na jednom točku. Sve to prati poruka "ne može nam niko ništa". Koliko znam, do danas niko za to nije ozbiljno kažnjen, što je veliki problem, jer su mladi veoma podložni takvim uticajima - kaže Radulović.

Vožnja u kontra smeru: gde prestaje saobraćajni prekršaj, a počinje pokušaj ubistva? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs