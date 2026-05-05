Letnja sezona uskoro počinje, a jedno pitanje se ove godine posebno često pojavljuje među pojedinim turistima koji planiraju letovanje u Grčkoj:

"Da li smem da idem na more ako sam na bolovanju i da li me mogu zaustaviti na granici?"

U nastavku imate jasno objašnjenje zasnovano isključivo na zvaničnim informacijama i važećim pravilima, bez nagađanja i senzacionalizma.

Šta je e-bolovanje i šta se promenilo

Od 2026. godine u Srbiji je uveden sistem elektronskog bolovanja, tzv. e-Bolovanje.

To znači da više nema papirnih doznaka, sve se vodi digitalno kroz sistem Ministarstva zdravlja, a podaci se automatski razmenjuju sa RFZO i poslodavcem. Važno je razumeti da je ovo administrativna promena, a ne nova zabrana ili ograničenje kretanja.

Ko ima uvid u vaše bolovanje

Ovo je jedna od najvećih nedoumica i tu postoji mnogo pogrešnih informacija.

Podacima o bolovanju pristup ima veoma ograničen broj institucija. Centralni sistem Ministarstva zdravlja povezan je isključivo sa sistemom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i sistemom za poslodavce, što znači da niko drugi nema informaciju da ste na bolovanju.

Važno je naglasiti i to da poslodavac nema uvid u dijagnozu zaposlenog, već može da vidi samo osnov bolovanja – da li je u pitanju bolest, nega člana porodice ili bolest deteta.

Kada je reč o elektronskom kartonu, pristup je strogo kontrolisan i ima ga samo lekar koji vas u tom trenutku leči. Ukoliko budete upućeni kod specijaliste, kroz e-uput se omogućava privremeni pristup dokumentaciji, koji se automatski zatvara nakon završenog pregleda.

Sistem je postavljen tako da maksimalno štiti privatnost pacijenta i ograničava pristup podacima na minimum, pa su podaci o bolovanju strogo kontrolisani i nisu javno dostupni.

Da li smete na put u Grčku dok ste na bolovanju

Ovo je najvažniji deo. Bolovanje služi za lečenje i u tom periodu ne bi trebalo da napuštate mesto boravka bez odobrenja lekara. U praksi to znači da je putovanje moguće samo ako imate njegovu saglasnost.

Ako na put krenete bez dozvole, to se smatra kršenjem pravila bolovanja, jer iako zakon ne zabranjuje direktno odlazak na more, jasno postavlja uslov, a to je odobrenje lekara.

Put kolima za Grčku - da li vas mogu zaustaviti na granici

Ovo je deo koji je izazvao najviše zabune u medijima.

Zvanično, granična policija nema direktan pristup sistemu e-bolovanja, a podaci o bolovanju nisu deo standardne granične kontrole.

To u praksi znači da na izlazu iz Srbije nema rutinske provere bolovanja, niti to ima veze sa kontrolom na ulazu u Grčku. Grčka granična kontrola proverava lična dokumenta, vozilo i eventualno turističke ili bezbednosne uslove, dok bolovanje nije predmet kontrole ni na grčkoj granici.

U medijima su se pojavili pojedinačni slučajevi koji su izazvali paniku. Međutim, ne postoji potvrđena praksa masovne kontrole bolovanja na granici niti zvanična odluka da se putnici zbog toga vraćaju. Najverovatnije se radi o specifičnim situacijama, a ne pravilu. Važno je razumeti sledeće: granica nije ključni problem.

Problem može nastati kasnije, ukoliko poslodavac utvrdi zloupotrebu bolovanja, ako RFZO pokrene kontrolu ili ako nemate medicinsko opravdanje za odsustvo. U tom slučaju moguće su posledice poput gubitka naknade, disciplinskih mera, pa u težim situacijama i otkaza.

Šta ako planirate letovanje u Grčkoj ove godine

Ako razmišljate o putu, situacija je jednostavna: ako niste na bolovanju, putujete bez ograničenja. Ako jeste, potrebno je da se prethodno konsultujete sa lekarom i dobijete saglasnost ukoliko za to postoji opravdan razlog.

Kratko i jasno: E-bolovanje ne znači zabranu putovanja. Podaci nisu dostupni graničnoj policiji, niti Srbija i Grčka proveravaju bolovanje na granici.

Najveća greška je fokus na granici. Ljudi se često pitaju: "Da li će me vratiti na Evzoniju ili na ulazu u Grčku?" Međutim, pravo pitanje je: "Da li kršim pravila bolovanja?" Jer posledice se ne dešavaju na granici, već nakon povratka.

Ako idete kolima ka Grčkoj preko Preševa, Evzonija ili drugih graničnih prelaza, možete biti mirni što se tiče same kontrole - nema posebnih provera vezanih za bolovanje i nema razlike između Srbije i grčke strane.

Ali isto tako, bolovanje i putovanje moraju biti usklađeni sa pravilima lečenja.

Važno za kraj

U celoj priči oko e-bolovanja i letovanja pojavilo se mnogo poluinformacija i nagađanja.

Zato je najrealnije gledati stvari ovako: sistem je digitalizovan, ali nije represivan, granice nisu mesto kontrole bolovanja, a odgovornost je na pojedincu i lekaru.

Lekar može u pojedinim slučajevima proceniti da promena sredine ili boravak u drugačijim klimatskim uslovima može doprineti oporavku pacijenta. To se najčešće odnosi na situacije kada takva promena ne ugrožava lečenje, već ga može dopuniti.

U praksi, to može biti u sledećim slučajevima:

• Kod respiratornih problema (npr. hronični bronhitis, astma), gde čistiji vazduh ili boravak pored mora može ublažiti simptome

• Nakon određenih bolesti ili lakših operacija, kada je preporučen odmor i boravak na svežem vazduhu

• Kod stresa, iscrpljenosti ili blažih psihičkih tegoba, gde promena okruženja može imati pozitivan efekat

• U okviru rehabilitacije, kada se preporučuje boravak u banji ili klimatskom lečilištu

Važno je, međutim, naglasiti: takva preporuka ne znači automatski da je turističko putovanje u inostranstvo opravdano tokom bolovanja.

Lekar procenjuje zdravstveno stanje i daje opšte smernice za oporavak, ali odlazak na put, posebno van zemlje, mora biti u skladu sa terapijom i razlogom zbog kog je bolovanje otvoreno.