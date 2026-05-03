Slušaj vest

Dok se Srbija sprema za jednu od najvećih slava, kalendari za 2026. godinu donose jasnu poruku: Đurđevdan ove godine „pada“ u sredu, a pravila posta su nepokolebljiva.

Iako se mnogi nadaju mrsnom pečenju, crkveni kanon kaže drugačije – otkrivamo šta smete da poslužite gostima, a šta da ostavite za „drugi dan“!

Dok se približava Đurđevdan, jedna od najčešćih i po mnogima najlepših krsnih slava, ponovo se otvara pitanje da li se praznik obeležava mrsnom ili posnom trpezom.

Iako se mnogi nadaju mrsnom pečenju, crkveni kanon kaže drugačije – šta smete da poslužite gostima, a šta da ostavite za „drugi dan“!

Dok se približava Đurđevdan, jedna od najčešćih i po mnogima najlepših krsnih slava, ponovo se otvara pitanje da li se praznik obeležava mrsnom ili posnom trpezom.

Izuzetak koji ove godine ne važi

Izuzetak od ovog pravila postoji samo ukoliko slava „padne“ u Svetlu nedelju, odnosno prvu sedmicu nakon Uskrsa, kada se post potpuno ukida zbog uskršnje radosti i slave se obeležavaju uz mrsnu trpezu. U 2026. godini taj slučaj ne važi, jer je Đurđevdan više nedelja udaljen od tog perioda.

Prema crkvenom učenju, krsna slava ne ukida post, već ga u određenoj meri ublažava, pa su u takvim slučajevima dozvoljeni riba, ulje i vino, dok se mrsna hrana ne koristi, prenosi Dnevnik.

Duhovna suština ispred trpeze

Veroučiteljica Stojana Valan podseća da je suština slave pre svega duhovna.

– Slava nije odvojena od crkvenog života. To je dan molitvenog okupljanja porodice u čast svetitelja zaštitnika doma. Ako slava pada u takozvani posni dan, trpeza treba da bude u skladu sa tim – navodi ona.

Slično ističe i protođakon Nemanja Reljić iz Manastira Rmanj, naglašavajući da je u prvom planu duhovni smisao praznika.

– Suština slave su molitva, slavski hleb, koljivo, sveća i kadionica. Hrana je u drugom planu – kaže on, podsećajući da je krsna slava kroz istoriju dobila svoje hrišćansko značenje kao dan posvećen zaštitniku porodice.

Šta sa gostima koji dolaze sutradan?

Zbog toga crkveni poredak ostaje jasan – Đurđevdan se ove godine obeležava uz posnu trpezu, uz razrešenje na ribu, ulje i vino. Svečari koji imaju veliki broj gostiju i žele da ugoste familiju i prijatelje i dan kasnije, 7. maja (četvrtak), tada ih mogu poslužiti mrsnom hranom bez kršenja crkvenih pravila.