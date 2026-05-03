Podjednako dobar i fizičar i hemičar: Andrej Drobnjaković prednost ipak daje fizici. Za studije je ovaj maturant Matematičke gimnazije izabrao MIT i kvantnu optiku. Do septembra i brucoških dana predstoji mu još niz međunarodnih takmičenja.

Medalje odavno ne broji, samo iz ove godine izdvaja pet, a najnovija je zlatna medalja na Nordijsko-baltičkoj olimpijadi iz fizike.

Maturant Matematičke gimnazije u Beogradu, Andrej Drobnjaković, kaže da su veoma ponosni na tu medalju, ponovivši uspeh od prošle godine, što je, kaže, velika stvar za njega, Srbiju i Matematičku gimnaziju.

"Verujem da smo se odlično pokazali. Ovo je i priprema za najveća takmičenja koja slede – Evropsku fizičku olimpijadu i Međunarodnu fizičku olimpijadu. Nadam se da ću ponoviti uspeh na Evropskoj, a možda i unaprediti na Međunarodnoj fizičkoj olimpijadi", ističe Drobnjaković.

Posle dugog vaganja, maturant je odabrao fakultet koji će studirati.

"Odabrao sam MIT u Bostonu jer me interesuje kvantna optika, a tamo je centar za ultra hladne atome. To je najrazvijeniji centar za tu oblast i verujem da ću tu najbolje napredovati. Tamo su moji drugari, koje poznajem iz Matematičke gimnazije, ali i vrhunski profesori", navodi maturant.

Dodaje da bi to bio najlogičniji sledeći korak u njegovom obrazovanju i profesionalnom putu.

Andrej niže uspehe i na takmičenjima iz hemije, tako da će i ove godine, pre nego što ode na studije, predstavljati našu zemlju na najprestižnijim hemijskim takmičenjima.