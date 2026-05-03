U Beogradu je danas na komemorativni način obeležen dan posvećen sećanju na žrtve masovnog ubistva u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine, kroz likovnu radionicu koja spaja umetnost i zajedničko sećanje.

U okviru programa, na Malom Tašmajdanu održava se radionica pod nazivom "Trag beskraja u Vrtu vrlina", koja je posvećena očuvanju uspomene na stradale i simboličnom izražavanju poštovanja prema njihovim životima. Aktivnost je organizovana u prostoru gde je ranije posađeno 10 japanskih trešanja u znak sećanja na ubijene učenike i čuvara škole.

Učesnici radionice, među kojima su deca, njihovi roditelji i brojni volonteri, zajedno učestvuju u stvaranju "mozaika beskraja" kao zajedničkog umetničkog izraza sećanja.

Na postavljenim banerima u parku ispisana su imena žrtava: Bojana Asović (11), Ana Božović (11), Katarina Martinović (12), Mara Anđelković (13), Ema Kobiljski (13), Sofija Negić (13), Andrija Čikić (14), Adriana Dukić (14), Angelina Aćimović (14) i čuvar Dragan Vlahović (53).

- Nežni ružičasti cvetovi na ovom drveću predstavljaju njihove vrline: plemenitost, hrabrost, saosećajnost, iskrenost, darežljivost, pravednost, smisao za humor, skromnost, kreativnost, vedrinu, radoznalost, velikodušnost, mudrost, poštenje, dobronamernost, zahvalnost - navedeno je na banerima u blizini radionice.

Deca i ostali učesnici imaju priliku da doprinesu izradi "mozaika beskraja" do 20 časova, kao simboličnom činu zajedničkog sećanja i povezivanja.Ova inicijativa potekla je od iscrtavanja "traga beskraja" u školama u Beogradu, Mladenovcu i Duboni, sa ciljem da se poruke sećanja i vrlina nastave i u drugim sredinama širom Srbije, kao podsticaj širenju dobrote, solidarnosti i međusobnog razumevanja.